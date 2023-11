La UYBA sorpresa: 'dal web la notizia dell'incarico a Velasco'

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- In una nota diffusa in serata la UYBA Volley Busto Arsizio ha manifestato un malcelato disappunto per aver oggi pomeriggio, soltanto dal web, del conferimento al proprio coach Julio Velasco dell'incarico di allenatore della nazionale seniores femminile a partire dal primo gennaio 2024. La società biancorossa prende atto di quanto comunicato dalla Fipav e dal suo presidente e non può che congratularsi con il proprio coach per l'importante chiamata.