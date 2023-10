Chieri-Conegliano, Cuneo-Vallefoglia gli anticipi della 3a giornata

ROMA- Sarà una giornata importante, la terza, per l’ A1 femminile che mette in calendario, domenica pomeriggio il big match fra l’ Allianz Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci, due delle quattro formazioni oggi in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una sfida piena di pathos che potrà lanciare una delle due. Prologo della giornata, sabato 21 ottobre (ore 18.00), la difficile trasferta che le Campionesse d’Italia della Prosecco Doc Conegliano dovranno sostenere in casa della Reale Mutua Fenera Chieri '76. Sempre domani in programma alle 20.30 Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia, match dall’incerto pronostico fra due squadre che puntano entrambe a conquistare i tre punti. L’altra leader della classifica, l’Igor Gorgonzola Novara sarà in campo domenica pomeriggio nel derby con la Wash4green Pinerolo. La squadra di Bernardi ha voglia di dare corpo al buon inizio di stagione che l’ha vista vincere le prime due partite di campionato e nella doppia sfida con Casalmaggiore in Challenge Cup. A caccia di riscatto la Roma che, dopo l’esordio al Palazzetto dello Sport finalmente riaperto dopo cinque anni nel quale ha ceduto l’intera posta a Chieri, torna a giocare davanti al suo pubblico sfidando la UYBA di Busto Arsizio ancora ferma al palo dopo due giornate. Sfida delicata quella che opporrà Il Bisonte Firenze al Volley Bergamo 1991, due squadre già a caccia di punti. Chiude il programma il posticipo televisivo delle 19.30 fra Trasportipesanti Casalmaggiore e Itas Trentino.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

L'Allianz Vero Volley Milano si prepara per la terza giornata della stagione 2023-2024, tra le mura amiche dell'Allianz Cloud. La squadra di coach Marco Gaspari sarà attesa dalla Savino Del Bene Scandicci, per una sfida attesissima tra due formazioni a pieni punti: due vittorie per Milano contro UYBA (3-0) e Itas Trentino (1-3); stesso score per le toscane con il 3-0 rifilato a Firenze e l'1-3 a Busto contro la stessa UYBA. Egonu top scorer per l'Allianz Vero Volley Milano con 19 punti nella prima partita e 25 nella seconda, con 63 attacchi nelle prime due gare (a segno il 56%), subendo due muri e sbagliando 8 tentativi complessivi. Per Scandicci è stata Antropova a recitare la parte del leone, con 42 marcature totali nelle prime due giornate, tentando complessivamente 79 attacchi e mandandone a segno il 46%.

PRECEDENTI: 23 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 11 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Ho insistito nelle prime due gare a dare continuità ad un sestetto, per avere risposte tecnico-tattiche da tutte le atlete. Adesso la testa è solo a Scandicci: una squadra costruita con grandissime ambizioni e con tante campionesse. Sappiamo sarà una partita difficile dove le due squadre non potranno essere fluide e continue in ogni reparto. Sarà fondamentale fare benissimo le cose semplici, cosa che un po' ci è mancata a Trento, dove abbiamo fatto cose straordinarie e ci siamo poi persi in 3/4 situazioni, andando a rischiare tantissimo. Scandicci ha giocatrici che fanno male soprattutto in battuta, sono molto forti a muro e quindi dovremmo essere bravi a rimanere attaccati e non innervosirci, perché a muro e difesa possiamo dire la nostra. Tanta pazienza ma un bellissimo test che ci avvierà alla Supercoppa e a un filotto di partite ogni tre giorni ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Veniamo da due vittorie, una più agevole, l'altra un po' meno, però diciamo che, in questo campionato, ci sta trovare partite nelle quali gli avversari ti possono mettere in difficoltà. Andiamo a Milano con sei punti in classifica e andiamo a giocare contro una delle squadre più forti del nostro campionato, una squadra che, come noi, si è rinforzata parecchio. È uno scontro che arriva molto presto nella stagione e tutte e due le squadre non sono ancora al 100%, penso però che sia un ottimo test per capire quello che c'è da fare e dove bisogna lavorare per migliorare il più presto possibile a livello di gioco. Giocheremo con Milano, poi Casalmaggiore e dopo ancora Conegliano: sarà un'ottima prova per farci capire dove siamo e quanto e cosa dobbiamo migliorare ».

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Dopo Novara, Conegliano. Seconda partita casalinga e il calendario propone subito al PalaFenera un'altra delle sfide di cartello della stagione. Ospiti della Reale Mutua Fenera Chieri '76 per la terza giornata di campionato sono infatti le pluricampionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano. L'incontro andrà in scena domani, sabato 21 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 18 e diretta televisiva su Rai Sport.L'ultimo precedente fra le due squadre risale allo scorso 5 febbraio, quando le biancoblù cedendo al tie-break riuscirono per la prima volta a strappare un punto alle venete. Questo nuovo confronto vede le due squadre distanziate in classifica di 3 punti, Conegliano prima a punteggio pieno senza aver ancora perso nemmeno un set, Chieri sesta grazie al successo da 3 punti a Roma. L'unica ex è Loveth Omoruyi, a Conegliano dal 2020 al 2022.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Ofelia Malinov a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017; Loveth Oghosasere Omoruyi a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022

Avery Skinner (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Avery, partiamo dalla vittoria di domenica Roma, che ti ha visto anche ricevere il premio di MVP. «Giocare contro Roma a Roma è stato davvero divertente! Il pubblico era caloroso e loro sono una buona squadra, quindi sicuramente non è stato facile, ma penso che abbiamo giocato in modo più pulito e aggressivo rispetto alla partita precedente e questo ci ha aiutato a vincere. È bello avere questa prima vittoria alle spalle!». Con gli impegni estivi di nazionale, sei arrivata a Chieri da meno di tre settimane. Come sta andando questa tua prima esperienza in Italia? «Sento che queste prime settimane sono state davvero buone finora. Sto imparando molto individualmente, ma penso anche che giorno dopo giorno stiamo imparando di più su noi come squadra. C’è molta più crescita in arrivo a livello personale e anche come squadra!». Arriva Conegliano, squadra che affronti per la prima volta ma che conosci già benissimo, alcune giocatrici in particolare. «Sono emozionata per questa partita! Conegliano è un'ottima squadra quindi sarà sicuramente una partita impegnativa, ma siamo pronti a dare battaglia. Sì, ho trascorso l'estate giocando con alcune di queste ragazze, quindi sarà divertente essere sul loro stesso campo, anche se sarà sui lati opposti ».



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Seconda trasferta in fila, stavolta sul campo di Chieri contro la Reale Mutua, dopo Trento e Cuneo si alza il livello dell'avversaria, un test importante per voi: “Giocare contro Chieri e soprattutto a Chieri non è facile per nessuno, negli ultimi anni il club piemontese ha fatto passi da gigante entrando di diritto tra le big del campionato e vincendo anche la scorsa stagione una coppa europea, la squadra è composta di ottime giocatrici, insomma ci aspetta un match molto tosto che penso sia l'ideale per noi come ultimo test probante prima della Supercoppa, per entrare nel clima dei big match." Dopo le prime settimane di lavoro al completo, com'è la condizione generale della squadra? "Sono poche settimane che lavoriamo al completo, ma il livello di allenamento è molto buono, non siamo ancora perfetti, ma questo è normale a questo punto della stagione, così come sono altrettanto normali alcuni acciacchi che teniamo d'occhio, fa parte del gioco. Credo che abbiamo dimostrato nelle prime due gare di campionato di aver già raggiunto un buon livello, pur con qualche pausa che stiamo cercando di eliminare con il lavoro quotidiano. ” Cosa ti aspetti dal match di sabato a Chieri? "Sarà una partita molto utile per noi, questa sfida contro una squadra forte e completa arriva nel momento giusto. Mi aspetto che l'avversario ci metta in difficoltà, questo per noi sarà positivo perchè è nei momenti di difficoltà che la mia squadra dovrà dimostrare maturità e consapevolezza del nostro potenziale ed entrare così nel clima dei big match. Quella di domani sarà per noi una partita molto importante perchè ci servirà per fare un passo avanti nella crescita del gruppo in vista della prima sfida che metterà in palio un trofeo la prossima settimana a Livorno ».

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - ITAS TRENTINO-

Dopo la sconfitta in Challenge Cup contro Novara è già ora di tornare in campo per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che incontrerà, domenica 22 ottobre alle 19.30, l'Itas Trentino tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona. Per capitan Perinelli e compagne può essere la partita del riscatto, viste le belle cose mostrate soprattutto in gara due di Regular Season, ma sicuramente sarà una gara difficile visto quello che le ospiti hanno dimostrato sinora strappando anche un set alla corazzata Milano. Tra le fila dell'Itas Trentino, alla ricerca dei primi punti stagionali dopo i ko con Conegliano e Milano, non sarà della partita l'infortunata Madeleine Gates, mentre sono in miglioramento costante le condizioni di Olivotto, Angelina e Zago, quest'ultima già rientrata nella seconda parte del match contro il Vero Volley. Dirigono Alessandro Pietro Cavalieri e Massimo Floria. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Le ex: tra le fila di Casalmaggiore: nessuna tra le fila di Trento: Shcherban, Olivotto e Zago. Michieletto e Angelina hanno fatto parte della Stabili Costruzioni di sand volley 4x4.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Giulia Angelina a Casalmaggiore nel 2022/2023; Francesca Michieletto a Casalmaggiore nel 2022/2023; Rossella Olivotto a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016; Yana Shcherban a Casalmaggiore nel 2021/2022; Valentina Zago a Casalmaggiore nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2022/2023



Valentina Colombo (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Dopo la sconfitta in challenge abbiamo bisogno di ripartire da capo e Trento è un ottima occasione per riscattarci e dimostrare quello che di buono stiamo facendo in allenamento. Non è assolutamente una partita facile perché anche Trento sta lavorando bene ed è vogliosa di portarsi a casa punti preziosi per la classifica. Noi dobbiamo iniziare sin da subito ad aggredire sia in attacco che in battuta e fare tesoro di ciò che di buono abbiamo fatto contro Novara ».



Francesca Parlangeli (Itas Trentino)- « Stiamo lavorando tanto e bene in palestra, sappiamo quale sia il nostro obiettivo e stiamo crescendo di giorno in giorno per farci trovare pronte per i prossimi impegni. Con Casalmaggiore daremo il massimo per riuscire finalmente ad ottenere i primi punti stagionali: abbiamo tante ex in squadra che ci tengono in modo particolare a fare bene e speriamo possano darci una spinta ulteriore per arrivare al risultato. Dobbiamo crescere in ogni aspetto del nostro gioco, non solo in attacco ma anche in tutti gli altri fondamentali ».

IL BISONTE FIRENZE - VOLLEY BERGAMO 1991-

Voglia di riscatto sia per le ragazze allenate da Carlo Parisi che per quelle di Solforati reduci da una seconda giornata non certo brillante. La formazione toscana si è fatta rimontare e battere, davanti al pubblico di Palazzo Wanny, da Pinerolo e viaggia con un solo punto in classifica. Le orobiche arrivano invece dalla sconfitta interna contro Vallefoglia che ha in pratica annullato gli effetti positivi del successo della prima giornata sul campo Viadana contro Casalmaggiore. Punti già molto pesanti in palio dunque con i due tecnici che avranno analizzato approfonditamente quello che non è andato domenica scorsa. Difficile fare pronostici su quello che potrà succedere.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Il Bisonte Firenze, 2 successi Volley Bergamo 1991)

EX: - Allenatori: Maurizio Negro a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Dopo un ko come quello con Pinerolo, in cui vieni rimontato, è difficile riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma in settimana abbiamo cercato di mettere in evidenza i punti positivi e di lavorare per migliorare: vogliamo cercare di alzare il livello della battuta e di gestire meglio gli errori e alcune situazioni di muro-difesa, abbiamo assorbito la sconfitta e andiamo avanti. La partita contro Bergamo, come le precedenti, sarà complicata, ma ci aspettiamo tutti che le ragazze facciano un altro step in avanti. Bergamo è una buona squadra, che per ora ha ottenuto due risultati opposti, giocando un’ottima gara con Casalmaggiore e poi pagando qualcosa con Vallefoglia. Prevedo un match equilibrato, loro hanno tre ottime schiacciatrici ma per noi conta tanto quello che facciamo nel nostro campo: quando riusciamo a esprimerci si vedono buone cose, ci manca un po’ di continuità ma ci arriveremo ».

Bozana Butigan (Volley Bergamo 1991)- « Abbiamo tanta voglia di giocare. Non ci è piaciuto il risultato di domenica e vogliamo dimostrare che cosa possiamo fare in campo! Andiamo a Firenze dopo una settimana in cui abbiamo lavorato tanto e bene su tutti gli aspetti che non hanno funzionato la scorsa domenica. Dobbiamo limitare gli errori e battere con efficacia. Ripartiamo da questi due aspetti e poi, domenica dopo domenica, troveremo la nostra identità di squadra ».

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Sabato 21 alle 20,30 nella seconda partita casalinga consecutiva la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo cerca il primo acuto stagionale davanti al proprio pubblico. Avversaria la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia dei tanti ex che domenica scorsa ha colto la prima vittoria dell'anno al PalaFacchetti di Treviglio, dove le gatte saranno di scena sabato 28 alle 20,30. Capitan Signorile e compagne confidano nel calore dei propri tifosi, che possono acquistare i biglietti per la tribuna rossa a soli 2 euro grazie alla promozione resa possibile dal main sponsor Honda Motor Europe Ltd. Italia. Per Andrea Pistola e Domenico Petruzzelli, se non si tratta di un derby, ci manca poco: hanno passato nella città piemontese undici anni in due (cinque Pistola e sei Petruzzelli). Sono ex di Cuneo anche Degradi, Mancini, Cecconello e Giovannini. Tra le cuneesi ci sono due ex-Megabox: la palleggiatrice Francesca Scola, a Vallefoglia nella prima stagione di A1, ma subito bloccata da un infortunio, nonché Federica Ferrario, a Vallefoglia nel campionato di B1 2019/20. In provincia hanno giocato anche Noemi Signorile, palleggiatrice titolare alla Scavolini Pesaro in A1 nel 2012/13, e l’opposto classe 2003 Anna Adelusi, la cui famiglia risiede a Montecchio.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 2 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Francesca Scola a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Agnese Cecconello a S.Bernardo Cuneo nel 2022/2023; Alice Degradi a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Gaia Giovannini a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Giulia Mancini a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Andrea Pistola a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Lena Stigrot (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « In questi giorni ci siamo allenate molto bene: contro Vallefoglia mi aspetto dei passi in avanti. Sarà importante essere ordinate e lucide nei momenti di difficoltà. Dal punto di vista tecnico, dovremo essere molto più aggressive al servizio rispetto alla partita con Conegliano. Vallefoglia ha tante giocatrici di alto livello e di esperienza; batterla non sarà facile, ma a spingerci verso la vittoria avremo il pubblico di casa, che mi aspetto caldo come sabato scorso e ancora più numeroso ».

Alessio Simone (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Cuneo è una squadra ben costruita e bene allenata, con un mix di giocatrici interessanti. Signorile è un palleggiatore esperto, Stigrot una schiacciatrice di livello internazionale, inoltre hanno due ottimi centrali come Sylves e Hall e due opposti molto potenti: sino a qui ha giocato titolare Adelusi, domenica vedremo. Sarà un’avversaria da prendere con le pinze, sarà necessaria una grande attenzione. Da parte nostra, dobbiamo far vedere se siamo la squadra della partita casalinga con Roma oppure quella che ha vinto a Bergamo la scorsa settimana. Stiamo crescendo, le ragazze e lo staff tecnico stanno lavorando duramente in palestra ».

WASH4GREEN PINEROLO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Terza giornata di Regular Season e secondo derby stagionale per le due compagini piemontesi di Pinerolo e Novara. Domenica, alle ore 17, la Wash4Green ospiterà la Igor Gorgonzola al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. La formazione di coach Bernardi si presenta a punteggio pieno con un solo set perso in due giornate. Tre punti invece per Bussoli e compagne che domenica proveranno a sfruttare al meglio il fattore campo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Igor Novara nel 2016/2017, 2022/2023; Letizia Camera a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Adesso inizia una sequenza di quattro partite con infrasettimanale. Questo ci dirà qualcosa di più sul nostro percorso di crescita. Saranno due settimane intense. La prima di queste partite sarà contro Novara, probabilmente la più in forma del campionato in questo momento. Sarà un bel test di collaudo per vedere a che livello possiamo arrivare. Noi continuiamo a lavorare bene. La squadra ha risposto con grande maturità e senso di responsabilità alla situazione di emergenza in cui ci siamo venuti a trovare. Si sente già aria di grande match in palestra ».

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo poche ore per preparare una partita che sappiamo sarà molto dura e complicata, perché i ritmi in questa fase sono serrati e perché ogni partita del campionato italiano va affrontata al massimo, in quanto nessuno regala niente. Pinerolo è partita bene e anche lo scorso anno ci ha messe in grande difficoltà, sappiamo che è un derby, una partita sentita, e scenderemo in campo con l'obiettivo di proseguire il nostro momento positivo ».

ROMA VOLLEY CLUB - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Domenica 22 ottobre, alle ore 17, al PalaTiziano torna il grande appuntamento con la pallavolo di serie A1 femminile. Dopo l’inaugurazione in occasione della prima sfida casalinga contro Chieri, vinta per tre set a zero dalle piemontesi, la Roma Volley Club di coach Cuccarini torna a calcare il taraflex della nuova casa nel cuore di Roma, questa volta per affrontare l’ottima formazione lombarda di Busto Arsizio di Julio Velasco. Il match, valido per la terza giornata di regular season, sarà trasmesso su Volleyball World, solo per abbonati. Sarà un'altra sfida complessa per le capitoline che, con Rivero ancora tenuta a riposo, dovranno di nuovo dimostrare il loro gioco migliore contro una squadra giovane ma costruita per crescere e ambire alle prime posizioni della classifica. Bechis e compagne hanno lavorato sulle indicazioni raccolte nel match contro Chieri e si preparano per tornare in campo, consapevoli, ancora una volta, di potersi avvalere del calore del pubblico previsto sugli spalti del rinnovato impianto capitolino dopo le oltre 2000 presenze dell’esordio.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Erblira Bici a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Erblira Bici (Roma Volley Club)- « È stato speciale giocare al Palazzetto domenica, su un campo così storico e pieno di tifosi pronti a sostenerci. Esordire con Chieri è stata una sfida molto difficile, sapevamo avremmo incontrato un’ottima squadra e così è stato. Penso che noi potevamo fare molto meglio. Abbiamo avuto alti e bassi: momenti in cui siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco e soffrendo in quelli decisivi. Ma siamo tornate in palestra ponendo subito il focus sui nostri obiettivi di gioco. Contro Busto non sarà semplice. Sono un gruppo squadra giovane con tanta voglia di fare bene in questa stagione. Dovremo senz’altro battagliare e provare a strappare punti, come abbiamo fatto nella prima trasferta a Vallefoglia ».

Julio Velasco (Allenatore Uyba Volley Busto Arsizio)- « Nell’approccio alla partita di domenica non cambierà nulla rispetto alle prime due gare; cambierà la fiducia. Roma ha bisogno di punti come noi e il peso della responsabilità potrebbe farsi sentire per entrambe le squadre. Io non voglio caricare le ragazze di troppe aspettative: farlo sarebbe il modo migliore per innervosire una squadra giovane. Giocheremo con la determinazione delle scorse partite. Noi non dobbiamo soffrire il tifo avversario: ci sarà sempre e la pallavolo femminile è sempre più seguita dal pubblico, mi preoccupa invece il Pala Tiziano che è un palazzetto storico e architettonicamente bello, ma con un tetto poco comodo per giocare a pallavolo vista la sua conformazione: dovremo tenerlo in conto già dalla rifinitura della mattina ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA-



Sabato 21 ottobre 2023, ore 18.00



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Papadopol, Armandola



Sabato 21 ottobre 2023, ore 20.30



Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Caretti, Nava



Domenica 22 ottobre 2023, ore 17.00



Wash4green Pinerolo - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brunelli, Santoro

Roma Volley Club - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Rossi, Cappello

Il Bisonte Firenze - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Verrascina , Saltalippi



Domenica 22 ottobre 2023, ore 17.30



Allianz Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Piana, Puecher



Domenica 22 ottobre 2023, ore 19.30



Trasportipesanti Casalmaggiore - Itas Trentino Arbitri: Cavalieri, Florian



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 6, Allianz Vero Volley Milano 6, Savino Del Bene Scandicci 6, Igor Gorgonzola Novara 6, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4, Wash4green Pinerolo 3, Reale Mutua Fenera Chieri '76 3, Volley Bergamo 1991 2, Roma Volley Club 2, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2, Trasportipesanti Casalmaggiore 1, Il Bisonte Firenze 1, Uyba Volley Busto Arsizio 0, Itas Trentino 0.