Novara e Scandicci protagoniste della 4a giornata

A Pesaro, una super Wash4Green Pinerolo spiazza le padrone di casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia e si prende l’intera posta in palio con un rotondo 0-3. Una versione decisamente spenta delle ragazze di coach Pistola, che non vanno oltre il 16% di efficienza offensiva con la sola Mingardi (11) in doppia cifra. Top scorer dell’incontro Adelina Ungureanu, che realizza 17 punti, ma giocano bene tutte le pinelle, da Akrari (10 con 2 muri) a Nemeth (9) e Sorokaite (8 con 2 ace). Non trova la vittoria neanche l’Itas Trentino, che rimane così con zero punti in classifica, uscendo sconfitta 1-3 dallo sconto con Il Bisonte Firenze. Neanche a Il T Quotidiano Arena c’è molta partita, con le toscane decisamente superiori nei tre set vinti e le atlete di coach Sinibaldi in grado di dire la loro soltanto nella terza frazione. Ai 20 punti di una buona Dehoog che attacca con il 45%, si frappongono Ishikawa (18), Lazic (16) e Alsmeier (12), gestite ottimamente dall’MVP Battistoni.

Match molto divertente a Palazzo Wanny, con la prima partita da MVP di Zhu Ting che con 21 punti consegna i tre punti alla Savino Del Bene Scandicci contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore. A senso unico il primo e il terzo set, largamente a favore delle toscane, molto combattuti invece il secondo, vinto dalle ragazze in maglia rosa, e il quarto. A fare certamente la differenza in favore della squadra di coach Barbolini la solidità a muro, con 10 blocks di squadra (4 Alberti, 3 Zhu), e la precisione a servizio, con 10 ace di cui 6 di una letale Antropova da 25 punti.

Nel posticipo in onda su Sky Sport Uno, Lorenzo Bernardi vince il confronto diretto con il suo ex allenatore Julio Velasco e la sua Igor Gorgonzola Novara fa quattro su quattro balzando al primo posto solitario in classifica. In casa della UYBA Volley Busto Arsizio la mattatrice è ancora Vita Akimova, al quarto premio di MVP su quattro partite, per un esordio nel campionato di Serie A da capogiro. Sono 21 i punti per lei (55% di efficienza) e 15 per la compagna Buijs, mentre nessuna delle farfalle va in doppia cifra, conseguenza della bassa efficienza offensiva (12%).

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Quarta vittoria da tre punti in altrettante partite di campionato per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che conquista il successo in tre set a Busto Arsizio con Vita Akimova premiata per la sesta volta in stagione MVP dell’incontro. Decisivo anche l’ottimo rendimento in battuta di Caterina Bosetti, capace di propiziare più di un break decisivo, e la prestazione difensiva della stessa schiacciatrice azzurra e del libero Eleonora Fersino.

Busto Arsizio parte con Boldini in regia e Frosini in diagonale, Sobolska e Lualdi al centro, Piva e Bracchi in banda e Zannoni libero; Novara con Akimova opposta a Bosio, Chirichella e Danesi centrali, Buijs e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero.

Sul servizio di Danesi Novara scappa subito 0-4 (Buijs a rete) e poco dopo Chirichella fa 3-8 e Buijs che chiude in diagonale uno scambio combattuto portando le azzurre sul +6 (6-12) a metà parziale, con Velasco che ferma il gioco. Akimova tiene le distanze (9-15, diagonale vincente), un muro su Bosetti riporta sotto le lombarde (13-17) ma la stessa Bosetti in maniout ristabilisce il margine di sicurezza (14-20), con l’opposto azzurro che conquista in pipe il set ball (18-24) che Chirichella, al primo tentativo, concretizza in fast (18-25).

C’è Carletti tra le padrone di casa ma dopo un muro della schiacciatrice biancorossa (4-3) e una fase punto a punto (9-9, primo tempo di Danesi), rotta da un tocco a rete di Bosio (10-12), cui risponde poi l’ace di Sobolska (12-12). Bosetti in pallonetto (12-14) e una gran difesa di Fersino a propiziare la parallela di Akimova (12-15) segnano il nuovo tentativo di allungo della Igor, l’ace di Bosetti ipoteca poi il parziale (15-19) con due punti in fila di Akimova ad avvicinare il traguardo sul 15-21. Velasco ferma il gioco ma Buijs in maniout fa 16-23 e un’altra “doppietta” di Akimova chiude di slancio il parziale sul 17-25.

Velasco propone in sestetto Valkova e Sartori, l’ace di quest’ultima vale il 4-2 con Novara che, complice qualche errore di troppo, fatica a trovare ritmo e Busto mantiene inerzia favorevole sull’8-7. Akimova sorpassa (9-10), Busto da 10-12 ribalta il parziale sul 14-12 con tre errori novaresi, Giuliani prova ad allungare la sfida firmando l’ace del 16-13 mentre Novar asi affida a Bosetti che fa tre punti in quattro scambi (17-16). Il gran muro di Buijs vale la parità (19-19), Danesi a muro trova il break decisivo (19-21) con Buijs che allunga il break sul 19-22. E’ ancora l’olandese, grande ex dell’incontro, a chiudere i conti con il diagonale del 21-25 che vale lo 0-3.

I PROTAGONISTI-

Julio Velasco (Allenatore UYBA)- « Oggi non mi aspettavo forse di vincere, ma avrei voluto vedere sicuramente un atteggiamento diverso. Ho visto paura, il braccino, partiamo sempre sotto 0-4. Pensiamo alla prossima partita di Pinerolo, concentrandoci su cosa dobbiamo fare quando abbiamo noi la palla in mano ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto contento di quanto fatto, soprattutto nei primi due set. Nel terzo abbiamo calato un po’ il gioco ma siamo stati molto bravi a rimanere in gioco e a rientrare nel finale da -3, girandolo poi a nostro favore. Siamo partiti molto bene ed è una cosa positiva ma è il momento di tenere i piedi ben saldi per terra: dobbiamo lavorare tanto per crescere e per arrivare a quella che può essere la miglior versione possibile di noi ».

IL TABELLINO-

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (18-25 17-25 21-25)

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Bracchi 6, Sobolska 1, Frosini 6, Piva, Lualdi 8, Boldini 1, Zannoni (L), Sartori 4, Carletti 2, Giuliani 2, Valkova, Wang. Non entrate: Rojas Martinez (L), Ceasar. All. Velasco.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 9, Danesi 6, Akimova 21, Buijs 15, Chirichella 6, Bosio 3, Fersino (L), De Nardi, Szakmary, Kapralova. Non entrate: Durul (L), Guidi, Bonifacio, Bartolucci. All. Bernardi.

ARBITRI: Carcione, Papadopol.

Durata set: 22', 23', 26'; Tot: 71'.

MVP: Vita Akimova (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2300

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - WASH4GREEN PINEROLO-

Impeccabile partita della Wash4Green Pinerolo, che passa al PalaMegabox di Pesaro con una sicurezza disarmante, mettendo in discussione sin dall'inizio le certezze sulle quali la Megabox aveva costruito le sue ultime due vittorie in trasferta. Ungureanu MVP, ottimo l'ingresso di Annet Németh, implacabile Akrari e difesa ferrea che ha disinnescato tutte le bocche da fuoco della Megabox. Quanto alla squadra di Pistola, tutte le soluzioni tecniche e tattiche proposte in campo non sono riuscite a dare alla squadra lo sprint necessario a ritrovare sé stessa, cosa che era successa in entrambe le ultime occasioni, a Bergamo e Cuneo, con due vittorie in rimonta.

I PROTAGONISTI-

Camilla Mingardi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Non ho abbastanza lucidità per fare un commento: praticamente non ha funzionato nulla, ricezione, attacco, difesa, tutto. Abbiamo giocato una partita corale brutta in tutti i fondamentali, è una giornata totalmente da dimenticare, dobbiamo resettare tutto completamente in una settimana in cui giocheremo altre due partite ».

Adelina Ungureanu (Wash4green Pinerolo)- « Oggi è andato tutto molto bene, è una bellissima vittoria risultato del lavoro fatto in questa settimana: ma il premio non è solo il mio, ma va diviso con tutta la squadra e lo staff che ci aiutano tanto nel lavoro in palestra ».

IL TABELLINO-



MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - WASH4GREEN PINEROLO 0-3 (22-25 18-25 17-25)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 7, Mancini, Mingardi 11, Giovannini 1, Aleksic 9, Dijkema, Panetoni (L), Kosheleva 8, Cecconello 2, Gardini 1, Grosse Scharmann, Provaroni. Non entrate: Passaro, Generali (L). All. Pistola.

WASH4GREEN PINEROLO: Polder 6, Cambi 5, Sorokaite 8, Akrari 10, Storck 4, Ungureanu 17, Moro (L), Ne'meth 9, Bussoli. Non entrate: Camera, Cosi, Rostagno, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Verrascina, Salvati.

Durata set: 29', 24', 24'; Tot: 77'.

MVP: Adelina Ungureanu (Wash4Green Pinerolo)

Spettatori: 663

ITAS TRENTINO - IL BISONTE FIRENZE-

Missione compiuta per Il Bisonte Firenze, che conquista la seconda vittoria consecutiva espugnando la ilT quotidiano Arena di Trento con un convincente 1-3 alla Itas Trentino. Ancora una volta il momento di maggior sofferenza è stato il terzo set, perso a causa di un black out improvviso quando la partita sembrava in netto controllo (0-2 e 5-8): sull’11-7 nel quarto la sensazione era opposta, con le padrone di casa sulle ali dell’entusiasmo, ma qui le bisontine hanno trovato la forza di reagire, alzando il livello della battuta e affidandosi alla regia ispirata di una super Ilaria Battistoni – alla fine premiata come MVP del match – e alle giocate della solita Ishikawa (18 punti col 50% in attacco) e di Lazic, alla miglior partita stagionale (16 punti col 40% in attacco e tre ace).

Coach Parisi, senza l’indisponibile Cesé Montalvo, schiera Battistoni in palleggio, Lazic opposto, Ishikawa e Alsmeier in banda, Graziani e Stivrins al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Sinibaldi, privo di Gates e Zago, risponde con Guiducci in regia, Dehoog opposto, Mason e Shcherban in posto quattro, Olivotto e Moretto al centro e Parlangeli libero.

Il primo allungo è di Firenze con due muri di fila di Ishikawa e Graziani (7-9), poi l’attacco di Alsmeier in fase break vale il 9-12 e il conseguente time out di Sinibaldi: la tedesca è scatenata e con due attacchi di fila allunga sul 10-15, poi Sinibaldi inserisce Angelina per Mason, ma Il Bisonte difende e contrattacca e Stivrins mette giù la fast del 12-18, con Sinibaldi che ferma di nuovo il gioco. Sul 14-19 entra Stocco in regia per Guiducci, ma le bisontine tengono bene in cambio palla e poi Lazic (sei punti nel set, sette per Ishikawa) trova anche il + 7 (16-23) e alla fine è Stivrins a chiudere con la fast del 18-25.

Anche nel secondo set, dopo un inizio equilibrato (4-3), è Il Bisonte a piazzare il primo break, con due attacchi di Alsmeier, muro e fast di Stivrins e lungolinea di Ishikawa (4-8): Sinibaldi inserisce Angelina per Mason e poi chiama time out, Battistoni distribuisce alla grande e Graziani trova il primo tempo dell’8-13, poi Stivrins chiude sulla ricezione slash di Parlangeli per il 9-15 e Lazic piazza l’ace del 10-17, con Sinibaldi che è di nuovo costretto a parlarci su. La chiacchierata però non porta effetti, Firenze dilaga e dopo due ace consecutivi di Battistoni è l’attacco out di Angelina a regalare il 13-25.

Nel terzo c’è Michieletto per Mason e almeno inizialmente l’andamento è identico a quello del secondo set, con le bisontine che dal 4-3 si portano sul 4-7 trascinate da attacco e ace di Lazic e Sinibaldi che chiama time out: stavolta la pausa fa bene perché in un amen Trentino sorpassa sul 9-8 con l’ace di Michieletto e coach Parisi ferma per la prima volta il gioco. L’improvviso black out prosegue (11-8), Parisi inserisce Mazzaro per Stivrins e poi sul 12-8 entrano Kraiduba e Agrifoglio per Battistoni e Lazic, con l’ucraina che firma il 12-9 interrompendo un parziale di 7-0, anche se subito dopo Trentino riparte e sul 14-9 Parisi chiama di nuovo time out: sul 15-10 il coach de Il Bisonte chiude il doppio cambio, ma la reazione non c’è e la Itas allunga inesorabilmente fino al 25-17 di Shcherban.

L’inerzia rimane a favore di Trentino che nel quarto sale subito 5-2 con l’ace di Moretto, poi Shcherban trova il pallonetto dell’8-4 e Parisi chiama time out: Firenze fa un enorme fatica a mettere la palla a terra, sull’11-7 entra Mazzaro per Graziani e Ishikawa e Alsmeier chiamano la reazione (11-9), con Moretto che poi mette out il primo tempo (11-10) e Sinibaldi che ferma il gioco. Al rientro impatta Ishikawa (11-11), Sinibaldi inserisce Marconato per Moretto ma un altro errore delle locali regala il primo vantaggio esterno sul 13-14, poi l’attacco out di Michieletto vale il 14-16, mentre sull’ace fortunato di Lazic (14-17), Sinibaldi è costretto a spendere il suo secondo time out: il servizio vincente di Alsmeier vale il 15-19, poi è ancora una super Ishikawa (sette punti nel parziale) a mettere giù il 18-23, mentre la parola fine sul match la scrive Lina Alsmeier col mani-out del 21-25.

I PROTAGONISTI-

Rossella Olivotto (Itas Trentino)- « Rimane il rammarico per non aver saputo condurre in porto il quarto set e completare la rimonta. Siamo partite troppo scariche, non riuscendo a fare ciò che avevamo preparato in settimana, subendo nei primi due set l'aggressività di Firenze. Poi ci siamo ritrovate, siamo cresciute soprattutto al servizio ma nella seconda parte della quarta frazione le nostre avversarie hanno trovato lo spunto decisivo per giungere alla vittoria. Ora torniamo in palestra ancora più determinate per riuscire a risollevarci da questa situazione ».



Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze)- « Sono contenta perché oggi portare a casa i tre punti era la cosa più importante. Nei primi due set abbiamo giocato molto bene, imponendo il nostro ritmo, anche se abbiamo commesso troppi errori come è ormai nostra abitudine, e da questo punto di vista dobbiamo migliorare: nel terzo poi Trentino ha cominciato a giocare meglio e a metterci sotto pressione, mentre nel quarto sono contenta della reazione che abbiamo avuto. Non era facile, siamo riuscite piano piano a riprenderci e siamo state molto brave in battuta: loro hanno faticato in ricezione e questo ci ha facilitate, quindi sono contenta di questo risultato ».

IL TABELLINO-



ITAS TRENTINO - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (18-25 13-25 25-17 21-25)

ITAS TRENTINO: Guiducci, Shcherban 13, Moretto 8, Dehoog 20, Mason 1, Olivotto 7, Parlangeli (L), Angelina 4, Michieletto 4, Marconato 1, Stocco. Non entrate: Mistretta. All. Sinibaldi.

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni 2, Ishikawa 18, Graziani 6, Lazic 16, Alsmeier 12, Stivrins 7, Leonardi (L), Mazzaro 1, Kraiduba 1, Agrifoglio, Ribechi. Non entrate: Acciarri. All. Parisi.

ARBITRI: Giardini, Serafin.

Durata set: 23', 21', 26', 28'; Tot: 98'.

MVP: Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 800,

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Torna al successo la Savino Del Bene Volley di coach Barbolini che, dopo la sconfitta subita una settimana fa a Milano, si è imposta questa domenica sulla Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Vittoria tre a uno per la squadra del patron Nocentini, riuscita ad imporsi al termine di una sfida durata due ore e due minuti.

Al rientro tra le mura amiche dopo due trasferte consecutive, la formazione di Barbolini ha dovuto fare a meno dell’infortunata Enrica Merlo, sostituita da una Martina Armini ritornata a disposizione a tempi di record dopo la frattura alla mano sinistra rimediata ad inizio settembre.

Armini alla prima da titolare non è stata l’unica novità nello starting six scelto in partenza dal coaching staff della Savino Del Bene Volley, con Barbolini che ha dato spazio a Di Iulio al palleggio, ma anche ad Alberti e a Washington, con la statunitense che così ha raccolto la sua prima presenza stagionale.

Nonostante un 6+1 diverso, con quattro novità rispetto alla sfida di Milano di una settimana fa, la Savino Del Bene Volley ha aggredito la partita, conquistando il primo set nettamente (25-18). Nella seconda frazione di gioco la Trasporti Pesanti Casalmaggiore ha saputo approfittare delle distrazioni della squadra di Barbolini e si è imposta per 23-25.

Punta nell’orgoglio la Savino Del Bene Volley si è rifatta nel terzo set, aggiudicandoselo 25-14 con il punto conclusivo firmato da Britt Herbots. Ritornata avanti per due a uno nel conto dei set, la squadra di Barbolini ha conquistato la sfida con il 25-22 che ha posto la parola fine alla quarta frazione e alla sfida.

MVP dell’incontro una Zhu Ting decisiva nei momenti cruciali del match e protagonista di una prestazione da 21 punti e 3 muri vincenti. Encomiabile anche la prestazione di Armini, subito pronta a dare il suo contributo appena chiamata in causa.

Coach Barbolini attua un po’ di rotazione rispetto alla gara di una settimana fa con Milano, nella formazione iniziale trova spazio Di Iulio al palleggio, Antropova è invece confermata come opposto, come del resto sono confermate anche Zhu Ting e Herbots in banda, il duo di centrali è invece composto da Alberti e da Washington, con la statunitense all’esordio stagionale. Il ruolo di libero titolare è invece di Martina Armini, che al rientro dopo la frattura alla mano sinistra rimediata ad inizio settembre, sostituisce Enrica Merlo, infortunatasi nel corso dell’allenamento dello scorso martedì.

La Trasporti Pesanti di coach Musso risponde con il 6+1 composto Hancock al palleggio, Smarzek come opposto, Lohuis e Manfredini da centrali, con Perinelli e Acosta in banda e De Bortoli come libero.

La sfida si apre con due punti consecutivi per Casalmaggiore, che segna con Acosta e Smarzek. La Savino Del Bene Volley si ritrova sul 2-2 sfruttando gli errori delle avversarie e poi, dopo il 2-3 di Lohuis, inizia l’allungo della squadra di Barbolini: il 6-3 arriva dopo un lungo scambio chiuso da Antropova, il 7-3 invece lo firma Herbots. La Trasporti Pesanti Casalmaggiore ferma il set con un time out, ma dopo il 7-4 messo a terra in primo tempo da Manfredini è nuovamente la Savino Del Bene Volley a segnare: Di Iulio si inventa il punto dell’8-4, Antropova invece mette a terra il pallonetto del 10-5. Casalmaggiore chiama un nuovo time out in occasione del monster block con cui Zhu Ting realizza il 12-5, ma anche il secondo “tempo” non cambia l’inerzia del set e infatti, al rientro in campo, Washington piazza a terra il 13-5. La Trasporti Pesanti rientra fino al 15-9 realizzato da Acosta, ma la reazione della Savino Del Bene Volley non si fa attendere, con Alberti e Antropova a portare il punteggio sul 17-9. Il +10 per la squadra di Barbolini arriva con Alberti a piazzare il muro del 19-9. La Savino Del Bene Volley amministra il vantaggio e chiude la prima frazione con la schiacciata del 25-18 di Herbots.

L’avvio di seconda frazione vede la Savino Del Bene Volley andare avanti con il vento in poppa: Alberti firma l’1-0, subito dopo Di Iulio realizza l’ace del 2-0. Casalmaggiore non vuole farsi seminare e prima pareggia sul 2-2, poi addirittura si porta in vantaggio con il mani out di Smarzek (2-3). La Trasporti Pesanti rimane in vantaggio fino all’attacco con cui Zhu Ting realizza il 5-5. Inizia una fase punto a punto, rotta solo da un mini parziale di Casalmaggiore che, con il mani out di Acosta, porta il risultato sul 10-12. Quando la Savino Del Bene Volley si trova sotto di tre lunghezze (11-14), coach Barbolini non ha altra scelta che chiamare il primo time out della sua gara. La Savino Del Bene Volley ricuce il gap con due punti consecutivi di Zhu Ting (13-14), ma trova il pareggio solamente qualche scambio più tardi, quando Washington realizza il muro del 16-16. Il set vive una nuova fase di equilibrio, con le due squadre a rispondersi colpo su colpo e con coach Barbolini che decide di dare spazio a Diop e Ognjenovic per un cambio di diagonale. La Savino Del Bene Volley, che nel frattempo inserisce anche Carol per Alberti, va avanti sul 19-18 e coach Musso decide di utilizzare un time out. Il finale di set è intenso e Casalmaggiore trova il muro del vantaggio sul 22-23, tocca così a Barbolini ricorrere ad un time out. Zhu Ting acciuffa il pari sul 23-23 con un bel muro, ma la Trasporti Pesanti Casalmaggiore arriva in vantaggio sul 23-24 e sfrutta al meglio il set point a propria disposizione, realizzando il punto decisivo con un attacco di Acosta (23-25).

Nella terza frazione Nessuna delle due formazioni riesce a costruire un vantaggio iniziale, almeno fino al 4-4. Da quel punto in poi la Savino Del Bene Volley realizza un parziale di tre punti che porta il punteggio sul 7-4 e obbliga coach Musso al time out. Il divario si allarga ulteriormente dopo la pausa, infatti prima Washington con un attacco al centro, poi Di Iulio con un muro, spingono la Savino Del Bene Volley sul +5. Sul 10-4 Musso ferma di nuovo la gara, ma non l’avanzata di una Savino Del Bene Volley che, con due ace consecutivi di Antropova, vola sul 12-4. Con il lungo turno di servizio di Antropova (ben 10 battute consecutive) la Savino Del Bene Volley si porta addirittura sul +10, con il 14-4 che arriva grazie ad un nuovo ace della classe 2003. Barbolini da nuovamente spazio a Carol, che entra al posto di Alberti, pochi istanti dopo Antropova mette a terra anche l’attacco del +11 e confeziona una 17-6 che sa di ipoteca sul set. La Savino Del Bene Volley è irraggiungibile per Casalmaggiore e così la squadra di Barbolini conquista la terza frazione di gioco per 25-14, con il punto decisivo messo a segno ancora da Herbots, che aveva già posto fine al primo set.

Casalmaggiore balza sull’1-3 nel quarto set con un ace di Hancock e la Savino Del Bene Volley prova a reagire affidandosi a Zhu Ting (3-4). Il vantaggio della formazione ospite resiste fino al pareggio realizzato con un ace da Carol (9-9), mentre il sorpasso delle ragazze di Barbolini arriva con un altro ace, stavolta firmato da Antropova (11-10). La Trasporti Pesanti Casalmaggiore non si arrende e ritrova due lunghezze di vantaggio sul 14-16, Barbolini decide così di ricorrere ad un time out. Al rientro in campo la Savino Del Bene Volley pareggia con l’ace del 16-16 messo a segno da Herbots e poi trova il vantaggio sul 18-17. Coach Musso ferma il set con un time out, ma le lunghezze di vantaggio della Savino Del Bene Volley diventano tre, con Zhu Ting a schiacciare per il 19-17 e per il 20-17. Casalmaggiore ricorre ad un nuovo time out, ma Zhu Ting segna ancora con il suo diabolico roll shot (22-18). Antropova realizza un nuovo ace e porta il punteggio sul 24-19, la Savino Del Bene Volley non riesce però a segnare il match point e sul 24-22 messo a terra da Smarzek arriva un nuovo time out per coach Barbolini. La partita comunque si conclude poco dopo, con Casalmaggiore che con un errore regala il 25-22 alla Savino Del Bene Volley.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Coach Barbolini post partita: “In questa stagione, ad ogni partita nella quale facciamo tre punti, dobbiamo essere contenti. Dopo aver vinto il primo set un po' troppo facilmente, non dico che l'abbiamo presa alla leggera, però non abbiamo spinto come negli altri set. Sono quelle partite nelle quali, anche se ti dici 100 volte di stare attento, pensi sempre che alla fine riuscirai a vincere, invece gli altri giocano e Casalmaggiore è una buonissima squadra. Adesso ce la stiamo cavando a livello individuale: qualche difesa importante, qualche attacco, qualche battuta, però dobbiamo ancora crescere un po' come squadra. È ovvio che con diversi cambi che abbiamo fatto, non è facile crescere come squadra, per questo secondo me sono state brave anche le ragazze ad adattarsi a questi cambi, che al meno inizialmente risultano necessari. Se non vogliamo far giocare sempre le stesse, se vogliamo preservare anche le energie da un punto di vista fisico e dare un po' di ritmo anche alle altre giocatrici, è importante fare un po' di rotazione. Rischiamo qualcosa certo, però stasera ci è andata bene e a Trento faremo lo stesso, ovviamente cambiando chi gioca e chi no. Adesso però aspettiamo la partita di mercoledì e la sfida con Conegliano ».

Linda Manfredini (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Sicuramente siamo contente, abbiamo mollato un po' nel terzo set, li forse dovevamo rimanere più attaccate al match, ma contro una squadra del genere sapevamo che sarebbe stato difficile. Ora guardiamo a mercoledì, abbiamo iniziato abbastanza bene il campionato e cercheremo di fare sempre meglio ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-1 (25-18 23-25 25-14 25-22)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Washington 7, Di Iulio 4, Herbots 4, Alberti 5, Antropova 25, Zhu 21, Armini (L), Diop 3, Da Silva 2, Ognjenovic 1, Nwakalor. Non entrate: Villani, Ruddins, Gay (L). All. Barbolini.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Hancock 5, Acosta Alvarado 10, Manfredini 7, Smarzek 9, Perinelli 10, Lohuis 5, De Bortoli (L), Edwards 6, Obossa 5, Cagnin, Faraone, Colombo, Avenia. Non entrate: Pieropan (L). All. Musso.

ARBITRI: Brancati, Brunelli.

Durata set: 26', 30', 24', 29'; Tot: 109'.

MVP: Zhu Ting (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 1323

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Roma Volley Club Si gioca il 22/11;

Savino Del Bene Scandicci - Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-22);

Allianz Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Si gioca il 22/11;

Volley Bergamo 1991 - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2-3 (20-25, 25-17, 25-19, 22-25, 14-16) Giocata ieri;

Uyba Volley Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 17-25, 21-25);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo 0-3 (22-25, 18-25, 17-25);

Itas Trentino - Il Bisonte Firenze 1-3 (18-25, 13-25, 25-17, 21-25).

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 12, Savino Del Bene Scandicci 10, Prosecco Doc Imoco Conegliano 9, Allianz Vero Volley Milano 8, Il Bisonte Firenze 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Wash4green Pinerolo 6, Roma Volley Club 4, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 4, Trasportipesanti Casalmaggiore 4, Reale Mutua Fenera Chieri '76 3, Volley Bergamo 1991 3, Uyba Volley Busto Arsizio 1, Itas Trentino 0.

Prosecco Doc Imoco Conegliano, Roma Volley Club, Allianz Milano, Reale Mutua Fenera Chieri '76 una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 16.00

Il Bisonte Firenze - Roma Volley Club



Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Reale Mutua Fenera Chieri '76



Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 18.00

Trasportipesanti Casalmaggiore - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Igor Gorgonzola Novara - Itas Trentino



Mercoledì: 1 novembre 2023, ore 20.30

Wash4green Pinerolo - Uyba Volley Busto Arsizio

Volley Bergamo 1991 - Allianz Vero Volley Milano

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Conegliano