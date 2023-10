ROMA - Al via il “Campionato delle Stelle” . Dopo la lunga estate delle nazionali si torna a giocare per lo scudetto nazionale. Sarà un campionato in cui saranno protagoniste alcune delle più grandi giocatrici del mondo. Alcune big tenteranno l’assalto al trono di Conegliano, su tutte l’ambiziosa Milano che, con Paola Egonu ed un roster stellare, vuole salire sul tetto nazionale. Strizza l’occhio al tricolore anche Novara che, con Bernardi in panchina, ha voglia di rinverdire i successi di un recente passato. Non mancheranno le sorprese e le rivelazioni ed ogni partita sarà uno spettacolo tutte da vivere.

Gli incontri della prima giornata-

Trasportipesanti Casalmaggiore - Volley Bergamo 1991-

Dopo un bel precampionato è arrivato il momento di fare sul serio. Sabato sera alle ore 20.30, al PalaRadi di Cremona, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore incontrerà il Volley Bergamo 1991 nella prima gara di Campionato dell'era Musso. Capitan Perinelli e compagne sono chiamate subito allo scontro con Bergamo che sarà per tutta la Regular Season diretta rivale delle rosa. Tour de force per Casalmaggiore che in quindici giorni giocherà tre partite di campionato e due di Challenge Cup dal 7 al 22 ottobre. Nella giornata di domani, sabato 7 ottobre, la Vbc sarà al completo dato l'arrivo di Micha Hancock. Ex della gara: Tra le fila di Casalmaggiore: Faraone, Smarzek, Cagnin e Acosta Tra le fila di Bergamo: Cecchetto oltre a Stufi in dolce attesa. Gennari è stata palleggiatrice della Vbc Apis Sand Volley 4x4.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 2 successi Volley Bergamo 1991)

EX: Emma Cagnin a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Giorgia Faraone a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022; Giada Cecchetto a Casalmaggiore nel 2015/2016; Federica Stufi a Casalmaggiore nel 2019/2020, 2020/2021

Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Siamo pronte per iniziare, ormai non vediamo l'ora! Dopo tutta la preparazione vogliamo mettere i piedi sul taraflex. Inizia per noi subito un tour de force di cinque partite in due settimane molto importante, visto che ci giochiamo subito un obiettivo stagionale in Challenge contro Novara, però stiamo bene, abbiamo lavorato bene sempre in crescendo. Veniamo da una bella gara contro Vallfoglia che ci ha dato qualche consapevolezza in più. Dobbiamo partire secondo me aggressive perché giochiamo subito uno scontro diretto, con Bergamo, prima della Coppa".

Matteo Solforati (Volley Bergamo 1991): « Sono curioso di capire a che punto siamo – confessa coach Solforati - abbiamo disputato molti test match, ma la prima gara di campionato ha tutto un altro sapore. Stiamo andando in crescendo, sia nella condizione fisica che nella qualità del gioco, ma è chiaro che manca l’affiatamento, perché Rozanski si allena con noi da una settimana e Gennari ha ripreso il suo posto in regia dopo il torneo preolimpico con la Nazionale. Ma è un problema che tocca quasi tutte le squadre, quindi ci si mette tutti a lavorare per affinare le inteste. Casalmaggiore è per noi una diretta concorrente perché abbiamo gli stessi obiettivi. Ha delle individualità importanti, come Smarzek, ma noi andiamo in casa loro per giocarcela e portare a casa punti ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Itas Trentino-

Le campionesse d'Italia della Prosecco DOC Imoco Volley affrontano domenica alle 17.00 al Palaverde la neopromossa Itas Trento. Sarà l'atteso debutto per le Pantere gialloblù di fronte al proprio pubblico a cinque mesi dalla conquista del sesto scudetto. Coach Santarelli, che solo da martedì con il rientro delle nazionali ha potuto allenare la squadra al completo, avrà tutte le giocatrici disponibili. Per il match di Villorba invece coach Sinibaldi dell'Itas dovrà fare a meno di due pedine importanti del roster come Valentina Zago e Giulia Angelina, ancora sulla via del completo recupero dopo i problemi di natura fisica accusati in preparazione. Sono due le ex della sfida, entrambe in campo con la maglia dell’Itas Trentino: Gaia Moretto ha giocato nell’Imoco nella stagione 2018/2019, mentre Giulia Marconato è una "panterina" cresciuta nel vivaio delle venete prima di accasarsi al Club Italia ed ora è all'esordio in A1, spettatore interessato in tribuna il papà Denis Marconato, gloria del basket italiano che al Palaverde con la Benetton Basket ha fatto la storia. La giornata verrà dedicata a Fondazione Banca dei Tessuti che sensibilizzerà il pubblico sull'importanza della donazione, mentre a fine gara, in collaborazione con la Clinica Giovanni XXIII di Monastier partenr di Prosecco DOC Imoco Volley, verrà scattata una foto in campo per la promozione degli screen oncologici. Sponsor di giornata Prosecco DOC, il naming sponsor delle Pantere, che premierà l'MVP del match a fine gara.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Gaia Moretto a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Non vediamo l'ora di tornare al Palaverde, già in questi giorni nelle amichevoli e nella presentazione in Piazza Cima abbiamo sentito il calore e la passione dei nostri tifosi, ora torniamo a casa dopo tanto tempo e sarà bellissimo rivivere l'atmosfera del nostro pubblico e assaporare le emozioni che ci sanno dare, Io sono arrivato da pochi giorni, abbiamo fatto tre allenamenti al completo finora, ma devo ringraziare il mio staff per il grande lavoro fatto nel precampionato mentre ero con la Turchia e alcune ragazze erano impegnate con le nazionali, sono stati fantastici e hanno portato la squadra già in ottima condizione, ho 14 giocatrici tutte a disposizone e siamo prontissimi. Trento? E' una buona squadra, all'esordio nella massima serie, avranno entusiasmo e poco da perdere in un esordio così, quindi dobbiamo giocare con attenzione, ma anche con tanto entusiasmo per fare subito punti e iniziare bene questa stagione ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Itas Trentino) « Siamo davvero felici di iniziare la stagione. Farlo in casa di una squadra così titolata come l’Imoco è senz'altro motivo di orgoglio e ci regala ulteriori stimoli in vista di una sfida che sappiamo essere difficilissima, viste le qualità fisiche e tecniche delle nostre avversarie. Sono partite da giocare senza pressione in cui chiaramente avremo poco da perdere e potremo rischiare il tutto per tutto per provare a creare qualche difficoltà ad un sestetto che non ha bisogno di alcuna presentazione ».



Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze-

A 158 giorni dall'ultima sfida di campionato, questa domenica la Savino Del Bene Volley tornerà in campo per una nuova stagione. Una nuova avvincente annata sportiva che per le ragazze di coach Massimo Barbolini si aprirà con le emozioni del derby fiorentino. La prima giornata del campionato di Serie A1 infatti metterà di fronte alla Savino Del Bene Volley le “cugine” de Il Bisonte Firenze. La squadra di coach Barbolini, che solamente di recente ha riabbracciato le giocatrici che durante l'estate sono state impegnate in nazionale, affronterà il derby da squadra di casa, con la sfida in programma per domenica 8 ottobre alle 17.00 a Palazzo Wanny.

L'unica giocatrice di Firenze ad aver giocato a Scandicci è Alessia Mazzaro, centrale classe 1998, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2018-2019. Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece tre le giocatrici ex Firenze: Sara Alberti, centrale classe '93, ha militato nelle fila de Il Bisonte Firenze dal 2017 al 2021, ricoprendo anche il ruolo di capitana della squadra gigliata. Britt Herbots, schiacciatrice belga classe '99, nella scorsa stagione è approdata in Toscana indossando la maglia de Il Bisonte Firenze. Francesca Villani, schiacciatrice classe '95, ha fatto il suo esordio in Serie A2 nel 2013-2014, quando con la maglia de Il Bisonte ha conquistato la Coppa Italia di categoria e la promozione in Serie A1, vincendo i play off. Considerando le sole gare di Serie A1, Serie A2 e Coppa Italia, quello di questo lunedì sarà il 26esimo confronto ufficiale tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze. Il bilancio dei precedenti è tutto favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è aggiudicata il derby fiorentino in 19 occasioni. Solamente 7 invece le vittorie de Il Bisonte Firenze. La formazione di Carlo Parisi ha chiuso al 10imo posto nella passata stagione di Serie A1, raccogliendo 9 vittorie e 17 sconfitte, per un bottino totale di 30 punti con cui la formazione fiorentina ha centrato la qualificazione ai play off di Challenge Cup, venendo eliminata in finale da Casalmaggiore. Il Bisonte Firenze si presenta al via della stagione 2023-2024 radicalmente cambiato, basti pensare che solamente un'atleta è stata confermata rispetto alla passata stagione: Emma Graziani. Roster cambiato radicalmente, mentre rispetto alla scorsa stagione è stata confermata la guida tecnica della squadra, con coach Carlo Parisi che, subentrato a gennaio della scorsa stagione sulla panchina gigliata, rimane al timone de Il Bisonte Firenze. Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze si sono incrociate tre volte in precampionato. Le due formazioni infatti durante gli scorsi giorni hanno svolto degli allenamenti congiunti nella palestra sussidiari di Palazzo Wanny. Nella sfida di questo week end Il Bisonte Firenze partirà con il 6+1 composto da Battistoni al palleggio, Kraiduba come opposto, Mazzaro e Stivrins da centrali, con Alsmeier e Ishikawa in banda e Leonardi come libero.

PRECEDENTI: 26 (7 successi Il Bisonte Firenze, 19 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Britt Herbots a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Francesca Villani a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014; Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019 - Allenatori: Carlo Parisi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Con Firenze sarà una partita difficile. Sono una squadra che si è rinforzata, se possibile rispetto all'altra stagione e sicuramente mantengono un buonissimo livello. È una squadra che conosciamo poco, perché anche loro hanno giocatrici che ancora non hanno calcato la scena del nostro campionato, per cui dobbiamo pensare soprattutto a fare bene il nostro ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Abbiamo rinnovato la quasi totalità dell’organico, quindi in questa prima fase di stagione ci troveremo a dover compensare con il giusto atteggiamento in campo le normali carenze di una squadra che si ritrova al completo soltanto a pochi giorni dall’inizio del campionato. La Savino Del Bene è una formazione costruita per raggiungere traguardi diversi dai nostro, con un organico di grande livello: hanno una base su cui lavorare, composta dalle reduci dell’anno scorso, a cui hanno aggiunto degli innesti di primissimo piano. La squadra che avremo di fronte sarà sicuramente più collaudata rispetto alla nostra, ma sarà un motivo in più per mettere in campo tutto quello che abbiamo: si parte con una differenza di valori tra noi e loro, e questo dovrà essere uno stimolo a dare il massimo nel derby ».



Allianz Vero Volley Milano - Uyba Volley Busto Arsizio-

L'Allianz Vero Volley Milano si prepara all'esordio stagionale. Le rosa di Marco Gaspari puntano a portarsi a casa la prima vittoria, nel match fissato tra le mura amiche dell'Allianz Cloud di Milano, domenica 8 ottobre alle ore 17.00, contro la UYBA Volley Busto Arsizio di coach Julio Velasco al debutto nel campionato femminile. Tra le fila delle padrone di casa prima assoluta per Paola Egonu con la maglia dell'Allianz Vero Volley Milano, al ritorno nel campionato italiano dopo l'esperienza turca. Al completo la UYBA che proporrà per la prima volta ufficialmente in panchina il mito Julio Velasco: la squadra bustocca sarà seguita a Milano da oltre 100 sostenitori.

PRECEDENTI: 25 (14 successi Uyba Volley Busto Arsizio, 11 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Alessia Orro a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Vittoria Prandi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013; Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « L'esordio in campionato è sempre particolare. Ha un grande fascino e qualche insidia: per quanto riguarda l'avversario, è una squadra giovane che già nel precampionato ci ha dimostrato grande energia ed intensità. Dovremo alzare l'attenzione al massimo, perché Busto non verrà come comparsa, ma cercherà di giocarsela a viso aperto. Dovremo essere pratici ed essere bravi a non crearci dinamiche di gioco complesse. Far bene le cose semplici, spingendo da subito per mettere benzina nel motore. Una partita da giocare con la massima attenzione ».

Giuditta Lualdi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Ho una grossa aspettativa dal punto di vista tecnico e come capitano vorrei trasmettere a tutte le mie compagne l'attaccamento alla maglia. Mi hanno chiesto in molti come sia giocare contro un'amica e un fenomeno (Paola Egonu), non è facile ma stiamo lavorando a un modo per fermarla. Sarà una partita difficile ma siamo pronte: l'entusiasmo che abbiamo adesso va sfruttato per portare a casa qualche risultato che nessuno si aspetta ».



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara-

La Igor si prepara alla quarta partita ufficiale della sua stagione, con l'esordio in campionato in programma a Chieri alle 21 di domenica (diretta Raisport+HD) per il primo derby stagionale. Due le ex a fronteggiarsi, Francesca Bosio (tornata in maglia Igor dopo 4 anni a Chieri) e Rachele Morello (a Novara nel 2019-2020), per la quattordicesima sfida ufficiale tra i due club. Il bilancio è al momento favorevole alla Igor, avanti 9 vittorie a 4. All'appuntamento Novara si presenta con l'assenza certa di Melis Durul e con il dubbio che sarà sciolto solo all'ultimo momento sulla presenza o meno di Vita Akimova, reduce da un leggero infortunio ai muscoli addominali.

PRECEDENTI: 13 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 9 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Rachele Morello a Igor Novara nel 2019/2020; Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Giulio Cesare Bregoli (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « A Novara sono mancate tante titolari. Anche loro avranno bisogno di rodare certi sistemi e trovare certi automatismi, per quanto diverse giocatrici abbiamo avuto già modo di giocare insieme in nazionale e già si conoscessero: non è una squadra totalmente da costruire. Vedremo come si presenteranno alla prima di campionato. E’ una partita tutta da scoprire ».



Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)- « Mi aspetto una bella accoglienza, a Chieri ho compiuto un percorso importante e bellissimo, che ha regalato al club e alla piazza dei risultati eccezionali. Sarà emozionante tornare lì ma sono altresì determinata a iniziare al meglio questa nuova avventura e l'obiettivo è quella di ottenere subito un risultato positivo, anche per dare continuità ai risultati delle prime partite vere disputate ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Roma Volley Club-

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia esordisce nel suo terzo campionato di A1 consecutivo domenica 8 ottobre alle 17 al PalaMegabox di Pesaro (vicino al casello dell’Autostrada), contro la Roma Volley Club. Per le tigri si tratta di una duplice prima volta: dopo due felici stagioni passate ad Urbino, la società del presidente Ivano Angeli si è spostata a Pesaro, dove giocherà in una stagione molto speciale, quella che vedrà la città capoluogo al centro dell’interesse nazionale quale Capitale italiana della cultura 2024. Ieri sera la squadra è stata presentata ad autorità e stampa nella Caserma “Aldo Del Monte di Pesaro”, ospite del 28° Reggimento “Pavia” guidato dal Comandante Colonnello Antonio Di Leonardo.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Andrea Pistola (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarà certamente una partita complicata, Roma ha confermato diverse atlete della squadra dell’anno scorso e quindi i suoi meccanismi di gioco saranno di sicuro già oliati. Inoltre ha aggiunto atlete esperte e di valore come Celeste Plak e la centrale brasiliana Bia, si tratta di una squadra difficile da affrontare. Noi cerchiamo di fare bene le nostre cose, di crescere come squadra: l’ultima settimana di lavoro è andata bene, abbiamo giocato una buona amichevole con Scandicci e si stanno vedendo dei miglioramenti. Abbiamo lavorato all’inserimento delle giocatrici che sono arrivate nei giorni passati dagli impegni con le loro nazionali, e pian piano la squadra sta prendendo forma ».

Giuseppe Cuccarini (Roma Volley Club): « Noi avevamo un programma di preparazione che abbiamo cercato di rispettare al massimo. All’interno del nostro programma purtroppo son venuti meno alcuni test, togliendoci feedback rispetto al punto del lavoro in cui eravamo. Al tempo stesso, abbiamo avuto alcune giocatrici che hanno avuto problematiche fisiche, compromettendo il loro cammino e il progredire della preparazione della squadra. Devo dire che il gruppo ha continuato ad allenarsi con grande entusiasmo, grande voglia di fare e con un atteggiamento molto positivo. Affrontiamo la partita di domenica con tanta energia in vista anche del proseguo del campionato. Vogliamo subito dimostrare la nostra faccia migliore.” “Megabox è una società molto ambiziosa. Da quando è in serie A1 ogni anno ha cercato di migliorare sempre la sua situazione e il proprio roster. Oggi vanta un roster importante con giocatrici di grande esperienza internazionale e di grandi qualità. Mi aspetto una partita estremamente competitiva, come lo saranno tutte quelle in calendario. Ogni partita è una battaglia e va giocata in questa maniera, altrimenti rischi di non progredire. Per questo appuntamento, sicuramente riusciremo a mettere in campo una formazione che riuscirà a sostenere l’impegno nel migliore dei modi ».



Wash4green Pinerolo - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-

Domenica 8 ottobre si apre il campionato per le due formazioni piemontesi di Cuneo e Pinerolo. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Wash4Green ospiterà la Honda Olivero S. Bernardo con fischio d'inizio programmato per le ore 17. Entrambe le compagini si presenteranno con i roster completi, determinate a partire con il piede giusto. Due test match pre stagionali hanno dato modo alle due squadre di confrontarsi e prendere confidenza pur sapendo che la prima gara di campionato sarà tutta un'altra storia. Bussoli e compagne proveranno a sfruttare al massimo il fattore campo, forti di un pubblico sempre numeroso e molto caloroso.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Carlotta Cambi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020; Adelina Ungureanu a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Sappiamo poco di Cuneo. Conosciamo il valore relativo che può avere un pre campionato e dovremo miscelare correttamente tattica e agonismo. In questo momento nessuno disegna delle gerarchie. Noi siamo in crescita e sappiamo che ci sono dinamiche per un gruppo così nuovo che richiedono tempo ma abbiamo acceso le fiamme giuste, quelle del miglioramento tecnico, fisico, tattico e di squadra e una volta che le fiamme sono accese si lavora molto serenamente. Senza fretta. Andiamo fiduciosi a questa prima di campionato, contenti di iniziare sul campo casalingo. Non vediamo l’ora di sentire il calore del nostro pubblico ».



Anna Adelusi (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- «Non sarà una partita facile: nel precampionato abbiamo avuto la conferma che quello di Villafranca è un campo molto caldo. Pinerolo è una squadra che lotta sempre; dovremo cercare di imporre il nostro gioco e avere tanta pazienza nei momenti di difficoltà. Sarà fondamentale lavorare bene nel muro-difesa; in seconda linea servirà grande attenzione. In questa ultima settimana, in cui siamo state finalmente al completo, abbiamo lavorato sui dettagli: sarà la cura nelle piccole cose a fare la differenza » .

Programma e arbitri della 1a giornata-



Sabato 7 ottobre 2023, ore 20.30



Trasportipesanti Casalmaggiore - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Cappello, Roberto



Domenica 8 ottobre 2023, ore 17.00



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Roma Volley Club Arbitri: Brancati, Saltalippi

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Itas Trentino Arbitri: Piana, Brunelli

Allianz Vero Volley Milano - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Florian, Zanussi

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Arbitri: Zavater, Caretti

Wash4green Pinerolo - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Simbari, Papadopol



Domenica 8 ottobre 2023, ore 21.00



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Pozzato, Giardini