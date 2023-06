Laura Pasquino seconda palleggiatrice di Bergamo

LE PAROLE DI LAURA PASQUINO-

« Arrivo a Bergamo con tanta voglia di imparare vestirò la maglia di una società storica e mi metterò a disposizione della squadra. L’obiettivo è quello di apprendere e allo stesso tempo aiutare il più possibile. I miei inizi? Alla scuola elementare e nella società del mio paese, prima di entrare nel settore giovanile dell’Orago. I miei primi due anni di serie A sono arrivati a Sassuolo, un anno fa ero a Mondovì, mentre nell’ultima stagione mi sono divisa tra Cremona e Volta Mantovana, con cui ho conquistato la promozione in A2 ».

A Mondovì la tua prima esperienza con coach Solforati che ora ritrovi a Bergamo:

« Mi sono sempre trovata bene con lui: è un bravissimo tattico e una persona che rispetto molto ».

I tuoi idoli?

« Tendo a ispirarmi ai palleggiatori con cui gioco, anche se l’obiettivo e la più grande ispirazione è Asia Wolosz. Ma apprendo tanto dai palleggiatori con cui lavoro e cerco sempre consigli dagli allenatori ».

A proposito di Wolosz, a Bergamo troverai Giulia Gennari, cresciuta proprio al fianco della palleggiatrice polacca a Conegliano:

« Spero di poter imparare molto da lei, la seguo dai tempi dell’Imoco e l’ho sempre stimata. Mi emoziona molto l’idea di poterla avere come compagna di squadra ».

Quanto è complesso il ruolo di secondo palleggiatore?

« Abbastanza. La motivazione va trovata in allenamento, partendo dalla consapevolezza che sai di dover allenare la squadra per farle dare il meglio in partita. La sfida è proprio quella di trovare sempre la giusta motivazione, così come la consapevolezza di dover dare una mano quando ce n’è necessità ».