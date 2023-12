Tre match nel sabato di A1

ROMA- Due partite e sei punti a disposizione per assicurarsi un posto nella prossima Coppa Italia Frecciarossa. Cinque squadre sono certe di scendere in campo il 24 gennaio 2024 per i Quarti di Finale (Chieri irraggiungibile per Vallefoglia grazie al quoziente set), tre dovranno ancora lottare in questi ultimi giorni di girone d’andata.

La Roma Volley Club, attualmente settima con 16 punti, ospita la Savino Del Bene Scandicci sabato 16 dicembre alle 18 in un match in cui sarebbe molto importante riuscire a strappare punti alla terza in classifica. Alle 20.30, in diretta Rai Sport, grande opportunità per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, nona con 13 punti, di mettere pressioni alle rivali nella sfida casalinga alla TrasportiPesanti Casalmaggiore, terzultima. Allo stesso orario, in programma una classica del volley femminile come Volley Bergamo 1991 contro Igor Gorgonzola Novara, due squadre reduci da due sconfitte pesanti per i rispettivi obiettivi nello scorso weekend.

Giornata particolare quella di domenica 17 dicembre. Solo due incontri in programma alle 17: la Wash4Green Pinerolo, sesta con 17 punti, e Il Bisonte Firenze, ottava con 14, accolgono tra le mura casalinghe la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, in un Pala Bus Company già sold out, e la seconda Allianz Vero Volley Milano. Poi due posticipi, entrambi in diretta televisiva: il derby tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, su Sky Sport Arena e NOW alle 19.30, e il confronto tra la UYBA Volley Busto Arsizio e l’Itas Trentino dell’ex Olivotto a raddoppiare la visibilità del fine settimana su Rai Sport.

TUTTE LE SFIDE-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

Penultima giornata del girone d’andata della Serie A1 Tigotà, ultimo impegno al PalaFenera prima di Natale per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre contro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, in posticipo alle ore 19,30 per la diretta televisiva su Sky Sport Arena. Questo sedicesimo derby fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018 (il bilancio è di otto vittorie a sette per Chieri), arriva in un momento molto importante per entrambe le squadre. Dopo un mese e mezzo di “straordinari” con partite ogni tre giorni, le ragazze di Bregoli hanno potuto beneficiare della prima settimana piena d’allenamento: dopo l’amara sconfitta con Firenze, puntano a consolidare il quinto posto dietro le “quattro sorelle” blindando anche la partecipazione alla Coppa Italia Frecciarossa. Da parte sua la squadra di Bellano con 3 punti conquistati nelle ultime sei giornate è determinata a invertire la rotta e guadagnare terreno sulla penultima posizione che al momento dista 2 soli punti. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou.

PRECEDENTI: 15 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Ilaria Spirito a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022; Katerina Zakchaiou a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021 - Allenatori: Emanuele Aime a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Loveth Omoruyi (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Domenica scorsa il Bisonte ha giocato molto bene partendo fin dal primo punto molto aggressivo. Noi abbiamo faticato molto in difesa, nel corso della partita si è visto ed è sicuramente un aspetto che dovremo migliorare. Dopo tanto tempo abbiamo avuto una settimana un po’ più tranquilla, ma i giorni volano e siamo già a ridosso della partita con Cuneo. Sappiamo che in Italia tutte le squadre sono da temere, quindi la settimana sarà sicuramente utile per ricaricare le batterie e prepararci al meglio ».

Terry Enweonwu (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Contro Chieri il nostro obiettivo sarà ritrovare le belle sensazioni che abbiamo provato all’inizio del campionato, dobbiamo infatti ritrovare un po’ di continuità. A mio avviso in questo momento stiamo lavorando bene, dobbiamo trovare il modo di portare quello che facciamo negli allenamenti all’interno delle partite, cercando di limitare quegli errori che ci caratterizzano in quanto squadra giovane. Ma proprio perché siamo una squadra giovane dobbiamo cercare di ritrovare l’entusiasmo . Non sarà una partita facile, conosciamo Chieri e conosciamo il suo valore, ma noi cercheremo di opporci sfruttando quelle che sappiamo essere le nostre armi migliori ».

VOLLEY BERGAMO 1991 - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

E’ tempo di Bergamo-Novara, una gara che ha fatto la storia del Campionato italiano e che sabato 16 dicembre, alle 20.30, andrà in scena al PalaFacchetti di Treviglio. Le azzurre di Lorenzo Bernardi arrivano all'appuntamento dopo una settimana "atipica", iniziata con il posticipo di Firenze con Scandicci. Certa l'assenza di capitan Chirichella, mentre rimangono da verificare le condizioni di Vita Akimova, tenuta a riposo contro Scandicci a causa di alcuni problemi agli addominali. Fischio d’inizio alle 20.30, ingresso e biglietteria del PalaFacchetti aperti dalle 19. TV E WEB. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da volleyballworld.tv: uno sconto del 20% sull’acquisto dell’abbonamento mensile o annuale è dedicato ai tifosi rossoblù che inseriranno il codice BERGAMOVOLLEY20 in fase di registrazione. Aggiornamenti in tempo reale anche su volleybergamo1991.it: il live match scandirà l’andamento della gara, punto dopo punto. ARBITRI. Roberto Boris e Marco Colucci saranno gli arbitri dalla gara. Coadiuvati da Luca Ferrari al videocheck e Giacomo Ricci al referto elettronico.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Volley Bergamo 1991)

EX: Nessuno

Laura Bovo (Volley Bergamo 1991)- « Stiamo tenendo alto il livello di concentrazione perché dobbiamo allenare la mente oltre che la tecnica: serve essere forti e attente nelle fasi finali dei set, questo è quello che ci ha detto il campo nelle ultime partite e questo è quello che dobbiamo fare. A cominciare dalla gara di sabato con Novara. Ci troveremo di fronte un gruppo davvero forte, perciò la nostra determinazione e il nostro coraggio dovranno essere la nostra prima arma ».

Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « E' stata una settimana un po' strana, venendo dalla partita giocata lunedì e da un programma dunque un po' diverso dal solito, per recuperare le forze. Ci stiamo preparando al meglio per una partita che per noi è molto importante, sono contenta di come stiamo lavorando in palestra e anche in generale di come sta lavorando la squadra in campo, riuscendo a sopperire a un po' delle problematiche che ci troviamo di fatto ad affrontare da inizio stagione. A Bergamo l'obiettivo è fare tre punti ma sarà importante partire con la giusta aggressività e concentrazione, perché il valore delle nostre avversarie non è certo quello dato dalla loro classifica. Sono una squadra che ci darà certamente filo da torcere ma noi vogliamo riprendere la striscia positiva ».

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - ITAS TRENTINO-

Un'altra sfida importante attende la UYBA Volley Busto Arsizio che, dopo aver superato la prova Bergamo sabato scorso, vuole ripetersi contro l'Itas Trentino, attualmente ultima in classifica con 2 punti e reduce dalla sconfitta casalinga nell'ultimo incontro con Roma. La squadra dell'ex Rossella Olivotto, per la prima volta alla e-work arena da avversaria, si è recentemente rinforzata con l'innesto della schiacciatrice venezuelana Acosta, in arrivo da Casalmaggiore, che in banda forma ora una coppia ben assortita con la russa Shcherban. La squadra allenata da Sinibaldi arriva alla e-work arena assetata di vittoria, ma anche Lualdi e compagne vogliono ottenere altri punti fondamentali per allontanare ancora di più le ultime due posizioni prima del doppio arduo scontro con Conegliano e Milano a cavallo di Natale. Il morale delle farfalle, dopo la vittoria con Bergamo, è alto e in settimana la squadra ha lavorato senza particolari intoppi fisici, potendo ora contare anche su Rojas, vista in campo anche sabato contro la squadra orobica, e su Sobolska, non al meglio ma in fase di recupero dall'infortunio al polpaccio. In ogni caso sarà una serata speciale nell'arena biancorossa, e non solo per la partita: nel foyer dell'impianto di viale Gabardi Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno tutti i più piccoli, che potranno scattare foto e soprattutto consegnare la propria preziosa letterina.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Giulia Angelina a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016; Rossella Olivotto a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Giuditta Lualdi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « L’umore è dei migliori e stiamo lavorando bene: sono molto fiduciosa per la partita di domenica e sono sicura che entreremo in campo agguerrite come contro Bergamo. Trento è una squadra che si è recentemente rinforzata ed ha un 6+1 molto ordinato ed equilibrato. Il nostro focus comunque è sempre sul nostro muro difesa e sul nostro attacco ».



Marco Sinibaldi (Allenatore Itas Trentino)- « Affronteremo una squadra che sta vivendo un momento sicuramente più sereno rispetto al nostro, avendo acquisito fiducia grazie ai recenti risultati positivi che ha ottenuto in campionato; non sarà una partita semplice ma al tempo stesso dobbiamo stringere i denti e cercare di fare risultato, che è l’unica medicina per poter superare questo momento complicato. Mi aspetto una squadra rabbiosa che metta in campo tutte le energie che ha a disposizione per provare a muovere la classifica ».

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

La Megabox domenica scorsa ha perso in tre set a Conegliano ed è attestata al nono posto a 13 punti, alle spalle del Bisonte Firenze, ottavo, per una sola lunghezza. Quanto alla Trasporti Pesanti, domenica è stata superata sul proprio campo in tre set dalla Wash4Green Pinerolo, ed è dodicesima in classifica con un solo punto sulla penultima, il Volley Bergamo 1991. In palio, quindi, punti preziosissimi per entrambe: per la Megabox, per cercare di guadagnare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, cui accederanno le prime otto in classifica al termine del girone di andata; per la Trasporti Pesanti, per cercare di staccarsi il prima possibile dalla zona retrocessione. In questi giorni la società biancoverde ha lanciato una campagna di comunicazione che ha unito l’occasione dei consueti auguri natalizi ad una attività di sensibilizzazione al tema della violenza di genere.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Micha Danielle Hancock a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023 - Allenatori: Andrea Pistola a Casalmaggiore nel 2022/2023



Giacomo Passeri – ( Assistente allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dopo la partita con Conegliano abbiamo subito ripreso a lavorare in palestra, cominciando ad integrare nel nostro gioco Viktoriia Kobzar, che si è subito rivelata molto disponibile nei confronti delle compagne e del nostro staff tecnico, ambientandosi subito nel gruppo e nel nostro sistema di lavoro. Ovviamente ci siamo dedicati alla preparazione della partita con Casalmaggiore, squadra molto ostica che ha terminali di attacco importanti, oltre ad un palleggiatore di ottima caratura come Micha Hancock, che noi conosciamo bene ».

Valentina Colombo (Trasportipesanti Casalmaggiore)-« Contro Pinerolo siamo state vittime degli altri, partivamo bene all’inizio dei set poi sui punti decisivi ci lasciavamo sopraffare. Andiamo a Pesaro con la consapevolezza che sarà una partita complicata ma è anche un ottimo modo per riscattarci e dimostrare quello che di buono stiamo facendo in allenamento ».

IL BISONTE FIRENZE - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Ultimo match casalingo del girone d’andata per Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 ospita a Palazzo Wanny l’Allianz Vero Volley Milano per la dodicesima giornata della Serie A1 Tigotà. A due turni dal giro di boa, le bisontine sono in piena lotta per entrare fra le prime otto e qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia: attualmente occupano proprio l’ottavo posto con 14 punti, ma dietro le avversarie sono minacciose, a partire da Vallefoglia che è distante una sola lunghezza. Per questo sarebbe fondamentale provare a muovere la classifica, anche se contro Milano il pronostico sembra chiuso: l’Allianz ha nel sestetto titolare tre punti fermi della nazionale – Egonu, Sylla e Orro – e al momento è la seconda forza del campionato, avendo perso una sola partita con la capolista Conegliano.

PRECEDENTI: 18 (7 successi Il Bisonte Firenze, 11 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016; Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019; Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020 - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Milano gioca una pallavolo di altissimo livello, con un organico di primo piano, quindi per noi sarà una partita difficile, ma questo è scontato: affrontiamo una squadra che ha tantissima fisicità, sia dal punto di vista dell’altezza delle giocatrici che della velocità della palla, non solo in uscita dal palleggiatore ma anche nei colpi in attacco, per cui bisognerà impattare la partita con grande tranquillità, perché probabilmente all’inizio sarà molto impegnativo trovare i nostri equilibri e l’adattamento a questo tipo di gioco. Al tempo stesso è bello poter giocare con squadre così forti: sapendo che c’è un divario evidente tra noi e loro, sarà fondamentale non pagarlo dal punto di vista della soggezione, perché altrimenti il gap diventa ancora più evidente. La squadra dovrà capire bene questo aspetto e affrontare Milano con il giusto approccio, poi è ovvio che dovremo approfittare di tutte le situazioni in cui loro ci concederanno qualcosa, come ha saputo fare Casalmaggiore prendendosi un punto ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Firenze è una squadra in forte crescita, al di là della loro posizione in classifica. Sono da tenere molto in considerazione, vista anche a partita che hanno giocato con Chieri. Difficilmente mollano la presa, come hanno dimostrato in varie occasioni come il set finito ai vantaggi con Novara o il primo set contro la stessa Chieri, dove nonostante il pesante svantaggio son comunque riuscite ad aggiudicarsi il parziale. Una squadra che sta ricevendo molto bene; giocano un pallavolo molto rapida che per noi potrebbe diventare un problema nel corso del match. L'attenzione è al massimo e le ragazze lo sanno. Noi vogliamo consolidare il secondo posto in classifica, quindi per noi è importante sia per la Coppa Italia che per il proseguo del campionato. Massimo rispetto per una squadra ben allenata e che gioca molto bene, soprattutto in casa: sarà una gara difficile ».

WASH4GREEN PINEROLO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Sold out al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per il match più atteso dell’intera stagione. Domenica (ore 17) la Wash4Green Pinerolo affronterà la squadra campione d’Italia Prosecco Doc Imoco Conegliano. L’ultima gara casalinga del girone di andata vedrà, dunque, Bussoli e compagne sfidare una delle formazioni più forti, esperte e solide del campionato guidate dalla regista Asia Wolosz. Da anni ai vertici della pallavolo non solo italiana ma di tutto il mondo la Prosecco Doc arriva da 11 vittorie su altrettante gare disputate con soli 4 set persi. Numeri da far girare la testa ma che, associati alla squadra veneta, non stupiscono più. La Wash4Green, come dichiarato da coach Marchiaro ha nel suo intento quello di mantenere la sua carica positiva e migliorare il suo percorso di crescita.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Letizia Camera a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013; Indre Sorokaite a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « È sempre stimolante confrontarsi con la squadra che rappresenta un esempio di ferocia agonistica organizzata. La partita è importante ma non cambia i nostri obiettivi. Conservare un approccio costantemente positivo e costruttivo ad ogni tipo di situazione e cercare ogni settimana un'idea per migliorare il nostro gioco e il nostro essere squadra ».



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Pinerolo è una delle sorprese del campionato, quest'anno la squadra è stata rafforzata e sta facendo un ottimo avvio di stagione, andiamo in casa loro, un palasport piccolo dove non è facile giocare, per noi non sarà un impegno facile perchè è una compagine insidiosa che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Noi abbiamo passato una buona settimana, tutta dedicata agli allenamenti e quindi molto importante per noi visto che solitamente non capita di avere tanti allenamenti a disposizione. Questi giorni ci sono serviti oltre che per un importante lavoro tecnico sia individuale che di squadra, andando a focalizzare l'attenzione su dettagli che di solito con poco tempo a disposizione è impossibile analizzare, inoltre è stata utile anche per gestire le giocatrici che hanno qualche problema fisico, ad esempio stiamo recuperando Kat (Plummer) che sta facendo progressi avvicinando il momento del suo rientro in piena efficienza. Anche Gennari che si era bloccata torna disponibile, quindi avremo il roster praticamente al completo. La nostra condizione generale è comunque buona, nonostante qualche problema negli ultimi tempi siamo riusciti a gestire gli impegni con successo, grazie alla rosa lunga che abbiamo a disposizione e alla grande disponibilità e qualità del gruppo che ha risolto tutte le situazioni, anche in casi di emergenza. Siamo pronti a fare un'altra bella partita perchè vogliamo continuare la nostra striscia vincente e chiudere bene l'anno ».

ROMA VOLLEY CLUB - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Dopo la bella vittoria in trasferta contro Trento, la Roma Volley Club è pronta ad affrontare una delle formazioni più quotate per la corsa scudetto, la Savino del Bene Scandicci. Sabato 16 dicembre, nell’anticipo valido per la dodicesima giornata di regular season, capitan Bechis e compagne ospitano sul taraflex del PalaTiziano la corazzata di coach Barbolini. Fischio d’inizio fissato per le ore 18. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World TV, disponibile solo per abbonati. L’anticipo vedrà le Wolves, attualmente settime in classifica, pronte a fare leva sul fattore campo, al cospetto di un’avversaria che si è appena presa la soddisfazione di battere l’altra corazzata di Novara per 3-1. Dall’altra parte della rete, la squadra toscana, allenata da uno dei tecnici più esperti nel mondo del volley femminile, conterà su giocatrici del calibro di Ekaterina Antropova, Zhu Ting e tante altre campionesse per continuare l’ottimo percorso stagionale. Bechis e compagne si preparano dunque a una sfida molto complicata in cui sarà importante mantenere alto il morale delle ultime gare e la voglia di giocarsela fino all’ultima palla. Fondamentale sarà anche il supporto del pubblico casalingo che contribuirà a rendere ancora più speciale un altro appuntamento di altissimo livello.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Martina Ferrara a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018; Ana Beatriz Silva Correa a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022

Ana Beatriz Correa (Roma Volley Club)- « Sappiamo che dall’altra parte del campo troveremo una squadra completa e molto forte, sicuramente fra le favorite a vincere il campionato. Dalla sua ha nomi di giocatrici con cui ho avuto il piacere di giocare insieme e contro. Noi possiamo fare di questo un’esperienza buona per crescere come gruppo e per testare ancora una volta i progressi del nostro gioco. Sarà questo che andremo a fare. Veniamo da due partite in cui siamo riuscite a portare a casa il risultato, ora ce ne aspettano due invece molto più complesse sulla carta ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dopo la vittoria contro Novara continua il nostro sprint fino alla fine del girone d'andata. Per la prossima sfida andremo a Roma, per affrontare una formazione che è la vera rivelazione del campionato. Dimostrazione che gli allenatori ancora contano qualcosa, perché penso che coach Cuccarini stia facendo un lavoro veramente buonissimo. Dobbiamo concentrarci per questa sfida, perché i punti in palio sono gli stessi di tutte le gare, sono gli stessi delle grandi partite con Novara, Milano e Conegliano ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI ANDATA-



Sabato 16 dicembre 2023, ore 18.00



Roma Volley Club - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Brunelli, Serafin



Sabato 16 dicembre 2023, ore 20.30



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Brancati, Piana

Volley Bergamo 1991 - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Boris, Colucci



Domenica 17 dicembre 2023, ore 17.00



Wash4green Pinerolo - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Spinnicchia, Cappello

Il Bisonte Firenze - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Cavalieri, Salvati



Domenica 17 dicembre 2023, ore 19.30



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Florian, Papadopol

Domenica 17 dicembre 2023, ore 20.30



Uyba Volley Busto Arsizio - Itas Trentino Arbitri: Caretti, Goitre



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 33, Allianz Vero Volley Milano 28, Savino Del Bene Scandicci 27, Igor Gorgonzola Novara 24, Reale Mutua Fenera Chieri '76 19, Wash4green Pinerolo 17, Roma Volley Club 16, Il Bisonte Firenze 14, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 13, Uyba Volley Busto Arsizio 11, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 2.