Per Hanna Orthmann rottura del crociato del ginocchio

NOVARA- Più grave del previsto l'infortunio al ginocchio destro accusato dalla schiacciatrice tedesca Hanna Orthmann, nel corso della partita dell'Europeo Femminile che opponeva la sua nazionale alla Grecia. Impietoso il responso degli accertamenti strumentali che hanno evidenziato, per la sfortunata atleta, la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio. Saranno naturalmente lunghi i tempi di recupero, una brutta tegola per l'Igor Gorgonzola Novara che l'ha ingaggiata in estate. Lo staff medico del club è in contatto con l’atleta per programmare l’inizio del percorso di recupero ma intento la società azzurra sta valutando la necessità di tornare sul mercato per sostituirla in attesa del suo ritorno in campo.