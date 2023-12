Trento esonera Sinibaldi e punta sull'ex CT Mazzanti

TRENTO- L'Itas Trentino volta pagina. Per tentare di risollevare le sorti della squadra ultima in classifica dopo la prima di ritorno con solo tre punti, la società di via Trener ha rimosso dall'incarico di primo allenatore Marco Sinibaldi affidandosi al miglior tecncio sulla piazza, Davide Mazzanti, che lo scorso ottobre ha lasciato la panchina della nazionale femminile con la quale ha conquistato un titolo Europeo e una VNL.