Una Roma che non molla mai strappa un punto contro Scandicci

ROMA - Nel primo anticipo della 12a giornata. Davanti al pubblico di casa del Palazzetto dello Sport di Roma, la Roma Volley Club sfiora l’impresa con Scandicci, cedendo solo al quinto set al termine di un match giocato ad altissima intensità (2-3 16-25; 14-25; 26-24; 25-21; 7-15). Nella gara valida per il dodicesimo turno di regular season, le capitoline escono a testa alta dal confronto con una delle squadre più attrezzate del campionato giocato alla pari per buona parte della disputa. Si tratta del quinto tie-break per la squadra di coach Cuccarini che, guidata da una solida Bechis e da un’ottima verve in attacco di Rivero, Bici e Schwan, rispettivamente autrici di 17, 15 e 10 punti, offre una prestazione corale di grande sostanza, aggiungendo un punto prezioso a quelli conquistati finora (17 totali).

La squadra di coach Barbolini, forte della solidità offensiva e difensiva di giocatrici del calibro di Antropova, nominata MVP dell’incontro con 28 punti messi a referto, e Parrocchiale, ha tenuto in pugno la partita nei primi due set senza mai togliere il piede dall’acceleratore. Fino a quando nel terzo e nel quarto le Wolves sono tornate in campo lanciatissime, mostrando carattere e determinazione che le ha portate a giocarsi la vittoria nel quinto set. Qui, Roma è stata brava nel mantenere la disputa in avvio della frazione, ma quando le ospiti hanno accelerato hanno chiuso il quinto set e la partita.

Le giallorosse prendono il meglio da questa bellissima prestazione e volgono ora lo sguardo ai prossimi appuntamenti in calendario: il 23 dicembre saranno a Novara per l’ultimo turno di andata per poi tornare il 26 nella capitale in occasione del “Christmas Game” che le vedrà affrontare la formazione di Vallefoglia per il match valido per la prima giornata di ritorno.

I PROTAGONISTI-

Sofia Valoppi (Roma Volley Club)- « Contro squadre di così alta classifica non abbiamo niente da perdere e noi eravamo molto cariche per questa partita. Ce la siamo giocata, ci siamo divertite ed abbiamo preso un punto molto importante. Io ho fatto il meglio di quello che potevo e sono contenta di aver portato il mio contributo ».

Ekaterina Antropova (Savino del Bene Scandicci)-« Abbiamo giocato bene i primi due set poi un po' la bravura di Roma, l'ambiente, un palazzetto nel quale non abbiamo mai giocato ci hanno fatto lasciare qualcosa fino al quinto set dove siamo tornate a giocare come sappiamo ed abbiamo portato a casa una bella vittoria ».

IL TABELLINO-

ROMA VOLLEY CLUB – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (16-25; 14-25; 26-24; 25-21; 7-15)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 3, Bici 15, Rucli 3, Correa 11, Melli 6, Rivero 17, Ferrara (L), Schwan 10, Valoppi, Madan, Muzi, Ciarrocchi 4. All. Cuccarini

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 1, Herbots 5, Zhu Ting 14, Ruddins 7, Di Iulio 3, Villani, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 8, Washington 15, Carolina n.e, Antropova 28, Diop 1. All.: Barbolini M.

ARBITRI: Brunelli Michele, Serafin Denis

Durata set: 24’, 24’, 32’, 29’, 14’. Tot:139’

MVP: Ekaterina Antropova (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 1350