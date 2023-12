Trento-Pinerolo è l'anticipo dell'ultima di andata

Un turno che comincerà questa sera, venerdì 22 dicembre alle ore 20.00 con l’anticipo ininfluente ai fini della coppa tra l’Itas Trentino, ultima con due punti, e la Wash4Green Pinerolo, qualificatasi lo scorso weekend con l’indimenticabile prestazione contro le campionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Proprio le pantere, già certe del miglior accoppiamento possibile, avranno ancora il ruolo di arbitro nella corsa agli ultimi due posti: al Palaverde, arriva infatti la UYBA Volley Busto Arsizio che, con due successi consecutivi, è rientrata in corsa per la Coppa Italia e necessita di una vittoria per provare a coronare una rimonta che avrebbe dell’incredibile. Stesso obiettivo per Il Bisonte Firenze, a pari punti con le farfalle, e di scena in Piemonte contro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: a -2 dall’ottavo posto, le toscane hanno assolutamente bisogno di almeno due punti per sperare.

Attualmente in settima e ottava posizione, la Roma Volley Club (17 punti) e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia (16 punti) saranno direttamente responsabili del proprio destino. Le giallorosse, dopo aver costretto al tie-break Scandicci, cercheranno il punto della matematica qualificazione in casa dell’Igor Gorgonzola Novara mentre le biancoverdi faranno visita all’Allianz Vero Volley Milano. Nel prepartita dell’Allianz Cloud, Brenda Castillo riceverà davanti al suo pubblico il premio di MVP of the Month del mese di novembre.

A chiudere il programma dell’ultima giornata, due sfide molto importanti in ottica salvezza. Su Sky Sport Arena, la TrasportiPesanti Casalmaggiore ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, già certa del quinto posto in classifica e dell’abbinamento con la quarta nel tabellone della Coppa. A Palazzo Wanny, la Volley Bergamo 1991, penultima e a -1 dalla casalasche, troverà invece la Savino Del Bene Scandicci, con l’obiettivo di replicare il sorprendente quarto di finale di Coppa Italia della scorsa stagione che permise alle orobiche di approdare in Final Four.

TUTTE LE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Domani, sabato 23/12, al Palaverde per la Prosecco DOC Imoco alle 20.30 va in scena la 13° e ultima giornata di andata della Serie A1 contro la UYBA Busto Arsizio, che sarà anche l'ultima gara casalinga del 2023. Pantere già aritmeticamente campioni d'inverno in virtù di un filotto di 12 vittorie su 12 gare, l'ultima per 3-2 sul campo di Pinerolo, Busto Arsizio invece sono al 10° posto con 14 punti dopo il 3-0 nell'ultima giornata con Trento. In campo con la maglia di Busto Arsizio come ex l'opposta Giorgia Frosini, mentre sono state nel vivaio gialloblù le due giovani Carletti e Giuliani. I precedenti tra i due club sono ben 37, con 27 vittorie di Conegliano e 10 di Busto. Arbitri: Giglio e Carcione Media: diretta streaming video su www.volleyballworld.tv (in abbonamento). Aggiornamenti e interviste post gara sui canali Facebook e Instagram di Imoco Volley. Biglietti: si va verso il tutto esaurito, ultimi biglietti disponibili su www.vivaticket.it e domani dalle 19.00 alle casse del Palaverde Babbo Natale: sarà presente al Palaverde e girerà sugli spalti a regalare dolci e caramelle ai bambini. Video di Natale: a fine gara verrà trasmesso in anteprima sui maxischermi del Palaverde il Video di Natale delle Pantere! Sponsor Day: la giornata è dedicata a Serena Wines 1881, storico sponsor di Imoco Volley, che premierà l'MVP del match Al Fan Shop il Calendario: aperto durante la gara il Fan Shop Prosecco DOC Imoco Volley con la possibilità di acquistare gli ultimi regali di Natale scegliendo tra maglie di gara, kit pregara, il merchandising delle Pantere e il Calendario Perazza 2024 con le Pantere elegantissime, una bella occasione per fare beneficenza all' Istituto Oncologico Veneto e alla Pediatria dell'Ospedale di Treviso. Prossima partita: il 26 dicembre prima di ritorno a Trento per la squadra gialloblù, ultima gara del 2023 prima della pausa.

PRECEDENTI: 37 (27 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 10 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Alessia Gennari a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Vittoria Piani a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023; Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015; Giorgia Frosini a Imoco Volley Conegliano nel 2021/2022 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « La nostra stagione è iniziata bene, ora vogliamo chiudere l'anno solare prima della sosta con buoni risultati, a partire da domani con Busto, per poi essere cariche da gennaio e puntare a conquistare altri trofei nella nostra bacheca. Con Busto Arsizio c'è una tradizione importante ed è una sfida bella, una classica, nonostante i roster e le annate differenza ci vorrà una bella partita da parte nostra anche perchè ci dicono che si sta andando verso il tutto esaurito e quindi vogliamo regalare ai nostri tifosi un'altra gioia per poi poter festeggiare e farci gli auguri tutti insieme. Abbiamo un pubblico fantastico e le partite sotto le feste sono sempre uno spettacolo sugli spalti, vogliamo chiudere in bellezza di fronte ai nostri straordinari tifosi ».

Rebecca Piva (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Nelle ultime due partite sono riuscita a giocare e a dare il mio contributo per conquistare due vittorie importantissime. Per la gara con Conegliano: ovviamente ci siamo allenate con l’ottica di affrontare una delle squadre più forti del mondo e non ci nascondiamo dietro un dito: sarà una partita complicata, ma faremo il possibile per giocare sempre ad un alto livello e fare esperienza ».



SAVINO DEL BENE SCANDICCI - VOLLEY BERGAMO 1991-

La Savino Del Bene Volley si prepara all'ultima gara del girone d'andata, all'ultima partita casalinga del 2023. Questo fine settimana si disputerà infatti il tredicesimo turno di campionato, una giornata che determinerà la classifica della prima metà di stagione e di conseguenza anche le otto formazioni che giocheranno la prossima Coppa Italia. La Savino Del Bene Volley, attualmente terza in Serie A1 con 29 punti, è certa del biglietto di accesso per i Quarti di Finale, ma resta da definire la posizione d'ingresso e l'avversaria che la squadra di coach Barbolini affronterà nel primo turno della coppa nazionale. Per stabilire il piazzamento di metà stagione e la rivale di coppa, resta la gara di sabato 23 dicembre. Il match in programma alle 20.30 a Palazzo Wanny vedrà contrapposte la squadra di coach Barbolini e il Volley Bergamo 1991, penultima nella classifica del massimo campionato italiano e impegnata nella lotta per centrare la salvezza.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Volley Bergamo 1991)

EX: Isabella Di Iulio a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Questo sabato chiudiamo il girone d'andata della regular season. L'obiettivo ovviamente è quello di conquistare i tre punti. Come abbiamo visto anche nella sfida con Roma, affronteremo una squadra che, come tutte quelle della Serie A1, se la giocherà fino all'ultimo. Dobbiamo fare tesoro dell'esperienza della sfida di Roma, quella gara ci serva per capire che, se facciamo la partita, non dobbiamo poi concederci rilassamenti ».



Lorrayna Marys da Silva (Volley Bergamo 1991)- « Giocare contro una squadra di così alto livello è uno stimolo in più. E’ bello affrontare giocatrici tanto competitive, perché ogni azione diventa spettacolare e noi, d’altra parte, ci carichiamo ancora di più per provare a metterle in difficoltà. Sappiamo quando sarà difficile, ma dovremo essere coraggiose in ogni fondamentale, a cominciare dalla battuta. E dovremo essere attente a non commettere errori e a sfruttare ogni possibile incertezza delle avversarie ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA.

L'Allianz Vero Volley Milano è pronta a tornare in campo per il tredicesimo turno di Serie A1 Tigotà. Domani, sabato 23 dicembre alle ore 20.30(diretta tv Volleyballworld.it), la squadra allenata da Marco Gaspari sfiderà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, tra le mura amiche dell'Allianz Cloud. Per Orro e compagne, dopo aver conquistato la decima vittoria stagionale in campionato, sarà l'occasione ancora una volta per consolidare la seconda posizione in classifica alle spalle della sola Conegliano. Sesto confronto della storia tra le due formazioni, con l'Allianz Vero Volley Milano vincente in tutti e cinque i precedenti confronti. Nessun ex né da una parte che dall'altra della rete. La Vero Volley troverà davanti a sé troverà la compagine marchigiana, attualmente all'ottavo posto in classifica. Vallefoglia, nell'ultimo turno di campionato, è reduce dall'agevole vittoria per 3-0 in casa contro Casalmaggiore. Dal punto di vista statistico, spiccano i 194 punti della schiacciatrice Camilla Mingardi, quinta nella classifica delle "best spikers" del campionato guidata da Paola Egonu, a quota 252. Sempre guardando le percentuali statistiche, sempre tra le marchigiane, Maja Aleksic è quarta tra le "best blockers" con 31 muri. L'Allianz Vero Volley Milano, invece, può contare sulle due"top receivers" del campionato: la francese Helena Cazaute (prima con il 46.74%) e il libero dominicano Brenda Castillo (45.57%), con quest'ultima che riceverà anche il titolo di MVP del mese di novembre della Serie A1 Tigotà prima della partita.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Nessuno

Marco Gaspari ( Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Vallefoglia è una squadra che è un mix tra atlete giovani e interessanti e poi atlete più esperte. Hanno un roster profondo, ed è da tenere molto in considerazione visto che conosco bene coach Pistoia. Verranno a Milano per giocarsela, quindi dovremo essere brave ad aggredirle subito come fatto nelle ultime partite. Il tema di queste ultime due partite dell'anno solare sarà quello di tenere alta la concentrazione. Fino ad ora la squadra ha dimostrato di essere molto attenta e determinata. Torniamo a giocare in casa dopo due partite, aspetto per noi fondamentale perché abbiamo bisogno del nostro pubblico come spinta ulteriore per ottenere un'altra vittoria importante in ottica della classifica. Vedremo poi contro chi giocheremo in Coppa Italia. Ripeto, dovremo essere molto attente, concentrate sui noi stesse e disciplinate soprattutto in difesa ».



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Mi aspetto che la squadra, visto che viene da una bella vittoria, affronti questa partita con più coraggio e voglia di rischiare rispetto a quanto fatto a Conegliano. Sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti d’Italia, ma anche d’Europa e del mondo, però in partite come questa bisogna avere il coraggio di uscire dalle proprie zone di confort e fare qualcosa di più, e visto che le ultime uscite ci hanno portato un po’ di ossigeno spero che le ragazze riescano ad affrontare Milano con un piglio più autoritario ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - ROMA VOLLEY CLUB-

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al traguardo intermedio del "giro di boa" del campionato di A1 femminile: domani sera alle 20.30 al Pala Igor arriverà la matricola Roma, una delle squadre rivelazione di questa prima parte di stagione. A guidare le capitoline in attacco, l'ex azzurra Erblira Bici, protagonista nel 2018-2019 della doppietta novarese Champions League - Coppa Italia. All'appuntamento Novara ci arriva con l'unica defezione di capitan Cristina Chirichella, fermata nelle ultime due settimane da un problema fisico da cui proverà a recuperare in tempo per il turno di Santo Stefano. Intanto, in vista del derby di Santo Stefano con Chieri, torna al Pala Igor l'iniziativa benefica del "Teddy Bear Toss". Prima della sfida tutti gli spettatori presenti alla partita potranno lanciare in campo un pupazzo di peluche, portato appositamente al palazzetto. Tutti i pupazzi saranno raccolti e messi da parte per essere donati, nel corso dei giorni successivi, al Centro Novarese di Aiuto all'Infanzia ODV.

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Roma ha un'ottima classifica e un morale molto alto: sono una neopromossa, con l'obiettivo primario della salvezza ma affrontare questo tipo di squadre non è mai semplice. Da parte nostra dovremo essere bravi a concentrarci su noi stessi, perché credo che sia questo il segreto per prepararsi al meglio a ogni partita, nonché la base per migliorare costantemente il nostro gioco e arrivare poi pronte al momento decisivo della stagione ».



Dezirett Madan (Roma Volley Club)- « Con Scandicci abbiamo espresso un bellissimo gioco di squadra e spero lo riproporremo in campo anche domani contro Novara, un'altra avversaria di livello. Ci siamo preparate molto in settimana per questa partita, e daremo il massimo per far vedere i frutti del nostro lavoro ».



TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

PRECEDENTI: 9 (3 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Elena Perinelli a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Ilaria Spirito a Casalmaggiore nel 2018/2019, 2019/2020



Chiara De Bortoli (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Sicuramente sarà una gara complicata, un po' per i nostri risultati, un po' perchè Chieri è una squadra con un assetto stabile, per esempio con Grobelna e con Spirito che si è inserita benissimo. Nelle ultime partite le piemontesi sono cresciute tanto e stanno esprimendo un gran bel gioco che quindi sarà difficile da ostacolare. Dall'altra parte noi però abbiamo una voglia gigantesca di riscattarci e di portare a casa una vittoria davanti ai nostri tifosi. In palestra stiamo lavorando tanto, stiamo studiando e vogliamo riuscire al meglio. Ci serve sicuramente per sbloccarci e, riuscirci contro Chieri, sarebbe una gran iniezione di fiducia soprattutto in ottica del 26, altra partita molto importante in casa di Bergamo tra due squadre che avranno sicuramente il coltello tra i denti. Ma adesso c'è Chieri e puntiamo a fare bene...il nostro unico obiettivo è uscire da questo momento come squadra ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Dopo alcuni mesi molto impegnativi siamo arrivate a un momento in cui riusciamo ad allenarci con più regolarità. Questo sicuramente ci permette di lavorare e migliorare su alcuni situazioni di gioco che ci saranno utili a partire già dalla prossima partita. Casalmaggiore non è da sottovalutare anche se sta attraversando un momento impegnativo. Hanno giocatrici di buon livello e mi aspetto una trasferta difficile. Noi dobbiamo iniziare bene e non permettere a Casalmaggiore di entrare in partita ».



HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - IL BISONTE FIRENZE-

Cuneo per rialzare la testa dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Chieri. Firenze, invece, per consolidare la propria posizione al centro della classifica. Le due compagini si affronteranno sabato sera al Palazzetto dello Sport di Cuneo, proprio all’antivigilia di Natale, con fischio d’inizio della gara fissato per le ore 20:30. L’incontro è valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 Tigotà. Partita dall’esito non scontatissimo, anche perché Firenze ha avuto un andamento piuttosto altalenante ed attualmente ha totalizzato 14 punti e un nono posto in classifica, anche se nelle ultime 5 gare disputate ha collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte. Per quanto riguarda Cuneo sono 10 i punti fino a qui totalizzati dalle biancorosse, che valgono l’attuale undicesimo posto in classifica, frutto anche di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate.

PRECEDENTI: 12 (6 successi Il Bisonte Firenze, 6 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Anna Adelusi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Terry Ruth Enweonwu a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Amandha Sylves a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023; Beatrice Agrifoglio a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Massimo Bellano a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Amandha Sylves (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo): « Sabato avremo una gara impegnativa contro Il Bisonte Firenze una squadra con un buon muro/difesa e dei buoni attaccanti. In settimana le abbiamo studite e ci siamo preparate per affrontare una squadra con queste caratteristiche. Vogliamo fare bene e chiudere l’andata con una vittoria da dedicare ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto. Il nostro obiettivo sarà dare il massimo su ogni pallone .

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- "La partita contro Cuneo riveste una grande importanza per noi, non solo per il valore dell’avversario ma anche perchè contro Milano non abbiamo fatto quello che dovevamo: servivano un atteggiamento più aggressivo e un po’ più di coraggio per mettere in difficoltà le avversarie, invece non è accaduto e la partita di domani sarà ancora più difficile perché loro vorranno vincere a tutti i costi. Cuneo è al nostro livello, ma conterà tantissimo l’atteggiamento che avremo in campo, e per atteggiamento non intendo la voglia di fare, che non si discute, ma il fatto che questa voglia debba esserci anche quando le cose non vanno bene. É molto importante che la squadra giochi una partita con la P maiuscola, perché una vittoria a Cuneo sarebbe fondamentale per finire bene il girone d’andata e anche per crescere: in certi momenti mostriamo di essere in crescita, in altri facciamo un passo indietro, principalmente a causa di una eccessiva fragilità che ci porta a perdere la bussola. In realtà però anche le altre squadre a volte perdono la bussola e a volte giocano buone gare, quindi dobbiamo essere molto più convinti delle nostre possibilità e tener duro, perché sicuramente saremo aggrediti da Cuneo: loro giocano in casa e vorranno a tutti i costi fare bottino pieno ».

ITAS TRENTINO - WASH4GREEN PINEROLO-

Chiudere con un sorriso il girone d’andata. È questo l’imperativo in casa Itas Trentino alla vigilia del turno pre-natalizio che concluderà la prima fase del campionato di Serie A1 Tigotà femminile; un anticipo che proporrà al sestetto di coach Sinibaldi la non semplice sfida casalinga con la Wash4Green Pinerolo. Nel match in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20 alla ilT quotidiano Arena, Guiducci e compagne cercheranno un risultato positivo al cospetto di una squadra in salute, salita fino al sesto posto della classifica e capace domenica sera di trascinare fino al tie break la capolista Conegliano. L’Itas Trentino, nonostante non abbia conquistato punti nelle ultime uscite della stagione, giunge a questo appuntamento particolarmente determinata a centrare un risultato positivo, per cercare di riavvicinarsi al treno che conduce alla salvezza. Diretta streaming su Volleyball World Tv. Rispetto alla trasferta di domenica scorsa sul campo di Busto Arsizio non ci saranno sostanziali novità nella metà campo trentina. Rimangono infatti nella lista delle indisponibili le infortunate Gates, Zago e Stocco: saranno quindi tredici le atlete a disposizione di Sinibaldi per la sfida interna con le piemontesi, comprese le ultime arrivate Acosta e Passaro.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Valentina Zago a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Marco Sininaldi (Allenatore Itas Trentino- « Siamo consapevoli che affronteremo una squadra in salute, che non a caso è stata la prima formazione ad essere riuscita nell’impresa di strappare un punto a Conegliano in Regular Season; ciò significa che quest’anno ha costruito un roster di assoluto livello, soprattutto nel reparto degli opposti. Ora ci attendono partite dall’alto coefficiente di difficoltà contro formazioni dall’elevato valore tecnico: stiamo lavorando tantissimo in palestra, quello che ho chiesto alla squadra è di provare a prendersi più rischi possibili perché ritengo sia una delle poche armi a nostra disposizione in questo momento della stagione e contro questa tipologia di avversarie ».



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Noi giocheremo per dare il nostro massimo, contro una squadra affamata che come noi difende bene. Per il momento abbiamo mantenuto un buono equilibrio fra fase offensiva e difensiva e per questo la classifica ci ha premiato. Lavoriamo per fortificare questo equilibrio tenendo alta la tensione e il ritmo di lavoro ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA DI ANDATA-



Venerdì: 22 dicembre 2023, ore 20.00



Itas Trentino - Wash4green Pinerolo Arbitri: Giardini, Jacobacci

Sabato 23 dicembre 2023, ore 20.30



Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Canessa, Boris

Trasportipesanti Casalmaggiore - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Simbari, Marconi

Igor Gorgonzola Novara - Roma Volley Club Arbitri: Nava, Piana

Savino Del Bene Scandicci - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Cerra, Clemente

Allianz Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Pozzato, Venturi

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Giglio, Carcione



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 35, Allianz Vero Volley Milano 31, Savino Del Bene Scandicci 29, Igor Gorgonzola Novara 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 22, Wash4green Pinerolo 18, Roma Volley Club 17, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16, Il Bisonte Firenze 14, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 2.