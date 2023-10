Cuneo vince la battaglia di Bergamo

TREVIGLIO (BERGAMO)- Nell'anticipo della 4a giornata una Honda Olivero S.Bernardo Cuneo di cuore e carattere, trascinata da una super Stigrot (MVP del match) trova la forza di ribaltare la situazione e di battere in rimonta una buona Volley Bergamo 1991, corroborata dal ritorno di Laura Melandri (6 punti in attacco e due muri). Dopo essere andata sotto 2-1 la squadra di Bellano ha vinto con orgoglio e cattere il quarto set e poi ha strappato il successo al tie break 2-3 (20-25 25-17 25-19 22-25 14-16) salendo a quattro punti in classifica lasciando ad un tre punti le padrone di casa.