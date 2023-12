Alessia Fini è una nuova giocatrice della UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - Nuova giocatrice in arrivo per la UYBA Volley Busto Arsizio che accoglie da oggi alla e-work arena Alessia Fini, libero classe 2004 impegnata in questa prima parte di stagione nella Mosaico Ravenna in serie B1.

Nonostante la giovanissima età, può già vantare 4 stagioni in serie A1, con la maglia di Chieri che l'aveva ingaggiata già nel 2018 dopo averla notata in un camp estivo. Con la maglia della squadra piemontese Alessia ha debuttato in A1 soli a 16 anni, ha vinto una Challenge Cup e inanellato numerosissime presenze nella seconda squadra di B2.

Alessia Fini è già nel giro delle nazionale giovanile, con diverse partecipazioni ai collegiali estivi azzurri. La nuova arrivata giocherà con il numero 3 e sarà già da domani in panchina con la UYBA nella partita contro Conegliano.

Le parole di Alessia Fini-

« Sono molto contenta di questa opportunità e cercherò di dare la mia mano alla squadra, felice che la società e lo staff si siano fidati di me, adesso arrivo da una B1. La serie A1 non mi è comunque nuova: negli anni precedenti, soprattutto l'ultimo in cui sono stata aggregata in pianta stabile nel roster della prima squadra, ho fatto esperienza con le tante giocatrici forti di Chieri. Saluto tutti i tifosi e prometto di dare il massimo sempre ».

Le parole del secondo allenatore Enrico Barbolini-

« Conosco molto bene Alessia per averla allenata fino a pochi giorni fa a Ravenna: è un'atleta molto giovane, ma che sportivamente parlando ha già una maturità da giocatrice di età superiore. E' una ragazza che ama giocare a pallavolo ed allenarsi duramente in palestra per migliorarsi: credo che Busto Arsizio sia per lei la scelta perfetta per alzare ancora di più il livello del suo gioco ».