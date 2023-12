Pinerolo vince a Trento ma solo al tie break

TRENTO- Non c'era probabilmente modo migliore per cominciare l' ultima giornata del girone d'andata della Serie A1 Tigotà. Non ci si giocava un posto per la Coppa Italia, ma di certo le padrone di casa dell'Itas Trentino avevano tutte le ragioni per provare a strappare la seconda vittoria del loro campionato, sfumata però al tie-break di una partita infinita contro la Wash4Green Pinerolo. Partita allo specchio quella de Il T Quotidiano Arena. Partono meglio le ragazze di coachSinibaldiche vincono il primo set 25-17, pronta la risposta delle pinelle che con lo stesso risultato fanno l'1-1. Nel terzo parziale è la squadra di coachMarchiaroa spuntarla, questa volta ai vantaggi 24-26, in una rimonta ai danni delle padrone di casa che sapeva di sentenza. Ma nel momento più difficile le trentine tirano fuori un orgoglio raramente visto in questa stagione, e replicano 26-24 mandando la contesa al tie-break. Una frazione che tuttavia non si ferma ai 15 punti, ma che anzi continua mostrando tutta la voglia da un lato e dall'altro di conquistare i due punti. Che alla fine, dopo diverse occasioni sprecate da Trento, vanno a Pinerolo, che festeggia un girone d'andata ricco di soddisfazioni, lasciando comunque alle avversarie sensazioni certamente migliori rispetto a quelle delle ultime settimane. Premio di MVP a CarlottaCambi, brava a gestire unaStorckda 24 punti,Sorokaite(17) e la solitaAkrari(15 con 6 muri), mentre non bastano le cinque giocatrici in doppia cifra per Trento:Michieletto(17),Dehoog(16),Angelina(15),ShcherbaneOlivotto(entrambe a 10).

Buon avvio di Pinerolo che con Nemeth e Ungureanu sale subito a +3 (1-4). Conquistato il cambio palla la formazione di casa recupera lo svantaggio e con il pallonetto di Michieletto aggancia 8-8. Ungureanu non trova il rettangolo rosa poi l’attacco di Nemeth viene fermato dal muro di Michieletto (11-8). Trento tiene in mano il gioco e allunga ancora grazie al mani out di Angelina (15-10). Le piemontesi appaiono in difficoltà, l’attacco non si dimostra efficace e Trento ne approfitta per continuare a macinare punti (20-14). Al servizio Michieletto piazza il set point poi è la fast di Olivotto e chiudere 25-17.

Cambio di rotta nel secondo parziale, la Wash4Green conquista subito un buon margine di vantaggio, Akrari prima e Polder dopo bloccano la linea di attacco di casa ed è 2-7. Michieletto prova a tenere le sue in gioco (6-10) ma Sorokaite incalza e piazza il punto che vale l’8-17. Storck sfrutta bene le mani del muro poi Trento, nel finale, mette a segno un buon break con Dehoog al servizio (17-22). Sorokaite riporta palla nella propria metà campo e trascina la squadra sull’1-1 (17-25).

L’Itas Trentino riprende la guida del gioco ad avvio di terzo set (5-3). Dehoog attacca di potenza e Michieletto muta Storck (7-3). Sorokaite tiene le sue in scia e Akrari mura Angelina per il -2 (13-11). Trento riprende palla e con Dehoog si riporta a +4 (16-12). Marchiaro interrompe la fuga delle padrone di casa e Pinerolo si rifà sotto con Storck e Polder (18-16). Akrari per il -1 poi Storck si carica la squadra sulle spalle guidando la carica. Cambi annulla la prima palla set e Sorokaite firma il sorpasso (24-25). È l’opposta svizzera a chiudere sul filo di lana 24-26.

Decisamente più equilibrato il quarto parziale. Dopo un iniziale vantaggio delle ospiti Trento si rifà sotto e con Shcherban si porta sul 10-11. Storck risponde bene a Dehoog (12-14) e Sorokaite tiene le compagne con la testa avanti (15-17). Michieletto, piazza un pallonetto dietro la linea del muro e aggancia 19-19. Testa a testa serrato con l’Itas che dimostra di avere qualcosina in più rispetto a Pinerolo e così è, con grande merito le padrone di casa portano il verdetto finale al tie break (26-24).

La Wash4Green Pinerolo parte bene (1-3) ma l’Itas Trentino recupera subito le due lunghezze di svantaggio e mette la testa avanti con l’errore di Ungureanu (6-5). Sorokaite e ancora Ungureanu non trovano il rettangolo rosa regalando il doppio vantaggio (8-6). Pinerolo tiene duro, Akrari accorcia e l’ace di Sorokaite vale il pareggio (10-10). Botta e risposta che prosegue fino ai vantaggi. Trento annulla due palle match poi passa avanti ed è la squadra ospite ad inseguire. Controsorpasso della Wash4Green che riesce a chiudere il match solo sul punteggio di 20-22.

I PROTAGONISTI-

Francesca Michieletto (Itas Trentino)- « Abbiamo lottato con il coltello fra i denti e al massimo delle nostre possibilità sino alla fine; non è bastato per portare a casa la vittoria ma credo che il punto guadagnato sia comunque importante soprattutto a livello morale. Ripartiamo da quello per provare a affrontare diversamente il girone di ritorno ».

Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo)- « Siamo arrivate a questa gara in emergenza fisica ma siamo state bravissime a portarci a casa la partita. Loro molto brave nel fondamentale muro-difesa noi un po’ scariche pero mi complimento con tutta la squadra per la vittoria. Siamo partite con un profilo basso quest’anno ma ce lo meritiamo per il lavoro che facciamo in palestra e per la squadra unita e compatta che stiamo diventando che riesce a vincere anche queste partite un po’ più bruttine ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - WASH4GREEN PINEROLO 2-3 (25-17 17-25 24-26 26-24 20-22)

ITAS TRENTINO: Olivotto 10, Guiducci, Angelina 15, Moretto 5, Dehoog 16, Michieletto 17, Parlangeli (L), Shcherban 10, Marconato 3, Mason 1, Passaro. Non entrate: Acosta Alvarado, Mistretta (L), Gates. All. Sinibaldi.

WASH4GREEN PINEROLO: Polder 11, Cambi 7, Sorokaite 17, Akrari 15, Ne'meth 3, Ungureanu 9, Di Mario (L), Storck 24, Bussoli, Camera, Cosi. All. Marchiaro.

ARBITRI: Giardini, Jacobacci.

Durata set: 25', 23', 34', 35', 27'; Tot: 144'.

MVP: Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 706



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 35, Allianz Vero Volley Milano 31, Savino Del Bene Scandicci 29, Igor Gorgonzola Novara 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 22, Wash4green Pinerolo 20, Roma Volley Club 17, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16, Il Bisonte Firenze 14, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 3.

Itas Trentino e Wash4green Pinerolo una partita in più