Trento rinforza la cabina di regia con Viola Passaro

TRENTO-Una giovane promettente per arricchire il parco palleggiatrici dell’Itas Trentino. Per far fronte all’infortunio al ginocchio occorso a Martina Stocco, recentemente operata al menisco, il Club di via Trener è tornato sul mercato assicurandosi le prestazioni di Viola Passaro, fino a pochi giorni fa in forza alla Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Nata a Venezia il 30 novembre 2004, Viola è cresciuta pallavolisticamente tra le fila della Fusion Volley Treviso, facendosi notare dai tecnici federali che l’hanno selezionata nell’estate del 2021 per far parte del Club Italia, con cui ha disputato due campionati di Serie A2 prima di approdare a Vallefoglia.