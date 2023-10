Per Sofia D'Odorico crack del crociato del ginocchio sinistro

PINEROLO (TORINO)- La Wash4Green Pinerolo dovrà fare a meno a lungo della schiacciatrice Sofia D'Odorico arrivata in estate per puntellare ricezione e attaco della formazione piemontese. La sfortunata atleta friulana si è sottoposta a risonanza magnetica nella quale è stata chiarita l'entità dell'infortunio subito nel corso del derby con Cuneo della prima giornata. Impietoso il verdetto degli accertamenti strumentali che ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del collaterale del ginocchio sinistro. Una diagnosi che la costringerà a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico.