Milano mette in banda Helena Cazaute

Forte in battuta, solida a muro ma soprattutto precisa e puntuale in ricezione Cazaute, anche capitana della nazionale francese, con cui ha vinto la European Golden League del 2022, ha già messo in mostra il suo valore nel campionato italiano con la maglia di Chieri, disputando due ottime stagioni (ace woman e seconda miglior realizzatrice delle piemontesi nell’ultima stagione). Tra le curiosità che la riguardano, ha anche giocato a beach volley, laureandosi vice Campionessa di Francia nel 2013 in coppia con Aline Chamereau. Héléna Cazaute non è al momento aggregata alla nazionale per aver subito un infortunio al menisco che la costringerà a saltare la European Golden League 2023.

LA CARRIERA-

Cazaute si è avvicinata alla pallavolo ad otto anni grazie alla mamma, allenatrice, dopo aver provato il tennis e la ginnastica. A 14 anni ha iniziato a giocare nel ruolo di schiacciatrice, crescendo nel Gruissan (2012/2013) e poi passando nel France Avenir (il Club Italia transalpino) nel 2013/2014. Il salto in Ligue 1 è arrivato nel 2014/2015, con il Beziers, dove è rimasta per tre stagioni fino al 2016/2017. Nel 2017/2018 si è trasferita all’RC Cannes, con cui ha vinto la Coppa di Francia nel 2018 e lo Scudetto nel 2019. La stagione 2019/2020 è passa all’ASPTT Mulhouse, portandosi a casa lo Scudetto e la Coppa di Francia nella stagione 2020/2021, quando è stata inoltre eletta MVP in entrambe le competizioni. Dopo due stagioni alla Reale Mutua Chieri, dove ha conquistato il titolo di MVP alla WEVZA Cup nel 2022 ed ha alzato la CEV Challenge Cup 2023, ora si tufferà in una nuova esperienza tra Italia ed Europa con la maglia di Milano.