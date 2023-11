12.562 a Milano, è record assoluto per il volley femminile

ROMA- La prima notizia di giornata arriva dal Mediolanum Forum di Assago: la pallavolo femminile fa segnare un nuovo record di pubblico con i 12.562 spettatori che assistono al big match tra l’ Allianz Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano . Un tifo inedito che di certo condiziona l’inizio di partita, con le due squadre molto imprecise (0% di efficienza offensiva per le padrone di casa, 5% per le ospiti nel primo set). Ad approfittarne è la squadra di coach Gaspari, che riesce a portarsi avanti 1-0 anche grazie ai 7 punti di Egonu (che chiuderà l’incontro con 17). Ma come accaduto in Supercoppa le pantere escono alla distanza, crescendo di frazione in frazione e beneficiando di una fantastica Robinson-Cook: l’americana riceve, difende e attacca alla grande, chiudendo con 17 punti e guadagnandosi la palma di MVP nell’1-3 finale che regala i tre punti alla Campionesse d’Italia. Una scelta non facile quella per la migliore giocatrice, considerata l’ennesima convincente prestazione di Sarah Fahr, 16 punti con 6 muri e 2 ace, e il solito contributo di Isabelle Haak, top scorer con 18 punti.

Prima gioia stagionale per la UYBA Volley Busto Arsizio che, davanti al pubblico dell’E-Work Arena, rifila un secco 3-0 alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, alla terza sconfitta consecutiva. Protagonista dell’incontro Martina Bracchi, spostata da coach Velasco nel ruolo di schiacciatrice, nel primo set in diagonale con Piva e successivamente con Carletti e Giuliani: la classe 2002 realizza 17 punti, ricevendo con il 50% di efficienza e trascinando con la sua carica le farfalle al successo. A fare la differenza anche la prestazione a muro: sono 16 i block vincenti per le padrone di casa, con Sartori a quota 6. Basse di conseguenza le percentuali offensive delle biancoverdi, che non vanno oltre il 14% di efficienza di squadra e i 12 punti di Degradi.

A Palazzo Wanny non prosegue il momento positivo de Il Bisonte Firenze: la TrasportiPesanti Casalmaggiore infligge alle ragazze di coach Parisi uno 0-3 quasi mai in discussione. La miglior giocatrice è la Best Under 21 di Serie A2 della scorsa stagione, Linda Manfredini, sempre più al centro del progetto rosa dopo la partenza di Laura Melandri: 12 punti per la classe 2006 con 2 muri. Doppia cifra anche per la top scorer Smarzek (16) e per l’americana Edwards (10), mentre per le toscane chiudono a quota 10 Ishikawa e Alsmeier. la sesta giornata del Campionato di Serie A1 si è conclusa con il derby piemontese tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e l'Igor Gorgonzola Novara. La squadra di coach Bernardi ha confermato il suo straordinario stato di forma: altro 0-3, imbattibilità mantenuta e primo posto confermato a +3 su Conegliano, che deve recuperare una partita. Mai in dubbio il risultato dell'incontro, con le gatte di coach Bellano che non riescono realmente ad impensierire le avversarie. Mattatrice dell'incontro è ancora Vita Akimova, in un'altra prova convincente da 23 punti, mentre il titolo di MVP va ad Anna Danesi, 13 punti e 5 muri a referto. In doppia cifra anche Caterina Bosetti, 10 punti come la migliore di Cuneo, Anna Haak.

TUTTE LE SFIDE-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Nella partita-evento del record assoluto della storia del campionato italiano di volley femminile (oltre 12.000 persone!) al Mediolanum Forum le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley si dimostra ancora la squadra da battere e completa il tris di big match settimanali con una grande vittoria per 3-1 dopo unmatch dove le Pantere hanno dato spettacolo.

Coach Gaspari parte con Orro-Egonu, Heyrman-Candi , Sylla-Daalderop , libero Castillo.

Sestetto di coach Santarelli (assente ancora Marina Lubian) con Wolosz-Haak, Squarcini-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro.

Il primo set rispetta le attese della folla oceanica che è arrivata al Forum a godersi lo spettacolo. Dopo una fase di studio c’è il primo allungo delle padrone di casa (9-7) con l’ex Egonu, ma Haak con il muro rimette le cose in equilibrio (10-10). Qualche errore di troppo lancia ancora la squadra di coach Gapari, aiutata anche dall’ace di Candi (13-10). La prima spallata dell’Allianz fa male, nonostante l’impegno in difesa di Robinson Cook e De Gennaro, Orro e compagne salgono a +5 (17-12). L’attacco delle venete ha qualche pausa (5 errori punto, + 4 inm battuta nel primo set) e l’Allianz ne approfitta. Heyrman sigla l’ace del 20-14, sembra fatta per Milano, ma con le Pantere non è mai detta l’ultima parola: mentre entra il doppio cambio con Gennari e De Kruijf, Kesh Robinson Cook (5 punti nel set) fa vedere lampi di gran gioco, Haak carbura (6 punti nel set, 2 muri) De Gennaro salva palloni impossibili e su un’altra prodezza, stavolta a muro, della fuoriclasse americana arriva il -2 (23-21). Egonu fa e disfa, prima va a segno per il 24-22, poi sbaglia sul primo set ball. Alla seconda occasione la rimonta sembra compiuta con un bel muro di Fahr, ma la carambola tiene vivo il pallone e proprio Egonu chiude con il suo 7° punto: 25-23.

Nel secondo set parte forte la squadra di coach Santarelli (3-6) con un attacco efficace e il muro di Plummer. La californiana è entrata in ritmo e Conegliano marcia spedita (6-11) limitando gli errori, ma Sylla, altra grande x del match, rianima le padrone di casa.Sul 7-12 dentro anche la giovane Bardaro, ne beneficia Bella Haak che va a segnbo. Milano non ci sta, Paola Egonu sigla un contrattacco, poi la “piccola” Orro va a muro e riduce il gap, 10-13 e time out gialloblù. La Prosecco DOC Imoco soffre il carattere delle lombarde, Sylla attacca in diagonale, poi mura per il -1, ma Haak in pallonetto tiene avanti le ospiti. Sarah Fahr fa la voce grossa a muro e Conegliano torna a+3 (14-17). La gara è incerta, ogni scambio è un’odissea per due squadre che se le danno di snta ragione di fronte ai 12.000 del Forum in visibilio. Capitan Wolosz difende, Haak attacca, Prosecco DOC Imoco in fuga (15-19). Time out di coach Gaspari. Ancora Haak (6 punti nel set) fa la voce grossa a muro (16-20), Fahr va a segno (3 punti nel set) ma dall’altra parte c’è sempre Egonu brava a martellare e a tenere viva l’Allianz. Tocca ad Asia Wolosz gestire il vantaggio mandando a schiacciare a turno le sue attaccanti, mentre sono dentro anche Gennari e De Kruijf. Un paio di “ricami” di una Robinson Cook in grande spolvero (6 punti nel secondo set) tengono avanti le Pantere sulla rabbiosa reazione milanese (18-22), ed è proprio la campionessa olimpica a chiudere 18-25 per pareggiare il conto, 1-1.

Il terzo set inizia sulla falsariga del secondo, la Prosecco DOC Imoco gioca con ordine, limitando gli errori e trovando il suo proverbiale muro-difesa, riuscendo a prendere un buon margine già in avvio di parziale grazie alle belle iniziative di Plummer (4-8, poi 7-11). Con una Wolosz ispirata la squadra veneta spinge forte sull’acceleratore (10-14), ma Milano è ancora viva. La squadra di casa approfitta di un paio di errori gialloblù, l’attacco ha una pausa ed Egonu in contrattacco completa l’opera portando a -1 l’Allianz (14-15) con un break di 3-0. De Gennaro e compagne non perdono la calma e riprendono a macinare il loro gioco, fatto di battuta aggressiva e attenzione in difesa, in più entrano De Kruijf e Gennari brave a dare una bella spinta di esperienza e concretezza dalla panchina alla squadra gialloblù: muro di Robin per l’ulteriore e decisivo allungo (16-21). L’attacco della Prosecco DOC Imoco, con Plummer (6 punti nel set con il 67%!) e Haak (4) in versione-Bomber e Wolosz nei panni della direttrice d’orchestra, dopo la pausa nella fase centrale ritrova un ritmo travolgente (55% nel set!) e le Pantere sorpassano con il 20-25 finale.

Il primo minibreak del quarto set viene con un ace di una brillante Kat Plummer (4-6), ma pareggia Bajema, gettata nella mischia da coach Gaspari, 6-6. Il match resta equilibrato, con Liamo che nella fase iniziale riesce a rispondere colpo su colpo, ma presto la resistenza della squadra di casa si sgretola di fronte al volume di gioco impressionante di De Gennaro e compagne che non sbagliano un colpo e con un break imperioso mettono una seria ipoteca sul match volando fino al +7 (8-15). Il parziale di 9-2 tramortisce l’Allianz, Sylla e compagne. Ormai c’è una squadra sola al comando, si vede anche Squarcini in attacco, Sarah Fahr attacca e mura (14 punti alla fine con 4 muri e il 67% in attacco!), Haak martella a piacimento (20 punti, 3 muri per “Bella”), mentre Kelsey Robinson Cook continua la sua magica serata (sarà MVP con 17 punti, 47% in attacco, 2 muri e 1 ace) e il vantaggio diventa abissale (10-20). La chiusura della Prosecco DOC Imoco con gli applausi dei 12.000 del Forum è unperentorio 15-25 con l’errore finale di Malual subentrata a Egonu nel finale. Esultano i tifosi gialloblù che hanno contribuito alla grande festa del volley andata in scena a Milano.

I PROTAGONISTI-

Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)- « Oggi un po’ dolce amaro: amaro per il risultato ma dolce per la risposta del pubblico. Com’è stato giocare al Forum? È stato bellissimo vederlo così pieno. Ci hanno veramente abbracciato e sostenuto. Credo e spero ci sia stato per un po’ un bello spettacolo. purtroppo poi siamo venute meno ma comunque è stato bello e ho un bel ricordo. Sulla partita di oggi, abbiamo iniziato sicuramente col piede giusto. Poi però è calata l’attenzione e il focus nel fare alcune cose; questo non basta per vincere ».

Federica Squarcini (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « La partita ha un po' ripreso il comportamento di questa settimana che è stata un po' altalenante per noi e Daniele (Santarelli, ndr) ci ha un po' riprese giustamente. È stata comunque una bella reazione anche se siamo partite un po' contratte e contro Milano a distanza di una settimana era ancora più difficile davanti a questo splendido pubblico. Me lo sentivo che loro ci avrebbero messe in difficoltà e così han fatto, siamo state brave noi, palla dopo palla a cambiare l'inerzia della partita e vincere ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-23,18-25,20-25,15-25)

ALLIANZ MILANO: Daalderop 4, Bajema 3, Orro 5, Malual , Rettke , Heyrman 5, Castillo, Egonu 18, Prandi ne, Parrocchiale, Candi 3, Folie ne, Cazaute ne, Sylla 10. All. Gaspari.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Haak, Plummer 13, Robinson Cook 17, Fahr, Squarcini 4, De Gennaro, Gennari 1, De Kruijf 1, Bardaro, Lanier ne, Bugg ne, Piani ne,Lubian ne, All.Santarelli.

ARBITRI: Cappello, Vagni

Durata set: 30′,24′,27′,22′ Tot: 103’

MVP: Robinson Cook (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 12.562 nuovo record volley femminile italiano

IL BISONTE FIRENZE - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Una bella Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore domina Palazzo Wanny e torna alla vittoria. Domato il bisonte in tre set con una Smarzek da 16 punti di cui 3 muri, una Manfredini da 12 di cui 2 ace e 2 muri eletta Mvp della gara e una Edwards da 10. Da segnalare il 72% in attacco di Manfredini e di Capitan Perinelli, 54% per Edwards, De Bortoli chiude con un 50% di positiva oltre alla “solita” partita solida in difesa.

Si parte. Lazic manda out il suo tentativo, Ishikawa poi manda out due attacchi consecutivi nello stesso modo, Lazic poi sbaglia ancora, 4-0 Vbc time out per coach Parisi. Si torna in campo e Hancock, in seconda battuta finalizza il suo attacco, 5-0. Edwards abbatte Battistoni con il suo attacco a tutto braccio, 6-1. Manfredini mette a referto il suo primo tempo, 8-3 Vbc Trasporti Pesanti. Poderoso il mani out di Capitan Perinelli, il muro non contiene 10-5, arriva poi l’ace di Manfredini 11-5, prima di siglarne un altro, 12-5. Bella palla morbida di Edwards che fa 15-9. Manfredini passa sopra il muro con la sua fast e porta le sue sul 16-10, Smarzek poi conclude un’azione lunghissima, 17-10 e time out per Firenze. Si torna in campo e ci pensa Edwards a mettere a terra il pallone, 18-10, la pipe poi di Perinelli porta le sue sul 19-10 e Smarzek regala il 20-10 alla Vbc. Arriva anche l’ace di Micha Hancock che fa 21-10. Manfredini mira le mani del muro avversario e trova il 22-11, il muro di Perinelli allunga. L’infrazione a rete fischiata a Firenze regala il primo set point alle rosa, Perinelli chiude 25-11. Top scorer: Stivrins 3, Manfredini 6

Firenze apre il secondo set con un muro, Casalmaggiore pareggia, 1-1, Ishikawa poi pesa la riga in seconda linea e regala il 2-1 alla Vbc. Alsmeier pareggia 2-2. Edwards spara contro il muro e il suo touch out è vincente, 3-2. Smarzek accorcia e Manfredini pareggia, 5-5. Firenze spinge e si porta sul 7-5, coach Musso preferisce chiamare time out. Si torna in campo e Smarzek fa 6-7, l’invasione a rete delle toscane pareggia 7-7. Gran tentativo di Smarzek che trova la traiettoria perfetta, 8-8. Super mani out del capitano rosa, 9-9. Smarzek piazza la sua palla morbida e fa 10-11, l’attacco di Alsmeier poi è lungo, 11 pari. Altro missile di Hancock in attacco, 12 pari. L’errore di Edwards manda le padrone di casa sul 14-12, time out per coach Musso. Si torna in campo e Manfredini fa 13-14, l’errore dell’attacco fiorentino pareggia. Capitan Perinelli sorpassa il muro con la sua palla morbida e fa 15-14, time out coach Parisi. Smarzek costringe all’errore la difesa fiorentina, 17-15, Kraiduba poi ci prova ma davanti a lei c’è “l’olandese murante”, monster block di Lohuis e 18-15, l’errore fiorentino poi fa 19-15. Magia di Capitan Perinelli, il muro del Bisonte non capisce e la schiacciatrice fa 20-15, Ishikawa poi tenta ma Smarzek fa ombra, 21-15. Gran passante di Smarzek, difesa immobile e 22-16. Edwards chiude con un razzo 25-21. Top scorer: Ishikawa e Graziani 4, Smarzek 8

Ishikawa apre la terza frazione, Alsmeier manda out e pareggia 1-1, Stivrins in fast riporta le sue avanti, Edwards pareggia 2-2. Manfredini conclude un’azione lunghissima, smash e 3-2, il suo murone poi fa 4-2 Vbc. Smarzek prende l’ascensore e in diagonale fa 5-5. Smarzek alza la saracinesca e fa 6 pari. Pareggia un’altra volta l’opposta polacca, diagonale e 7-7. Edwards la mette tra muro e rete e porta le sue avanti, 9-8 Vbc, l’attacco bisontino poi è out, 10-8. Il tocco di Manfredini sotto rete manda le toscane in confusione e non riescono a trattenere, 12-10. La pipe di Smarzek è potentissima e Leonardi manda in tribuna, 13-11. Due errori consecutivi delle bisontine regalano il 15-12 alle rosa e costringono coach Parisi al time out. Si torna in campo ed Edwards mette a referto un ace, 16-12. Gran botta di Perinelli e non ce n’è per nessuno, 17-13, Smarzek allunga in diagonale, 18-13 Vbc. Lohuis stacca ad un piede e Casalmaggiore va sul 20-15. L’errore di Obossa fa 17-20 e coach Musso chiama time out. Edwards spara sul braccio del muro e al ritorno in campo ci si porta sul 21-17, arriva poi l’ace di Lohuis, 22-17, time out per il Bisonte. Hancock stacca ad un piede sfruttando il tocco di seconda e la Vbc va sul 23-18. Obossa resta in aria un’ora e trova la palla del match, 24-19. Manfredini chiude 25-20.

I PROTAGONISTI-

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Siamo arrivati un po’ affaticati a questa partita, non tanto dal punto di vista fisico ma da quello mentale: il match di mercoledì contro Roma ci ha impegnato parecchio e non siamo riusciti a ricaricarci per affrontare una squadra come Casalmaggiore, nonostante gli avvertimenti che erano stati fatti sulla pericolosità di questa squadra. Loro arrivavano da due sconfitte ed erano quasi obbligate a vincere, noi abbiamo sofferto dalla prima palla all’ultima e non siamo mai riusciti a trovare continuità: mi dispiace perché al contrario delle ultime partite si è vista tanta confusione in campo, figlia probabilmente della poca lucidità. Ora dobbiamo archiviare prima possibile questo ko, staccare un po’ e poi da martedì ricominciare a lavorare: è inutile tornare su quello che è successo oggi, non per avere alibi, ma perché è evidente che la squadra ha fatto fatica in generale in tutte le situazioni di gioco ».

Linda Manfredini (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Serviva partire forte, anche per riscattarsi dalle ultime due gare, e così è stato. In campo c’era un bel clima, eravamo serene e abbiamo espresso fin da subito e abbiamo portato a casa questa bella vittoria ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 0-3 (11-25, 21-25, 20-25)

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni, Lazic 4, Graziani 8, Stivrins 9, Ishikawa 10, Alsmeier 10, Leonardi (L), Agrifoglio, Kraiduba 1, Ribechi, Mazzaro 1. Non entrate: Acciarri. All. Parisi-Cervellin

TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Hancock 4, Smarzek 16, Lohuis 4, Manfredini 12, Edwards 10, Perinelli (K) 8, De Bortoli (L), Faraone, Obossa 1, Cagnin. Non entrate: Avenia, Colombo, Acosta. Bocchi (L). All. Musso-Pintus.

Durata set: 23′, 29′, 27′. Tot: 79′.

MVP: Linda Manfredini (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 614

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Risorge la UYBA Volley Busto Arsizio che, davanti ai suoi tifosi, trova la prima vittoria del suo campionato e lo fa in modo altisonante, sconfiggendo per 3 set a 0 la Megabox Ond. Savio Vallefoglia delle ex Degradi e Mingardi. Con i tre punti incamerati le farfalle salgono ora a quota 4 in classifica e scavalcano il Volley Bergamo 1991, sconfitto ieri sera a Roma.

La formazione bustocca, con il 6+1 visto a Pinerolo, ha approcciato bene la partita, trascinata da Bracchi e Piva, anche se proprio quest’ultima ha lasciato il campo a fine del primo parziale (25-18) per un problema addominale. Vallefoglia, in campo senza Kosheleva (scelta tecnica) ha provato a riaprire il match nel secondo set con Degradi sugli scudi, ma la UYBA, ridisegnata con Frosini opposto e Giuliani in posto 4, ha recuperato lo svantaggio e chiuso con una strepitosa Bracchi ai vantaggi (26-24). Senza storia il terzo game, in cui Pistola ha provato le carte Gardini e Kocheleva, ma in cui la UYBA ha volato sulle ali dell’entusiasmo e ha chiuso 25-17.

Tra le farfalle Martina Bracchi ha meritato il riconoscimento di MVP (17 i punti per lei), ottime anche le prove di Frosini (12) e Giuliani (8), entrate come detto dal secondo set. Super Sartori a muro con 6 opposizioni vincenti.

A Vallefoglia non sono bastati i 12 punti di Degradi e i 10 a testa di Aleksic e Mingardi.

Velasco parte con Boldini – Carletti, Lualdi – Sartori, Bracchi – Piva, Zannoni libero, Pistola risponde con Dijkema – Mingardi, Cecconello – Aleksic, Degradi – Giovannini, Panetoni libero.

Nel primo set la UYBA parte fortissimo sui servizi di Sartori (4-0), con Carletti subito pronta in posto 2 (5-1); Bracchi mura l’8-3 ed induce Pistola al time-out, Sartori mura la pipe di Degradi ed è 10-4, Piva a sua volta mura il 12-6, mentre Lualdi fa interrompere nuovamente il gioco alla panchina ospite (15-8). Carletti in parallela chiudo lo splendido scambio che porta al 17-9, poi Degradi e Mingardi provano a recupere qualcosa (19-15). I servizi di Bracchi propiziano il 21-15 e chiudono di fatto il set: finisce 25-18 con Piva sugli scudi e ultimo punto di Lualdi.

A tabellino Piva e Mingardi 6 a testa

Secondo set: Velasco deve rinunciare a Piva (problema addominale) e rischiera la squadra con Frosini opposto e Bracchi e Carletti in banda. Mingardi parte fortissimo (2-5), ma deve lasciare il campo per qualche minuto per un leggero infortunio (dentro Grosse); Lualdi e Frosini accorciano (5-6), ma due errori bustocchi e il muro marchigiano portano al time-out di Velasco (5-9). Dopo il muro di Degradi (5-10), la UYBA prova Giuliani per Carletti, mentre per Vallefoglia rientra Mingardi e Degradi spinge forte fino al 9-14. Sartori e Giuliani murano fino all’11-14, Frosini attacca anche il -2 (12-14). Degradi non ci sta e mura il nuovo +3 ospite (14-17), ma Bracchi (due volte) e il muro di Frosini portano al 18-18 (time-out Pistola). Al rientro in campo Bracchi passa ancora due volte (20-18), ma il set è ancora vivo (20-20); Giovannini supera (20-21) e Velasco ferma il gioco, poi Sartori a muro ribalta tutto (22-21) con Bracchi scatenata anche al servizio (23-21); Frosini conquista set-ball (24-23), Giuliani con una doppietta chiude 26-24.

A tabellino Bracchi 7, Degradi 6

Nel terzo set Pistola prova Gardini in 4 per Giovannini, Velasco conferma la formazione del set precedente e la UYBA parte bene con Giuliani protagonista (4-2); Vallefoglia è vicina ma Boldini si inventa il colpo dell’8-6, Mingardi attacca lungo il 9-6, Bracchi delizia con il 10-6; i muri di Sartori e Frosini portano al 13-6 e al time-out di Pistola (dentro Kosheleva per Degradi intanto), poi Bracchi colpisce ancora tre volte fino al 16-6. Frosini mura e attacca con grande continuità (20-8) e chiude set e match. Finisce presto 25-17.

I PROTAGONISTI-

Julio Velasco (Allenatore UYBA)- « È una vittoria che ci fa molto bene: abbiamo giocato contro squadre forti ed abbiamo perso a Pinerolo e Roma. È stato importante iniziare bene subito la partita e siamo molto contenti. È difficile quando le vittorie non arrivano e non soltanto il gruppo c’è ma ci sono giocatrici che si allenano molto per essere sempre pronte. Anche Giuliani, che è molto giovane, è stata brava e speriamo che l’infortunio di Piva non sia niente di grave. Bracchi è una ragazza che ha delle possibilità fisiche notevolissime. È una ragazza che lavora bene ed ha grande carattere e gioca bene e lucidamente ».

Gaia Giovannini (Megabox Vallefoglia)- « Oggi contro la UYBA abbiamo fornito una prestazione che faccio veramente fatica a commentare, arrivavamo da due sconfitte consecutive e dovevamo affrontare la gara molto diversamente. Non credo che sia un problema tecnico, ma credo che dobbiamo fare molto di più come gruppo e come squadra ».

IL TABELLINO-

UYBA BUSTO ARSIZIO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-18, 26-24, 25-17)

UYBA BUSTO ARSIZIO Volley Busto A.: Simin, Zannoni (L), Ceasar ne, Piva 6, Carletti 4, Giuliani 8, Bracchi 17, Frosini 12, Lualdi 7, Sartori 7, Sobolska ne, Rojas ne, Valkova ne, Boldini 2. All. Velasco.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Provaroni ne, Degradi 12, Passaro ne, Cecconello 3, Panetoni (L), Aleksic 10, Mingardi 10, Grosse Scharmann, Mancini ne, Giovannini 5, Dijkema, Kosheleva 3, Gardini 2. All. Pistola.

ARBITRI: Cavalieri, Zavater

Durata set: 26', 31', 29'; Tot: 86'

MVP: Martina Bracchi (UYBA)

Spettatori: 1751

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Finisce come da pronostico 3 a 0 in favore della capolista Igor Novara la sfida della sesta giornata di campionato giocata al palazzetto di Cuneo. Nonostante qualche sprazzo di ottimo gioco, prova di carattere e unità di squadra le ragazze di Bernardi si sono dimostrate nettamente superiori in quasi tutti i fondamentali. Dopo un primo set molto combattuto la formazione guidata da coach Bellano ha mollato un po’ la presa lasciando spazio alle avversarie e non riuscendo ad imporre il proprio gioco. Da segnalare l’esordio in campo di Terry Enweonwu dopo l’infortunio che l’ha costretta in panchina per molti mesi. Il campionato prosegue con la settima giornata sabato 11 novembre quando la Honda Olivero S. Bernardo sarà in trasferta fra le mura dell’Itas Trentino con inizio match alle ore 15.



I PROTAGONISTI-

Terry Enweonwu (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Dispiace per il risultato finale anche se, personalmente, sono contenta di essere rientrata in campo. E’ stato un percorso lungo che mi è costato molti sacrifici ed impegno visto che era anche il secondo infortunio, ma ringrazio tanto sia la società di Cuneo per la pazienza e soprattutto la mia squadra che mi ha permesso di prendere il mio tempo. Ora sono a loro diposizione a tutti gli effetti e sono molto contenta. Spero di poter dar loro molte soddisfazioni ».



Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « Non abbiamo disputato la nostra miglior partita ma alla fine abbiamo fatto quel che dovevamo per conquistare un altro successo. Stiamo vivendo un momento positivo, vincere aiuta a lavorare meglio e il filotto di risultati buoni ottenuti è il viatico migliore per continuare la nostra stagione. Cuneo ha provato a sorprenderci cambiando il proprio modo di giocare, noi ci abbiam messo un po' a prendere le misure, poi siamo riusciti con la battuta a metterle in difficoltà, riducendo così anche il loro gioco offensivo ».

IL TABELLINO-

ONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (18-25 14-25 22-25) –

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO: Hall 3, Signorile, Haak 10, Sylves 7, Adelusi 9, Stigrot 7, Scognamillo (L), Kubik 2, Molinaro 2, Enweonwu 1, Tanase, Scola. Non entrate: Thior, Ferrario (L). All. Bellano.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary 7, Chirichella 6, Bosio 3, Bosetti 10, Danesi 13, Akimova 23, Fersino (L), De Nardi, Durul. Non entrate: Guidi, Bonifacio (L), Kapralova, Bartolucci. All. Bernardi.

ARBITRI: Florian, Salvati.

Durata set: 23', 21', 27'; Tot: 71

MVP: Anna Danesi (Igor Novara)

Spettatori: 1638

I RISULTATI-

Allianz Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-23, 18-25, 20-25, 15-25);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Pinerolo 3-0 (25-20, 25-15, 25-21) Giocata ieri;

Uyba Volley Busto Arsizio - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 26-24, 25-17);

Il Bisonte Firenze - Trasportipesanti Casalmaggiore 0-3 (11-25, 21-25, 20-25);

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara 0-2 (18-25, 14-25);

Roma Volley Club - Volley Bergamo 1991 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) Giocata ieri;

Itas Trentino - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (16-25, 16-25, 18-25) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 18, Prosecco Doc Imoco Conegliano 15, Savino Del Bene Scandicci 13, Allianz Vero Volley Milano 11, Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Wash4green Pinerolo 9, Il Bisonte Firenze 9, Roma Volley Club 8, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 7, Trasportipesanti Casalmaggiore 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Uyba Volley Busto Arsizio 4, Volley Bergamo 1991 3, Itas Trentino 0.

Prosecco Doc Imoco Conegliano, Roma Volley Club, Allianz Milano, Reale Mutua Fenera Chieri '76, una partita in meno.



IL PROSSIMO TURNO-



Sabato 11 novembre 2023, ore 15.30

Itas Trentino - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo



Sabato 11 novembre 2023, ore 18.00

Volley Bergamo 1991 - Reale Mutua Fenera Chieri '76



Domenica 12 novembre 2023, ore 15.45

Igor Gorgonzola Novara - Allianz Vero Volley Milano



Domenica 12 novembre 2023, ore 17.00

Wash4green Pinerolo - Roma Volley Club

Trasportipesanti Casalmaggiore - Uyba Volley Busto Arsizio

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze



Domenica 12 novembre 2023, ore 19.30

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia