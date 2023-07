Giorgia Faraone nuovo libero per Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Dopo la conferma di Chiara De Bortoli, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore chiude il reparto dei liberi del roster a disposizione dell’head coach Marco Musso con un nuovo annuncio: Giorgia Faraone sarà una giocatrice rosa! Classe 1994 per Giorgia, nata in Salento, che muove i primi passi nel volley nel settore giovanile del Magic Volley Galatina per poi passare ad Altamura ed esordire in Serie A2 a Sala Consilina. Tanta esperienza nella serie cadetta tra Sala Consilina, appunto, Gricignano e Cutrofiano prima di approdare a Cannes e poi tronare in italia a Bergamo dove fa il suo esordio nella massima serie rimanendo per due stagioni. La stagione scorsa Giorgia ha militato nella Desi Shipping Akademia Messina mettendo a referto un ottimo campionato.