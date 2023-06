Casalmaggiore ha ufficializzato Giorgia Avenia

LA CARRIERA-

Avenia, classe 1994 nata a Reggio Emilia, cresce sportivamente a Roma tra le fila del Labico con cui disputa un campionato di B2 e di C per poi approdare alla Serie B1 prima a Messina e poi a Padova. E’ con Caserta che Giorgia assaggia la Serie A, in questo caso A2, per rimanerci diverse stagioni con Baronissi, Marsala e Cutrofiano. Ma è proprio la città che l’ha vista iniziare che porterà Avenia nella massima serie: tra le fila dell’allora Acqua&Sapone Roma disputa la Serie A1 per la prima volta. Nell’ultima stagione Giorgia ha vestito la maglia della Bartoccini Fortinfissi Perugia.

LE PAROLE DI GIORGIA AVENIA-

« Ciao a tutti! Sono molto contenta per questa nuova avventura e onorata di far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscervi tutti…nel frattempo vi mando un grande saluto e vi auguro buona estate. A Presto! ».