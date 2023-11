Conegliano schianta Firenze e si riprende il primato

VILLORBA (TREVISO)- 5000 persone al Palaverde per il ritorno a casa delle Pantere in campionato dopo più di un mese per la 7a giornata di andata.

Coach Santarelli continua il suo turnover e schiera dall'inizio il sestetto con la regista USA Madison Bugg in diagonale con Haak, Squarcini e De Kruijf al centro, Gennari e Plummer a ricevere, libero De Gennaro. Firenze sempre senza Montalvo schiera Battistoni-Kraiduba, Mazzaro-Stivrins Ishikawa-Alsmeier, libero Leonardi. Il primo set si decide grazie alle due centrali delle campionesse d'Italia che confezionano il break: muri e attacchi vincenti di De Kruijf e Squarcini (8 punti in tandem nel set) regalano il +4 (12-8). Da lì la Prosecco DOC Imoco scatena la sua artiglieria pesante, Haak (6 punti nel set) e Plummer (5 con l'ace finale) fanno la differenza e il set viene condotto in porto per 25-15 dalle padrone di casa. Non bastano per Firenze i 4 punti a testa di Alsmeier e Stivrins. Secondo set con Il Bisonte che passa in vantaggio sul 12-13, ma Moki De Gennaro non ci sta e con una serie di difese spettacolari propizia il break che lancia la Prosecco DOC Imoco (19-15). La squadra ospite assorbita la sfuriata delle Pantere si riprende e torna a -2 con Kraiduba, ma De Kruijf e compagne non si fanno più riprendere. La squadra veneta con una grande Haak (7 punti, sopra il 60% anche nel secondo set) spinge e dà spettacolo fino alla fine del set chiuso 25-21 nonostante la buona resistenza Stivrins (5 punti nel set) e compagne. Poca storia nel terzo parziale, le campionesse d'Italia trascinate da una Isabelle Haak scintillante (la svedese sarà top scorer ed MVP del match) prendono subito il comando delle operazioni (9-6) e non mollano più la testa. Si vede anche il doppio-cambio con Wolosz e Piani, poi la "baby" Bardaro in seconda linea, anche con il nuovo assetto le Pantere incrementano il vantaggio (18-11). Il match si chiude con un comodo 25 che conferma l'imbattibilità stagionale della Prosecco DOC Imoco Volley che torna così in vetta alla Serie A1.



I PROTAGONISTI-

Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo giocato un'ottima partita, ma questa è una conseguenza dell'armonia che c'è in questo gruppo e del grande lavoro in allenamento. Chiunque scenda in campo è pronta a dare il suo contributo e questo è un grande vantaggio per noi. Firenze a inizio gara si è dimostrata una squadra molto valida, ma quando abbiamo preso il nostro ritmo con l'impetgno a muro e in difesa la partita è girata dalla nostra parte a siamo soddisfatte di quest'altra bella vittoria ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Sapevamo delle difficoltà della partita, ma siamo soddisfatti a metà perché forse potevamo fare qualcosa di più. All’inizio abbiamo fatto un po’ fatica perché contro di loro l’impatto è sempre duro: hanno subito cominciato a giocare con una velocità e con una violenza di colpi che ci hanno messo in grossa difficoltà, però nel secondo set abbiamo giocato meglio, rimanendo in partita per gran parte del parziale e pagando un pochino soltanto nel finale. Siamo mancati nella gestione del nostro muro difesa e soprattutto nel contrattacco, perché di opportunità ce ne siamo create ma abbiamo fatto molta fatica nel concretizzarle. Al di là dei meriti di Conegliano, dovevamo selezionare meglio i colpi ed essere più aggressivi in difesa e in copertura: ci rimane questo rammarico, ci sono stati anche aspetti positivi che confermano i nostri progressi, ma abbiamo ancora tanto da lavorare ».



IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-15 25-21 25-17)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gennari 6, De Kruijf 10, Bugg 1, Plummer 13, Squarcini 9, Haak 18, De Gennaro (L), Piani 2, Wolosz 1, Bardaro (L), Robinson-cook. Non entrate: Lubian, Fahr, Lanier. All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Kraiduba 7, Ishikawa 6, Stivrins 11, Battistoni 2, Alsmeier 11, Mazzaro 3, Leonardi (L), Lazic 2, Agrifoglio, Ribechi. Non entrate: Acciarri, Graziani. All. Parisi.

ARBITRI: Brancati, Cruccolini.

Durata set: 24', 25', 24'; Tot: 73'.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

SPETTATORI: 4930