Belle vittorie per Pinerolo, Busto e Scandicci

ROMA- Nelle tre partite che hanno chiuso la 7a giornata netto e corroborante successo per la Wash4green Pinerolo sulla Roma Volley che proietta la squadra di Marchiaro a ridosso delle quattro grandi e ricaccia indietro le giallorosse. Seconda vittoria di fila per la Uyba Volley Busto Arsizio che passa in quattro set sul campo di Cremona contro la Trasportipesanti Casalmaggiore. In serata la Savino Del Bene Scandicci ha battuto 3-0 la Megabox Ond. Savio Vallefoglia pur con qualche sofferenza di troppo.

LE TRE SFIDE-

WASH4GREEN PINEROLO - ROMA VOLLEY CLUB-

Non riesce l’impresa alle capitoline di coach Cuccarini, uscite sconfitte dal match contro una Pinerolo che, fra le mura di casa, ha intascato l’intera posta in palio (3-0 25-23; 25-21; 25-20) nella gara valida per la settima giornata di regular season.

Le giallorosse, al di là del risultato finale, hanno lottato alla pari per buona parte della disputa, senza però impedire alle padrone di casa di prendersi il bottino pieno e la vittoria che le vede salire nella quinta posizione nella classifica provvisoria a quota 12 punti. Mvp del match è il libero Moro con un 85% di efficienza in ricezione. Fra le romane, da segnalare l’interpretazione offensiva di Bici (12 punti messi a referto) e Correa (9).

Roma ha condotto a lungo il primo set, arrendendosi all’ultimo davanti a una Pinerolo brava a ribaltarlo nel finale (25-23). Dopo una situazione di parità, in quello successivo, la prestazione positiva delle padrone di casa ristabilisce le gerarchie con l’ottima Ungureanu che si conferma una spina nel fianco per le romane. L’ingresso di Madan, che firma i suoi primi punti stagionali, non basta, lasciando alle pinelle la possibilità di intascarsi anche la seconda frazione (25-21). Nel terzo set, la squadra di Marchiaro parte subito forte staccando le capitoline, il ritorno di Roma si interrompe per sul più bello con qualche errore di troppo che permette alle pinelle di accelerare e aggiudicarsi anche il terzo set e l'incontro.

I PROTAGONISTI-

Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo)- « Dovevamo mettere la testa a questa partita subito dopo la gara persa a Chieri e abbiamo lavorato benissimo questa settimana. È stata tutta una crescita fino ad arrivare ad oggi dimostrando di essere cresciute. È sempre un lavoro di tutta la squadra, oggi ho vinto il mio primo premio mvp qui a Pinerolo e lo dedico a tutto il palazzetto, ai genitori e a tutta la squadra ».

Erblira Bici (Roma Volley)- « Arrivavamo da partite giocate bene, aspettavamo una Pinerolo entusiasta con tanta fame di fare punti. Abbiamo giocato bene ma non tutto il tempo sbagliando anche tanto. Loro sono state più brave, dobbiamo tornare in palestra a lavorare pensando alla prossima partita. Siamo una squadra con tanta voglia di fare bene, dobbiamo lavorare e penso che possiamo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi che non è stato il massimo.”

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO - ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-23; 25-21; 25-20)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 5, Cambi 2, Polder 7, Akrari 11, Ungureanu 13, Nemeth 18, Moro (L), Cosi, Storck 1, Camera, Bussoli 1. Non entrate: Rostagno, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 12, Bechis, Rivero 8, Ciarrocchi 1, Plak , Ferrara (L), Rucli 2, Valoppi, Correa 9, Melli 6, Schwan 1, Muzi n.e., Madan 2. All. Giuseppe Cuccarini

ARBITRI: Armandola, Nava

Durata set: 29’, 31’, 30’. Tot: 90’

MVP: Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 1100

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Seconda vittoria consecutiva per la UYBA Volley Busto Arsizio che, dopo il 3-0 di sette giorni fa su Vallefoglia, si impone per 3-1 al Pala Radi di Cremona sulla TrasportiPesanti Casalmaggiore. Con questo successo le farfalle volano a quota 7 in classifica e possono guardare con ulteriore serenità al futuro. Il gioco c’è, i risultati arrivano, con Velasco che si affida a Carletti e Bracchi in banda, vista l’indisponibilità di Piva. La squadra è viva e comanda dall’inizio per i primi due set, trascinata ancora proprio da Bracchi, che alla fine sarà di nuovo, meritatamente, la MVP (21 punti, 61% offensivo). Ma non è tutto: dal terzo set Casalmaggiore riapre la gara con gli inserimenti in banda di Cagnin e Acosta, ma nel quarto, giocato punto a punto, la UYBA dimostra di essere una squadra che sa combattere: avanti per tutto il parziale si fa recuperare nel finale (20-20), poi si fa annullare due match ball da Smarzek (la migliore delle rosa con 19 punti), ma con caparbietà la chiude con una doppietta (attacco + ace) della neo-entrata Giuliani 24-26. Nel convulso finale decisiva anche la capitana Lualdi (10 punti per lei), sempre a segno nei momenti decisivi.

Per la UYBA da segnalare anche i 14 punti di Frosini (con ben 5 muri!) e gli ottimi ingressi di Wang a puntellare la seconda linea.

Per Casalmaggiore, oltre alla già citata Smarzek, buone le prove di Cagnin e Acosta (10 a testa).

Alla fine è grande la festa delle biancorosse in campo, con lo staff e con gli Amici delle Farfalle arrivati numerosi da Busto Arsizio.

Musso parte con Hancock – Smarzek, Manfredini – Lohuis, Edwards – Perinelli, De Bortoli libero. Velasco risponde con Boldini – Frosini, Lualdi – Sartori, Bracchi – Carletti, Zannoni libero,

Nel primo set Perinelli prova a lanciare subito Casalmaggiore (6-4), ma Lualdi ritrova presto il pari con l’ace del 6-6; Bracchi e Sartori (muro) danno la carica (7-8), mentre Frosini e Smarzek si scambiano bordate (12-12). Il muro di Lohuis e l’attacco di Smarzek portano le padrone di casa avanti di due punti (16-14), ma Bracchi e l’errore di Edwards rimettono ancora tutto in gioco (16-16 time-out Musso). Bracchi firma l’ace del 17-18, Frosini mura il 17-19 (ancora interruzione chiesta da Casalmaggiore), Carletti fa lo stesso per il 17-20. Frosini è super continua da posto 2 (17-21) e mura ancora il 17-22 e nel finale la UYBA amministra fino al 20-25 (0-8 di parziale sui servizi di Bracchi).

A tabellino: Frosini 5, Bracchi e Carletti 4 a testa, 5 muri UYBA, Smarzek 4.

Nel secondo set la UYBA vola con Sartori, Bracchi e l’ace di Boldini (2-6 time-out Musso); Frosini mura il 2-7, Bracchi firma l’ace del 2-8 e Musso prova Cagnin per Edwards. Sartori mura il 2-9, poi Smarzek trova cambiopalla (3-9), ma le farfalle sembrano avere il controllo della partita in questa fase (4-11); Bracchi è incontenibile da posto 4 (tripletta per il 6-15), mentre Sartori si fa valere ancora a muro per il 7-17. Musso cambia palleggio e prova Obossa in 2 (9-17), ma il set è ormai in archivio: Wang entra e come sempre dà solidità alla seconda lunea, Lualdi chiude il divertente scambio che porta al 12-20, Bracchi è ancora in modalità “spacca tutto” e chiude 16-25.

A tabellino Bracchi 8 (87%), Sartori 4, Cagnin 3.

Nel terzio parziale Musso conferma Cagnin e prova subito la carta Acosta in posto 4, mentre Hancock tira forte l’ace del primo 4-2 e Smarzek attacca il 6-3; Frosini attacca out l’8-4, Smarzek realizza l’ace del 10-5 e Velasco ferma il gioco. Cagnin allunga ancora grazie all’ace del 13-6, Smarzek affonda il 15-7 e la UYBA chiede ancora time-out. Velasco prova ad inserire Valkova al palleggio e Giuliani in posto 2 per Frosini, Bracchi tenta di riaccendere il fuoco, con il set che sembra ormai chiaramente indirizzato per le padrone di casa (18-10). I muri e gli attacchi di Frosini portano la UYBA a -5 (18-13), ma nel finale Casalmaggiore è lucida e non dilapida l’ampio vantaggio. Finisce 25-17.

A tabellino: Smarzek e Cagnin 6 a testa, Bracchi 5, Frosini 4.

Quarto e decisivo set con Sartori e Frosini (muro + attacco) provano a spingere subito le farfalle (1-4 time-out Musso); anche Carletti si mette in evidenza a muro (1-6), poi Manfredini trova cambiopalla (2-6). Manfredini forza il servizio e accorcia (5-7), Lualdi e Boldini (magia) tengono la UYBA a +3 (7-10). Bracchi allunga (7-11), Hancock regala il 7-12 e Musso ferma il gioco. Bracchi passa ancora (7-13), Smarzek trova cambiopalla (8-13), Acosta firma il -4 (9-13). Bracchi non si ferma anche da posto 2 (9-14), Sartori prima sbaglia poi fa un buco nel taraflex (11-15), Smarzek attacca il -2 (13-15) e Velasco prova Giuliani per Carletti. Casalmaggiore spinge ma Lualdi tiene avanti le farfalle (14-16, 16-18), Bracchi c’è ancora (17-19), ma le padrone di casa non mollano e pareggiano con Acosta (19-19 time-out Velasco). La Trasportipesanti mura il 20-19, Frosini trova finalmente cambiopalla (20-20), Lualdi mura impetuosamente il 21-22 e passa per il 22-23; Hancock invade (22-24), Smarzek annulla due volte (24-24), Giuliani fa mani-out (24-25) e realizza l’ace del 24-26.

I PROTAGONISTI-

Elena Perinelli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « E' sempre difficile commentare partite così, perchè sono alla nostra portata. Loro hanno spinto forte fin dall'inizio e noi abbiamo aspettato troppo. Di buono c'è stata la reazione del terzo set, ma è un peccato perchè è la seconda partita che giochiamo in casa non in maniera ottimale. Sabato abbiamo Roma, dobbiamo lavorare bene fin da subito ».



Martina Bracchi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Partita difficilissima, soprattutto nell'ultimo set che è stato giocato punto a punto e risolto a nostro favore da una grande prestazione di gruppo. Ci tenevamo a vincere, sia per la classifica che per noi come squadra. Abbiamo trovato il gioco, come si è visto anche nella scorsa partita con Vallefoglia. Dobbiamo cavalcare l'onda e ci soffieremo sopra più forte che potremo ».



IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 1-3 (20-25 16-25 25-17 24-26)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Lohuis 4, Hancock 1, Edwards 1, Manfredini 8, Smarzek 19, Perinelli 2, De Bortoli (L), Acosta Alvarado 10, Cagnin 10, Colombo 1, Obossa 1, Avenia 1. Non entrate: Marchi (L), Faraone. All. Musso.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Bracchi 21, Sartori 9, Frosini 14, Carletti 9, Lualdi 10, Boldini 2, Zannoni (L), Giuliani 2, Wang, Valkova. Non entrate: Rojas Martinez, Piva (L), Sobolska, Ceasar. All. Velasco.

ARBITRI: Salvati, Venturi.

Durata set: 26', 23', 27', 30'; Tot: 106'.

MVP: Martina Bracchi (Uyba Volley Busto Arsizio)



Spettatori: 1626

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, quinto successo in Serie A1 ed una classifica che ora vede la Savino Del Bene Volley terza con 16 punti, a due lunghezze di distanza dal duo di testa composto da Conegliano e Novara.

Coach Barbolini si gode la vittoria per 3-0 conquistata contro Vallefoglia e può essere soddisfatto per un successo centrato contro una squadra dal grande potenziale e che arrivava a Palazzo Wanny a caccia di una riscossa dopo tre sconfitte consecutive.

La Savino Del Bene Volley non ha però lasciato spazio al riscatto della formazione di coach Pistola, che ha messo in difficoltà la Savino Del Bene Volley solamente nel primo set.

Nella prima frazione infatti Vallefoglia ha condotto a lungo il risultato, salvo poi inchinarsi per 25-23. Senza storia il secondo set, con la Savino Del Bene Volley che si è imposta per 25-14. Copione simile anche nella terza frazione, con la squadra di Barbolini che è fuggita via fino al +10 (15-5), ma poi si è rilassata ed ha consentito a Vallefoglia di riavvicinarsi.

La gara si è comunque conclusa in tre set, con Ruddins che ha messo a terra il 25-21 che ha chiuso la terza frazione e la gara.

Nella giornata dell’esordio da titolare per Beatrice Parrocchiale, che aveva già disputato un set nella sfida di Champions League dello scorso 8 novembre, è stata una Maja Ognjenovic, spettacolare in regia, ad aggiudicarsi il premio di MVP.

Buone comunque anche prove le hanno offerte Ruddins, Nwakalor e Carol, mentre alla fine dell’incontro è stata Antropova, con 15 punti, a chiudere da top scorer della sfida.

Coach Barbolini schiera la sua squadra con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Ruddins e Zhu Ting sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con Nwakalor e Carol. Il ruolo di libero è affidato a Parrocchiale, alla prima da titolare con la maglia della Savino Del Bene Volley.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scende in campo con il 6+1 composto da Dijkema al palleggio, come Grosse Scharmann opposto, Aleksic e Cecconello da centrali, con Degradi e Kosheleva in banda e Panetoni come libero.

Vallefoglia, reduce da tre sconfitte consecutive, ha fame di punti e inizia la sfida nel modo migliore: un ace di Cecconello porta le ospiti sul +2, mentre un mani out di Grosse Scharmann spinge il risultato sul 3-6. Barbolini ha visto abbastanza e opta per il primo time out della gara, ma la sua Savino Del Bene Volley scivola fino al 6-10. Con quattro lunghezze da recuperare si innesca Antropova, che segna tre punti consecutivi e accorcia fino al 9-10. Tocca a coach Pistola giocarsi il suo primo time out, ma la Savino Del Bene Volley non si arresta e prima trova il pari con un ace di Carol (11-11), poi passa al comando del set con un attacco di Antropova e un muro di Zhu Ting (13-11). Vallefoglia non molla: pareggia i conti con il 13-13 di Grosse Scharman, poi ritrova anche la leadership nel set con un ace di Degradi (13-14). La Savino Del Bene Volley impatta il risultato sul 14-14, ma Vallefoglia, con un parziale di 1-4, si riporta avanti sul 15-18. Barbolini, che non vuole far scappare le avversarie, chiama il secondo time out del set. Nuovamente sotto di quattro lunghezze (15-19), la Savino Del Bene Volley prova ad affidarsi ancora ad Antropova che, con due punti consecutivi, accorcia fino al 17-19. Dopo un attacco potente di Ruddins, è un muro vincente della stessa Antropova a riportare la Savino Del Bene Volley fino al -1. Pistola ferma il set con una chimata di “tempo”, al ritorno in campo però Vallefoglia viene raggiunta e superata con il 21-20 realizzato a muro da Ruddins. Il finale di set è combattutissimo, anche perchè arrivano 3 errori al servizio che consentono a Vallefoglia di ritrovare il pareggio. La Savino Del Bene Volley arriva comunque in vantaggio sul 24-23 e poi riesce ad aggiudicarsi il set con il punto conclusivo messo a segno da Zhu Ting.

Avvio di seconda frazione completamente di marca Savino Del Bene Volley: Zhu Ting, Antropova e Ruddins mettono a terra i primi tre palloni del set e Pistola è così costretto a chiamare un time out. La pausa non cambia l’evoluzione della sfida e la Savino Del Bene Volley raggiunge il 6-0 con un gran muro di Nwakalor. Vallefoglia cerca la rimonta e si affida a Degradi che segna due volte di fila per il 6-2, ma dopo pochi scambi la Savino Del Bene Volley raggiunge di nuvo il +6 con un attacco a segno per Zhu Ting. L’ace di Nwakalor vale per l’11-4, mentre un muro di Carol porta il punteggio sul 13-4. Sotto di dieci punti (14-4) Vallefoglia ricorre ad un nuovo time out e dopo la pausa è Grosse Shcarmann a muovere il punteggio per la formazione ospite (14-5). La Savino Del Bene Volley ha un ampio margine di sicurezza, ma Vallefoglia accorcia fino al 18-11 e Barbolini, prudentemente, utilizza un time out. La Savino Del Bene Volley, dopo il “tempo”, gestisce il vantaggio, ritrova il +10 e alla fine si aggiudica il set con il 25-14 realizzato da Antropova.

Nuova partenza lampo per la Savino Del Bene Scandicci nel terzo set, e quando Ruddins mette a terra il 4-0 arriva la chiamata di time out da parte della panchina di Vallefoglia. Il set è in mano alla squadra di Barbolini e infatti il punteggio arriva fino al 6-0 con Ruddins protagonista. Degradi guida il ritorno delle ospiti fino al 7-4, mentre un punto di Gardini vale per il -2 di Vallefoglia (8-6). Un nuovo allungo riporta la Savino Del Bene Volley avanti di sei lunghezze e sul 14-8, realizzato a muro da Carol, arriva un nuovo time out in casa Vallefoglia. La centrale brasiliana è protagonista del set ed è la giocatrice verde oro a realizzare anche il muro del 18-10, mentre il muro successivo, quello del +9, è di Antropova. L’opposto della Savino Del Bene Volley piazza a terra il 22-12 con un ace, poi però Vallefoglia riesce a recuperare fino al 23-18 e per Barbolini diventa necessario fermare il set. Il tentativo di rimonta Vallefoglia spinge il punteggio fino al 23-20, ma alla fine la formazione di Pistola si deve inchinare per il terzo set consecutivo: Ruddins segna il punto del 25-21 e consegna la vittoria per tre a zero alla Savino Del Bene Volley.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Risultato buono. Male il primo set, che non abbiamo approcciato nel migliore dei modi. Abbiamo commesso troppi errori, poi per fortuna hanno sbagliato tanto anche loro e ci hanno rimesso in partita. Dopo sono state brave le ragazze, anche se nel finale di terzo set sono calate un po’. Dobbiamo essere brave a chiudere queste partite, dato che non siamo ancora così forti da poter regalare dei punti. Non dobbiamo regalare quando siamo sullo zero zero e nemmeno quando siamo avanti di dieci punti. Dobbiamo porre attenzione perché così si cresce, cercando quando è possibile di vincere con un margine largo. Detto questo portiamo a casa tre punti e quindi siamo contenti perchè saliamo in classifica e ci avviciniamo alle prime ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-23 25-14 25-21)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Ruddins 11, Da Silva 13, Antropova 15, Zhu 11, Nwakalor 6, Parrocchiale (L), Diop, Di Iulio, Herbots. Non entrate: Washington, Armini (L), Alberti, Villani. All. Barbolini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Kosheleva 3, Aleksic 6, Dijkema 1, Degradi 10, Cecconello 4, Grosse Scharmann 11, Panetoni (L), Gardini 9, Giovannini, Provaroni. Non entrate: Cesarini (L), Mingardi, Passaro, Mancini. All. Pistola.

ARBITRI: Rossi, Canessa.

Durata set: 29', 23', 27'; Tot: 79'.

MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1209

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-15, 25-21, 25-17);

Savino Del Bene Scandicci - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-23, 25-14, 25-21);

Igor Gorgonzola Novara - Allianz Vero Volley Milano 1-3 (16-25, 25-23, 23-25, 21-25);

Trasportipesanti Casalmaggiore - Uyba Volley Busto Arsizio 1-3 (20-25, 16-25, 25-17, 24-26);

Volley Bergamo 1991 - Reale Mutua Fenera Chieri '76 2-3 (25-23, 23-25, 25-18, 15-25, 11-15) Giocata ieri

Wash4green Pinerolo - Roma Volley Club 3-0 (25-23, 25-21, 25-20);

Itas Trentino - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-2 (25-22, 23-25, 28-26, 23-25, 15-13) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 18, Igor Gorgonzola Novara 18, Savino Del Bene Scandicci 16, Allianz Vero Volley Milano 14, Wash4green Pinerolo 12, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Il Bisonte Firenze 9, Roma Volley Club 8, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 8, Trasportipesanti Casalmaggiore 7, Uyba Volley Busto Arsizio 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Volley Bergamo 1991 4, Itas Trentino 2.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 18 novembre 2023, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Itas Trentino



Sabato 18 novembre 2023, ore 20.30

Trasportipesanti Casalmaggiore - Roma Volley Club



Domenica 19 novembre 2023, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Uyba Volley Busto Arsizio

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara

Allianz Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Savino Del Bene Scandicci



Domenica 19 novembre 2023, ore 19.30

Volley Bergamo 1991 - Prosecco Doc Imoco Conegliano