Milano travolgente contro Trento

TRENTO- L’Allianz Milano espugna il T Quotidiano Arena superando l’Itas Trentino di coach Sinibaldi per 1-3 (17-25; 20-25; 25-23; 18-25). Una partita che vede le milanesi concentrate e in palla nei primi due set, salvo poi allentare la presa nel terzo. Un’occasione che la neopromossa non si lascia sfuggire, accorciando sull’1-2 grazie anche ai 6 punti di Mason (10 a fine partita). Ma la reazione non basta: al rientro sul taraflex un’Egonu da 26 punti e la solidità a muro (14 contro 5 delle avversarie) consegnano i tre punti alle atlete in maglia fucsia.

Il premio di miglior giocatrice a fine partita va a Myriam Sylla, alla sua prima stagionale, chiusa con 12 punti, il 41% di efficienza difensiva e il 57% di offensiva. Stesso score finale anche per Dana Rettke, autrice di 6 muri, e Nika Daalderop. Per le padrone di casa chiudono in doppia cifra anche Shcherban e DeHoog.

Nel primo gioco è Folie a firmare il punto inaugurale della partita, ben assistita da Orro. Come nella partita contro UYBA, le milanesi faticano un attimo ad entrare nel match, anche per merito della Itas che mantiene la partita in equilibrio. L’Allianz Vero Volley Milano, però, è brava a non scomporsi e guidata da Daalderop-Egonu, riesce a piazzare il primo break del match portandosi sul 10-16 e aggiudicandosi successivamente il set per 17-25. Nel secondo parziale le lombarde scappano subito a razzo, mettendo 8 punti di distacco tra le due formazioni (13-21). Le ragazze di Gaspari, non mollano nemmeno sul tentativo di rientro avversario, concludendo con un meritato 20-25, suggellato dal monster block della neo entrata Candi. Debutto con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano, nel secondo set, per l’opposto Malual e per la palleggiatrice Prandi. Nel terzo parziale sono le padrone di casa a tentare l’allungo iniziale, con la prima squadra rosa del Consorzio brava a ricucire ma con le trentine più ciniche sul finale, spuntandola per 25-23. Nell’ultimo quarto però la maggior qualità della formazione di Gaspari viene fuori, suggellando la partita sul risultato finale di 3-1.

I PROTAGONISTI-

Chiara Mason (Itas Trentino)- « Sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima e che ci sarebbe stato da lottare e da stringere i denti. Siamo partite un po' scariche ma a partire dal terzo set siamo cresciute in ogni aspetto del nostro gioco, soprattutto al servizio. Portiamo a casa diverse indicazioni positive da questa sfida, che ci torneranno molto utili per i prossimi impegni ».

Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)- « Va bene il premio di MVP, ma quello che conta oggi è la vittoria di squadra. Non era scontato, soprattutto dopo il terzo set in cui loro ci hanno messo in difficoltà. Per noi è stato un po' più difficile venir fuori, ci siamo fatte un po' innervosire. Abbiamo cambiato sestetto, ed era la prima volta dopo tempo che giocavamo assieme e quindi servirà un pochino rodare il gruppo. cercheremo di fare meglio già nelle prossime gare ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 1-3 (17-25; 20-25; 25-23; 18-25)

ITAS TRENTINO: Shcherban 10, Moretto 4, Dehoog 10, Michieletto 4, Marconato 5, Guiducci, Parlangeli L, Mason 10, Zago 6 n.e. Oliveto, Stocco, Angelina, Gates, Mistretta L All. Sinibaldi

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Orro 6, Egonu 26, Sylla 12, Daalderop 12, Rettke 8, Folie 6, Parrocchiale L, Candi 5, Malual, Prandi n.e. Cazaute, Heyrman, Bajema, Piciocchi L All. Gaspari

ARBITRI: Curto, Pozzato

Spettatori: 1525

Durata set: 23′, 28′, 28′, 25′ Tot. 104’

MVP: Myriam Sylla (Allianz Milano)

