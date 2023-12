Bergamo, arriva il calendario 2024 "Ovunque con Te"

Il Calendario 2024, nato da un’idea di Francesco Andreoni, preparatore atletico dall’indole creativa, con la direzione artistica dell’istrionica Federica Stufi, la professionalità del fotografo Antonio Marco Troianiello e grazie alla simpatia di 16 partners speciali, si è ispirato al claim “Ovunque Con Te” che accompagna la stagione 2023-2024.

Atlete, tecnici e dirigenti, attori… non protagonisti, hanno fatto “irruzione” nelle aziende di alcuni sponsor rossoblù proprio per restare al loro fianco durante una giornata lavorativa, esattamente come i partner che accompagnano il Volley Bergamo sono accanto alla società lungo il cammino del campionato. E ne sono nati 16 scatti ironici e divertenti che vanno a comporre un’opera inedita e speciale: dalla camera iperbarica di Habilita allo sportello bancario di BPER in un’esplosione di “dispettosa” simpatia.

A chi sarà dedicato il progetto solidale 2024? Volley Bergamo 1991 sarà al fianco dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà a sostegno dell’ampliamento del servizio di oncologia day hospital presso la Casa di Cura San Francesco in convenzione con ASST Papa Giovanni XXIII, un modello unico di collaborazione pubblico-privato nato nel settembre 2022 che prevede la preparazione dei farmaci oncologici presso la farmacia del Papa Giovanni XXIII e la somministrazione di questi presso il day hospital della Casa di Cura San Francesco.

In un anno è stato registrato il netto incremento delle richieste, per questo è nata l’esigenza di ampliare gli spazi dedicati ai pazienti oncologici con lo scopo di ridurre le liste di attesa. Il progetto prevede dunque l’allestimento di un ampio “open space” con la disponibilità di 11 postazioni (9 poltrone e 2 letti) e un continuo monitoraggio da parte del personale infermieristico e medico.

Il calendario 2024 sarà disponibile in occasione degli incontri al PalaFacchetti di Treviglio a cominciare dalla gara di sabato 16 dicembre, ma già questa sera, nel corso dell’evento al Piajo Resort di Nembro, verranno messi all’asta i quadri tratti dalle pagine del calendario e tutte le rossoblù si metteranno in gioco per la raccolta fondi che sarà devoluta al progetto di ampliamento del servizio di oncologia day hospital presso la Casa di Cura San Francesco in convenzione con ASST Papa Giovanni XXIII.