ROMA- Brave in campo ma anche a proprio agio sul 'red carpet' del Festival del Cinema di Roma. Le ragazze della Roma Volley, ieri sera sono state ospiti nello stand di Acea, ammirate e salutate da tante persone che hanno avuto modo di conoscerle e di complimentarsi con loro. Un simpatico diversivo per le wolves di Cuccarini già pronte a rituffarsi negli allenamenti in vista della ripresa del campionato.