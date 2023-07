Madeleine Gates, un’americana a Trento

TRENTO - Dalla Germania al Trentino , passando per la Costa Azzurra francese. Toccherà a Madeleine Gates, centrale statunitense classe 1998, rinforzare ulteriormente il reparto di posto 3 a disposizione di coach Marco Sinibaldi in vista della prima esperienza in Serie A1 femminile dell’Itas Trentino. Atleta particolarmente duttile e dal repertorio di colpi importanti, Madeleine fa dei fondamentali dell’attacco e del servizio i suoi principali punti di forza, ma nelle tre stagioni vissute in Europa ha mostrato una crescita esponenziale anche a muro.

Nata a Luguna Hilles, città della contea di Orange, in California, la nuova giocatrice gialloblu ha iniziato la sua carriera dapprima nei tornei scolastici californiani con La Jolla HS e successivamente a livello di college universitari, vestendo la gloriosa maglia degli UCLA e poi quella di Stanford University, meritandosi numeri riconoscimenti individuali, oltre alla prestigiosa vittoria del titolo nazionale nel 2019. Nella successiva stagione scelse di confrontarsi con la pallavolo europea, approdando in Germania per difendere i colori del Dresdner; il biennio tedesco è stato ricco di soddisfazioni per l’americana, che ha affinato il suo repertorio di colpi e conquistato uno Bundesliga e una Supercoppa tedesca. Nell’ultimo anno ha invece militato nel campionato francese, ingaggiata da uno dei club più prestigiosi e ambiziosi del torneo transalpino come il Racing Club de Cannes, giungendo fino ai quarti di finale dei Play Off transalpini. Nel 2021 Madeleine ha anche esordito nella nazionale maggiore a stelle e strisce, disputando il campionato nordamericano e conquistando nel 2022 una medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana e una medaglia d’argento alla Norceca Pan American Cup.