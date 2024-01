Nel weekend si gioca la 2a di ritorno

ROMA- Dopo dieci giorni di stop dovuti alle festività, la Serie A1 Tigotà torna in campo per un weekend dell’Epifania con sei match equamente distribuiti tra sabato 6 e domenica 7 gennaio. Nella prima giornata del 2024, rinviata per la convocazione in Nazionale Under20 di Linda Manfredini (MVP nella prima uscita contro la Francia) la gara tra la TrasportiPesanti Casalmaggiore e l’Igor Gorgonzola Novara.

Tre partite in programma il giorno della Befana. Si comincia alle 17 con l’incontro tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Aeroitalia Roma Volley, entrambe sconfitte nell’ultimo turno del 2023. Mezz’ora più tardi, fischio d’inizio a Palazzo Wanny per il confronto tra la Savino Del Bene Scandicci e la UYBA Volley Busto Arsizio. Alle 20.30 in diretta Rai Sport, occasione importantissima per la Volley Bergamo 1991 di allungare sulla zona retrocessione, approfittando dello stop di Casalmaggiore: le orobiche sono attese a Pesaro dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, protagonista del bel successo esterno contro Roma nel Boxing Day.

Il 2024 della Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista e ancora imbattuta, comincia domenica 7 gennaio alle 17 al Palaverde contro l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, mentre l’Allianz Vero Volley Milano, che insegue a -4, ospita in diretta su Sky Sport Arena alle 19.30 la nuova Itas Trentino di coach Davide Mazzanti, chiamato per svoltare la stagione delle trentine, ultime a -8 dalla salvezza. Chiude il weekend la seconda sfida in programma su Rai Sport, fissata alle 20.45: dopo il tie-break dell’andata, aspettative molto alte per lo scontro tra la Wash4Green Pinerolo e Il Bisonte Firenze.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Rinviata a data da destinarsi per la convocazione in Nazionale Under20 di Linda Manfredini.

PRECEDENTI: 30 (9 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 21 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Micha Danielle Hancock a Igor Novara nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Malwina Smarzek a Igor Novara nel 2020/2021; Caterina Bosetti a Casalmaggiore nel 2018/2019, 2019/2020; Ludovica Guidi a Casalmaggiore nel 2021/2022

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - VOLLEY BERGAMO 1991 -

Serata da non perdere quella di sabato 6 gennaio al PalaMegabox. A partire dalle 19.15, l’impianto sportivo pesarese ospiterà un evento pieno di festa, musica, sorprese e sport, che culminerà alle 20.30 con la partita tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Volley Bergamo 1991, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di pallavolo femminile di A1. La Megabox torna in campo dopo la vittoria al tie-break a Roma, che ha consentito alle tigri di scavalcare nuovamente Firenze e di appaiare la squadra capitolina al settimo posto in classifica. Quanto a Bergamo, la cruciale vittoria su Casalmaggiore le ha consentito di superare la VBC e di issarsi al terzultimo posto: a tutt’oggi sarebbe salva. La presenza della squadra lombarda nella prima partita del 2024 ha reso la serata il momento perfetto per il passaggio di consegne anche in ambito sportivo tra le due città Capitali italiane della Cultura: Bergamo, assieme a Brescia Capitale per il 2023, passerà il testimone a Pesaro per il 2024. Interverranno i rappresentanti delle due città, e la Megabox donerà a giocatrici e staff tecnico della squadra ospite degli speciali segnalibri di legno di Ginkgo biloba, pianta giapponese fortemente simbolica poiché sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima, e assunta come emblema di pace per la candidatura di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. L’evento, organizzato con il contributo di Banca di Pesaro Credito Cooperativo, si rivolge ai giovanissimi e alle loro famiglie, nel festeggiamento della Festa della Befana. Il pre-partita sarà allietato dall’esibizione dal vivo della cantante pesarese Clarissa Vichi e dei giovani allievi della sua scuola di canto, che canteranno anche negli intervalli dei set. Non mancheranno regali per i bambini presenti da una Befana speciale.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 2 successi Volley Bergamo 1991)

EX: Giada Cecchetto a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022



Beatrice Gardini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Per noi sarà molto importante mantenere il livello di gioco raggiunto nelle ultime giornate di campionato, giocheremo in casa e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibile e regalare un’altra soddisfazione al nostro pubblico. Bergamo ha cambiato allenatore, chiaramente queste cose mutano equilibri, schemi e dinamiche all’interno della squadra. Li abbiamo visti nelle ultime partite, gettano in campo molta carica, dovremo stare attenti ».



Laura Pasquino (Volley Bergamo 1991)- « Sarà importante iniziare il nuovo anno nel segno della continuità, per premiare il lavoro che stiamo facendo in palestra. Ci stiamo allenando bene e con intensità, curando molto i dettagli, c’è una bella atmosfera e tanta voglia di scendere in campo. Penso che quello con Vallefoglia sarà un buon test per capire quanto stiamo crescendo e quanta sicurezza nei nostri mezzi siamo riuscite ad acquisire ».





SAVINO DEL BENE SCANDICCI - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Dopo oltre dieci giorni di riposo la Serie A1 di pallavolo femminile torna in campo nel week end dell'Epifania per il secondo turno del girone di ritorno. Dopo la pausa del periodo natalizio la Savino Del Bene Volley si prepara ad una nuova sfida e sabato 6 gennaio, a partire dalle 17.30, ospiterà a Palazzo Wanny la UYBA Volley Busto Arsizio. La gara sarà il primo appuntamento di un gennaio particolarmente intenso per la formazione di coach Barbolini, che nel primo mese del 2024 sarà chiamata ad affrontare sette gare tra impegni di campionato, Coppa Italia e CEV Champions League.

PRECEDENTI: 23 (16 successi Savino Del Bene Scandicci, 7 successi Uyba Volley Busto Arsizio)



EX: Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020; Haleigh Washington a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Si riparte da Busto. Una squadra buona, una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una squadra che ci ha messo in difficoltà all'andata e che affrontiamo dopo un lungo periodo di pausa. In pratica sono due settimane che non si gioca. Si è trattato sicuramente di una pausa buona dal punto di vista del riposo, perché c'era bisogno di stare un po' lontano dalla palestra. Adesso siamo molto concentrati sul cercare di recuperare il ritmo, ci aspettiamo sicuramente una partita con diverse insidie ».

Giuditta Lualdi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Andiamo a Scandicci dopo un periodo di riposo che ci è servito per recuperare bene da tutti gli acciacchi e per lavorare fisicamente, l'idea è quella di proseguire il percorso iniziato contro Conegliano e Milano: tutte queste per noi sono partite molto difficili ma in cui l'obiettivo è sempre esprimere il miglior gioco possibile per poi essere veramente pronte per le gare in cui vogliamo portare a casa punti importanti per la nostra classifica. In questi giorni ci stiamo allenando anche con Skylar Fields che ci sta dando una grossa mano: il livello degli allenamenti si sta alzando e sono sicura che anche in partita si vedrà ».

WASH4GREEN PINEROLO - IL BISONTE FIRENZE-

Il nuovo anno per la Wash4green Pinerolo inizia con una gara casalinga che vedrà le pinelle cimentarsi domenica 7 gennaio contro il Bisonte Firenze, 2^ giornata di ritorno di Regular Season. Dopo l'ultima apparizione del 17 dicembre u.s. contro Conegliano, le ragazze di Michele Marchiaro torneranno ad esibirsi di fronte al proprio pubblico contro una formazione in grande crescita di gioco, classificatasi tra le prime 8 al termine del girone d'andata, conquistando l'ultimo posto disponibile per la Coppa Italia grazie al successo esterno ottenuto a Cuneo. La formazione di Coach Parisi, battuta al tie break nella gara d'andata, arriverà a Villafranca con una grande voglia di riscattare non solo la sconfitta subita all'andata al quinto set ma anche quella subita nel derby a santo Stefano contro Scandicci.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Wash4green Pinerolo)



EX: Carlotta Cambi a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Indre Sorokaite a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Arriviamo a questo match dopo una settimana di duro lavoro in cui abbiamo capito che abbiamo ancora tanta fame. Incontriamo una squadra che nel corso del torneo ha trovato una grande struttura e solidità anche se il loro gioco rimane sempre difficile da decifrare nel corso della singola gara. Dovremo essere inizialmente una squadra camaleontica per poi imporre un nostro ordine tattico alla gara ».



PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

Domenica prima gara del 2024 al Palaverde per la Prosecco DOC Imoco Conegliano che alle 17.00 va in campo per la 15° giornata, 2° di ritorno, della Serie A1 con la Honda Olivero San Bernardo Volley. Le Pantere dopo il meritato riposo a cavallo di Capodanno sono rientrate in palestra martedì al completo, con Kat Plummer recuperata dopo un mese di assenza e Squarcini che sta assorbendo il problema alla mano che l'ha tenuta fuori il 26 dicembre. Imbattute e prime in classifica con un ruolino di marcia che parla di 14 vittorie su 14 gare giocate in campionato, la squadra di coach Santarelli incrocerà i ferri di fronte al proprio pubblico con le piemontesi della Cuneo Granda Volley, dove militano l'ex gialloblù Terry Enweonwu e la sorella di Isabelle Haak, la schiacciatrice Anna che darà vita a una sfida in famiglia già vista lo scorso anno in Champions quando vestiva la maglia delle francesi del Mulhouse. I precedenti tra i due club sono 14, con tutte vittorie di Conegliano.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - AEROITALIA ROMA VOLLEY-

Nuovo anno, nuove pagine sportive da scrivere. Col suo straordinario 2023 ormai nell’album dei ricordi, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prepara al primo impegno del 2024. Domani, sabato 6 gennaio, la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A1 Tigotà porta al PalaFenera l’Aeroitalia Roma Volley. Fischio d’inizio alle ore 17. Separate in classifica da 7 punti – Chieri quinta a 25, Roma settima con 18 – entrambe le squadre arrivano a questo primo impegno del nuovo anno col desiderio di riscattare la sconfitta patita il 26 dicembre nell’ultima gara del 2023, rispettivamente contro Novara e Vallefoglia. Rispetto alla gara d’andata, vinto 0-3 dalle biancoblù al PalaTiziano, nel roster capitolino non c’è più Celeste Plak. Tre i precedenti fra i due club, con due vittorie a uno a favore di Chieri. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Ilaria Papa.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Ilaria Spirito, Ilaria Papa



Max Gallo Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sarà un test probante per iniziare bene l'anno nuovo. Sicuramente una partita difficile. Roma sta facendo un bellissimo campionato. Si sono ricompattate dopo la partenza di Plak e hanno trovato i giusti equilibri in campo. E' un gruppo di giovani interessanti e ragazze esperte, un mix di qualità. Dovremo affrontare la gara con attenzione e soprattutto con la giusta determinazione, anche perché vogliamo iniziare l'anno con un successo. Un buon test per approcciare il prossimo impegno di coppa con il Police che sarà un'altra gara molto difficile ».

Marta Bechis (Aeroitalia Roma Volley)- « Siamo tornate da un periodo di riposo concesso dallo staff e dalla società al termine di un girone di andata molto intenso. È stata una settimana di ripresa in cui siamo tornate a focalizzare i nostri obiettivi. Avevamo bisogno di ricaricare le pile in vista di questa seconda parte della stagione che sarà molto complicata. A partire dalla sfida con Chieri: un po’ perché si tratta di una trasferta impegnativa, date le distanze, un po’ perché davanti avremo una squadra da prima fascia, ambiziosa, con una mentalità forte. Una sfida difficile sotto tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda il palazzetto che sappiamo essere sempre gremito di tifosi. È una squadra ben allestita con obiettivi importanti per questo sappiamo che dovremo lottare. Noi siamo un gruppo che deve dare il 100% contro chiunque. Gli obiettivi non sono cambiati nonostante i risultati ci abbiano fatto vedere che siamo una squadra che sa affrontare anche le sfide sulla carta più complesse. Sappiamo che ci aspetta una battaglia e spero entreremo in campo con questa mentalità ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - ITAS TRENTINO-

L'Allianz Vero Volley Milano è attesa dopodomani, domenica 7 gennaio, alle ore 19:30 (diretta Sky Sport e volleyballworld.tv), dalla prima partita del 2024. Avversaria di turno, all'Allianz Cloud, l'Itas Trentino per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà 2023-24. Dopo l'1-3 rifilato alla UYBA Busto Arsizio, la prima squadra rosa del Consorzio punta a continuare il trend positivo mostrato nelle precedenti partite. Orro e compagne cercheranno dunque di centrare la decima vittoria consecutiva in campionato, continuando la rincorsa alla capolista Conegliano. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sfruttato al meglio la positiva partita dell'MVP del match Paola Egonu autrice di una prova da 29 punti conditi da 4 ace e 5 muri. Buono l'apporto in attacco per le milanesi anche di Cazaute e Daalderop con 12 punti a testa; in doppia cifra anche la statunitense Rettke, con 10 palloni messi a terra. L’obiettivo delle meneghine è quindi quello di continuare a trovare continuità e sorrisi, consapevoli che vincere permetterebbe di approcciare con maggiore fiducia ed entusiasmo sia la trasferta di CEV Champions League in Serbia contro il Jedinstvo Stara Pazova (mercoledì 10 gennaio alle ore 19:00) che l'incontro in terra toscana con Scandicci, in programma sabato 13 gennaio alle ore 21.00 a Palazzo Wanny. Dal punto di vista statistico, Milano potrà contare sulla solida ricezione del libero dominicano Brenda Castillo, attualmente al primo posto nella classifica delle "top receivers" del campionato con il 47.25% di ricezioni perfette, seguita dalla compagna di squadra, la schiacciatrice francese Helena Cazaute, seconda con il 46,03%. Milano guida anche la classifica delle "best spikers" grazie a Paola Egonu, a quota 301, seguita dalla russa Akimova di Novara con 275 palloni messi a terra. Dopo il Capodanno l'Itas Trentino è tornata in palestra martedì 2 gennaio per preparare agli ordini di Mazzanti la trasferta milanese. Rimangono nella lista delle indisponibili le convalescenti Zago e Stocco, mentre la buona notizia giunge dalla centrale americana Madeleine Gates, finalmente arruolabile dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio che l’ha costretta ai box fin dalla seconda giornata del girone d’andata.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Allianz Vero Volley Milano)

EX: Gaia Moretto a Vero Volley nel 2021/2022; Valentina Zago a Vero Volley nel 2015/2016



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Ripartire dopo una sosta - soprattutto al termine di un 2023 in cui si è giocato tantissimo -, è sempre molto delicato. A maggior ragione contro una squadra che ha appena cambiato la guida tecnica. Ci sono tutti gli ingredienti per tenere alta la concentrazione; dovremo essere pratici per adattare il sistema muro-difesa in corso di gara. Da parte nostra dobbiamo tenere alta la concentrazione, come già detto, perché ogni ripartenza è sempre qualcosa di delicato e da qui in avanti giocheremo ogni tre giorni. Abbiamo ripreso bene il lavoro, abbiamo recuperato dopo le fatiche del 2023, anche se sappiamo che avremo un gennaio tremendo. L'obiettivo è il solito, cercare di trovare la vittoria davanti al nostro pubblico e consolidare il secondo posto, guardando sempre chi abbiamo davanti a noi più chi ci insegue. E' importante partire bene e portare a casa il risultato ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Domenica ci attenderà una gara senz’altro molto tosta, in cui dovremo essere bravi a mantenere alto il livello del nostro cambio-palla per poter competere con loro; l’altro aspetto sul quale stiamo lavorando in palestra è il fatto di non farci sporcare dalle imprecisioni ma di riuscire a ritrovare immediatamente qualità di gioco. Sarà bello per me tornare in campo ed iniziare questo percorso con questo gruppo e questa società ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA2ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 6 gennaio 2024, ore 17.00



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Aeroitalia Roma Volley Arbitri: Curto, Giardini



Sabato 6 gennaio 2024, ore 17.30



Savino Del Bene Scandicci - Uyba Volley Busto Arsizio Arbitri: Cavalieri, Pasin



Sabato 6 gennaio 2024, ore 20.30



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Piana, Giglio



Domenica 7 gennaio 2024, ore 17.00



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Brancati, Sabia

Trasportipesanti Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara Rinviata a data da destinarsi



Domenica 7 gennaio 2024, ore 19.30



Allianz Vero Volley Milano - Itas Trentino Arbitri: Selmi, Puecher



Domenica 7 gennaio 2024, ore 20.45



Wash4green Pinerolo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Verrascina, Rossi

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 41, Allianz Vero Volley Milano 37, Savino Del Bene Scandicci 35, Igor Gorgonzola Novara 33, Reale Mutua Fenera Chieri '76 25, Wash4green Pinerolo 21, Aeroitalia Roma Volley 18, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 18, Il Bisonte Firenze 16, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Volley Bergamo 1991 11, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Itas Trentino 3.