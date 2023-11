Celeste Plak lascia la Roma

ROMA- Solo pochi mesi con la maglia giallorossa addosso e poi l’addio. La Roma Volley ha comunicato oggi di aver rescisso consensualmente il rapporto con Celeste Plak. Nello scarno comunicato si legge che la schiacciatrice olandese, brillante protagonista dell’Europeo dove ha conquistato la medaglia di bronzo con la sua nazionale, lascerà la Capitale per motivi di carattere personale. E’ probabile che dietro questa decisione ci sia la volontà dell’atleta di accasarsi altrove. La società del presidente Mele è già attiva sul mercato per trovare un’adeguata sostituta per l’attacco delle wolves.