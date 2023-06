La romana Giada Di Mario a Pinerolo

LA CARRIERA-

Romana, classe 2004, 180 cm di altezza, Giada Di Mario è cresciuta nelle giovanili del "Vollevró Casal dei Pazzi " cove ha vinto: 5 titoli regionali, uno scudetto under 14, una Medaglia di bronzo under 16 e uno Scudetto under 17. Medaglia d'argento nelle finali under 18 è stata convocata per due anni consecutivi al trofeo delle Regioni per il Lazio dove ha vinto una medaglia d'oro in Abruzzo, una medaglia d'argento a Lignano Sabbia D'Oro e un'altra medaglia d'oro alla "Girl league "2019. Sempre con il Volleyrò ha partecipato al campionato nazionale di B1 per due anni consecutivi raggiungendo i play off per la promozione in A2. Terminato il percorso giovanile la scorsa stagione è stata chiamata in A2 con l'Assitec Volleyball Sant'Elia.

LE PAROLE DI GIADA DI MARIO-

« Sono grata per aver ricevuto questa grande opportunità. Sarà un anno elettrizzante dove mi aspetto di crescere tecnicamente e come persona. È per me una nuova sfida e sono pronta a dare il massimo. Sono abituata al lavoro duro e a mettermi sempre in gioco. Non vedo l’ora di conoscere staff ,compagne e tifosi. In molti mi hanno parlato di un ambiente sereno e molto professionale, ingredienti ideali per fare bene ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Con Giada arriva una delle giovani italiane più promettenti in un ruolo delicato e strategico come quello del libero siamo contenti che ha accettato la proposta di venire a Pinerolo dove troverà le condizione migliori per continuare il suo importante percorso di crescita, al fianco di atleta di esperienza come Ilenia Moro ».