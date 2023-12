Aeroitalia è il title sponsor della Roma Volley

ROMA- Aeroitalia, una delle compagnie operanti nel settore aereo in maggior crescita nel corso del 2023, ha deciso di legare il proprio nome a quello della squadra di Roma di volley femminile in serie A1 .

Con la firma dell'accordo in qualità di co-main title sponsor, valido fino al termine della stagione 2023/24, la Roma Volley Club inserirà il logo della compagnia sul fronte della maglia da gioco delle Wolves includendo Aeroitalia nella denominazione ufficiale della squadra.

L'accordo è frutto della collaborazione esistente tra la compagnia aerea, già official flying partner della squadra e, oltre alla maglia e il naming, prevede altre attività di marketing e promozione del giovane brand con sede a Roma e voli con destino in molti aeroporti italiani ed europei.

Le parole del Presidente di Aeroitalia Marc Bourgade-

« Ho accolto con grande piacere l'annuncio di legare il nome di Aeroitalia a quello della Roma Volley Femminile, un ulteriore significativo ampliamento della collaborazione tra le nostre realtà, che vuole celebrare i valori dello sport che Aeroitalia è orgogliosa di condividere e contribuire a trasmettere ».

Le parole del Direttore Generale della Roma Volley Club Roberto Mignemi-

« Siamo grati e felici di esserci conquistati la stima e la fiducia di Aeroitalia in questi pochi mesi in cui la compagnia è stata official flying partner della Roma Volley. Siamo due giovani realtà con grande potenziale di crescita e ottime professionalità che sapranno far fruttare al meglio questa collaborazione ».