La statunitense Fitzmorris è l'opposto di Bergamo

LA CARRIERA-

Cresciuta nel team universitario di Stanford, è una sportiva figlia d’arte: la madre ha vinto due volte il Campionato Sudamericano di basket e la medaglia d’argento ai Giochi Panamericani con la Nazionale Peruviana, il padre è stato giocatore di basket professionista in Perù e Svezia.

LE PAROLE DI AUDRIANA FITZMORRIS-

« Sono entusiasta e grata di giocare la prossima stagione per Bergamo! Ho iniziato a giocare a pallavolo all’età di 11 anni in una squadra della mia città natale, Kansas City: sono stata attratta da questo sport dopo aver visto giocare mia sorella maggiore. Dopo la laurea alla Stanford University, ho giocato in Svizzera, Grecia e Porto Rico. E ora, eccomi in Italia!. Non vedo l’ora di mettermi alla prova nel campionato Durante i miei studi universitari ho avuto la possibilità di studiare all’estero e di vivere con una famiglia a Firenze per tre mesi. Ho anche frequentato la scuola materna a Paderno del Grappa e ho festeggiato il mio quinto compleanno in Italia mentre mio padre insegnava Economia Internazionale ».

Quali sono state le tue squadre?

« Ho giocato per i club MAVS, PVA e Invasion dagli 11 ai 18 anni e ho giocato per la Saint James Academy High School di Lenexa, Kansas, dove la nostra squadra ha vinto tre titoli statali. In seguito ho studiato e giocato per l’Università di Stanford, dove la nostra squadra ha avuto la fortuna di vincere tre campionati NCAA Division I. Dopo la laurea a Stanford, ho giocato a livello professionale per il VBC Cheseaux in Svizzera, l’AO Markopoulo in Grecia e Las Cangrejeras de Santurce di Porto Rico. Ho anche avuto l’opportunità di rappresentare gli Stati Uniti nelle squadre nazionali giovanili ».

Che cosa hai vinto?

« Sono stata tre volte campionessa nazionale NCAA Division I (nel 2016, 2018 e 2019), tre volte campionessa Pac-12 e tre volte AVCA All-American quando ero all’Università di Stanford. Ho anche vinto il Global Challenge a Pola, in Croazia, i campionati NORCECA e la medaglia d’argento ai campionati mondiali U18 ».

Cosa sai di Bergamo? Qualcuno ti ha raccontato qualcosa della squadra e della città?

«Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questa famiglia! Non vedo l’ora di esplorare Città Alta e di conoscere le persone che rendono Bergamo un luogo culturalmente ricco e bellissimo. Ho sentito tante cose positive sulla forza, la vitalità e la cordialità della tifoseria di Bergamo. Non vedo l’ora di conoscere tutti molto presto! ».

