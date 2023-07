Sinibaldi porta Giulia Angelina a Trento

TRENTO -L’attacco dell’Itas Trentino di Serie A1 femminile si rinforza di una preziosa arma in più. Toccherà a Giulia Angelina , schiacciatrice piemontese, aumentare la qualità del settore delle schiacciatrici della rosa gialloblù in quella che sarà la prima storica stagione del Club in massima categoria. Fin dal 2013 Giulia è entrata nel giro delle Nazionali giovanili, conquistando la medaglia d’argento al Campionato Europeo Under 18 del 2013. Nel 2019 viene convocata per la prima volta in Nazionale maggiore, conquistando l’argento all’Universiade. Giulia Angelina, che a Trento ritroverà il suo ex allenatore a Montecchio Maggiore, Marco Sinibaldi (oltre alla centrale Giulia Marconato, pure lei in Veneto la scorsa stagione), vestirà la maglia numero 12.

LA CARRIERA-

Nata a Grignasco, in provincia di Novara, è reduce da un’annata estremamente positiva vissuta in A2 a Montecchio Maggiore: nelle ventisette gare disputate con la maglia dell’Ipag Sorelle Ramonda la schiacciatrice piemontese ha infatti firmato la bellezza di 506 punti con una percentuale di positività in attacco (molto elevata) del 43,7%.

Classe 1997, 192 centimetri di altezza, ha mosso i primi passi in Piemonte al Pavic Romagnano e all’Involley Cambiano, per poi accasarsi, ancor giovanissima, alla Futura Giovani Busto Arsizio, con cui esordisce in Serie B1 e colleziona i primi gettoni anche in Serie A1. Nella stagione 2015/2016 entra stabilmente nella rosa della prima squadra della Yamamay Busto Arsizio, per poi disputare due stagioni in A2 ad Olbia e Chieri. Con le piemontesi, nel 2018, ottiene la promozione in Serie A1 (grazie alla vittoria dei play off), categoria che disputa per tre stagioni consecutive vestendo anche le maglie di Filottrano e Brescia. Nell’estate del 2021 il ritorno alla Futura Giovani Busto Arsizio in Serie A2, categoria in cui ha militato anche lo scorso anno con Montecchio Maggiore, incrociando sul suo cammino l’Itas Trentino: nella prima giornata della Pool Promozione, infatti, le venete fecero visita al Sanbàpolis alle gialloblù, che si imposero in tre soli set nonostante l’ottima performance proprio di Angelina, top scorer delle vicentine con 14 punti personali.

LE PAROLE DI GIULIA ANGELINA-

«Sono molto felice di aver ricevuto la chiamata di Trento, perché la reputo una società solida e che fa della progettualità un punto di forza. Il prossimo campionato di Serie A1 penso che rappresenterà una bella sfida per tutte noi: sarà necessario lottare in ogni singolo set per strappare ogni punticino possibile e penso che sarà importante vendere cara la pelle anche nelle sfide sulla carta proibitive. Credo molto nel lavoro, nei suoi frutti e nell’importanza della condivisone dell’obiettivo di squadra».





LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

«Giulia rappresenta quel profilo di attaccante, potente e molto dotata fisicamente, che cercavamo sul mercato per rinforzare il nostre roster. Nella sua carriera vanta diverse esperienze nella massima serie; stagioni importanti che le hanno consentito di maturare e di diventare una giocatrice ancor più completa. Nell’ultima annata ha compiuto uno step notevole a livello di personalità in campo e sono certo che rappresenterà una preziosa arma tattica in più a disposizione di Marco Sinibaldi».