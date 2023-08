Il talento di Linda Manfredini a Casalmaggiore

LA CARRIERA-

Classe 2006 alta 185 cm, Linda è una giocatrice di ampio prospetto, votata all’attacco ma con un ottimo servizio e ben piazzata a muro, una giocatrice completa già alla sua giovane età. Cresciuta nell’Anderlini Modena assaggia nella stagione scorsa i campi della serie cadetta con Sassuolo rendendosi protagonista di un grande campionato mettendo a referto 405 punti di cui 44 ace, seconda in questo fondamentale ad una lunghezza dalla prima posizione, e 30 muri. Linda, che vanta un argento ai Campionati Europei U16 e un oro ai Campionati Europei U17, è impegnata, a Szeged in Ungheria, con la Nazionale Azzurra per i Campionati del Mondo U19 che l’hanno vista esordire vincente per 3-1 contro le pari età della Bulgaria mettendo a segno ben 15 punti, seconda marcatrice dell’incontro, e che la vedrà scendere ancora in campo nella giornata di oggi, mercoledì 2 agosto, alle ore 15 contro il Canada.

LE PAROLE DI LINDA MANFREDINI-

« Ciao a tutti, sono Linda Manfredini e sarò una nuova giocatrice della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Mando un saluto particolare a tutti i tifosi e non vedo l’ora di iniziare questa esperienza con le mie nuove compagne. Ci vediamo in palestra!” queste le parole di Linda nel video postato sui social dal sodalizio di strada Baslenga ».