Scandicci vince ma Busto vende cara la pelle

Tredicesima vittoria in campionato per la formazione di coach Barbolini che, grazie ai tre punti conquistati nella sfida contro Busto Arsizio, sale temporaneamente al secondo posto in classifica, in attesa che domani l’Allianz Vero Volley Milano torni in campo contro l’Itas Trentino.

Superare Busto Arsizio non è stato però semplice, come racconta una gara durata un’ora e cinquantotto minuti, nella quale la Savino Del Bene Volley ha conquistato in volata il primo set (25-22), ma ha poi concesso la seconda frazione alle avversarie, capaci di imporsi per 18-25.

Dopo le difficoltà del secondo set comunque la Savino Del Bene Volley ha saputo rialzarsi prontamente, conquistando il terzo per 25-15 e il quarto addirittura per 25-11.

Battendo Busto Arsizio nel primo match del 2024, la Savino Del Bene Volley ha conquistato la sua quinta imposizione per 3-1 in campionato, ma soprattutto ha centrato la quattordicesima vittoria consecutiva tra gare di Campionato e di CEV Champions League.

Determinante per il successo la prestazione di una super Maja Ognjenovic che, entrata in corso d’opera, ha cambiato volto alla gara con le sue consuete intuizioni in regia. 21 punti invece per Ekaterina Antropova, miglior marcatrice della sfida, e protagonista di una gara con il 44% in attacco.

Oltre ad Antropova sono state tre le giocatrici della Savino Del Bene Volley ha chiudere in doppia cifra per punti segnati: Carol (10), Ruddins (16) e Zhu Ting. La cinese ha messo a referto 11 punti nonostante un infortunio al gomito sinistro l’abbia costretta a lasciare il campo nel corso del terzo set. La miglior marcatrice di Busto Arsizio è stata invece Bracchi con 10 punti.

La Savino Del Bene Scandicci di coach Barbolini inizia il nuovo anno con Di Iulio al palleggio, Antropova è invece la titolare nel ruolo di opposto, in banda ci sono Zhu Ting e Ruddins in banda, con la coppia di centrali composta da Carol e Washington. Parrocchiale il libero.

Coach Cichello risponde schierando la sua Busto Arsizio con il 6+1 composto da Boldini al palleggio, Carletti da opposto, Piva e Bracchi in banda, Lualdi e Sartori da centrali. Zannoni il libero.

La Savino Del Bene Scandicci costruisce il primo allungo con Washington, brava a sfruttare una ricezione errata delle avversarie, e con Antropova che scarica a terra il primo ace della gara (5-3). La squadra di Barbolini arriva sul +3 sfruttando una pestata sui tre metri da parte di Bracchi, poco dopo Zhu Ting trova anche il colpo del +4, spingendo il risultato sul 12-8. Busto Arsizio si arrampica fino al 13-12, rosicchiando lo svantaggio. Sul 14-13 coach Barbolini sostituisce Washington con Nwakalor e in campo c’è spazio anche per una nuova diagonale palleggiatrice-opposto composta da Ognjenovic e Diop. Busto Arsizio acciuffa il pari sul 14-14 e coach Barbolini risponde con un provvidenziale time out. La UYBA dopo il pareggio trova anche il vantaggio: Valkova infatti mette a segno due ace consecutivi e porta il risultato sul 16-17. La reazione della Savino Del Bene Volley arriva grazie a Diop e Carol, che segnano in rapida successione per il 18-17. La formazione di Barbolini trova nuovamente il +2 (20-18), ma il set rimane combattuto fino al termine: un errore in attacco di Antropova infatti porta il punteggio di nuovo in parità (21-21). Ancora una volta la Savino Del Bene Volley riesce a ricostruire il suo vantaggio e dopo un attacco vincente di Zhu Ting ed un muro di Nwakalor il risultato è di 23-21. Coach Cichello si gioca il primo time out per la sua UYBA, ma al rientro in campo Antropova segna subito il 24-21. Il tecnico di Busto Arsizio decide allora di fermare la gara con un altro time out. Nonostante i tentativi di Busto Arsizio è la Savino Del Bene Volley ad aggiudicarsi la prima frazione: Zhu Ting infatti firma il punto decisivo schiacciando per il 25-22.

Il secondo set si apre con Busto Arsizio che riesce ad aggiudicarsi uno scambio lunghissimo ed a portarsi in vantaggio sul 3-4. La formazione ospite riesce anche ad allungare e a portarsi fino al +3 (5-8). La Savino Del Bene Volley comunque rimonta e ritrova il pareggio con il colpo del 9-9 messo a referto da Antropova. Coach Cichello risponde al pari avversario con un immediato time out, ma quando le due formazioni tornano in campo è ancora la Savino Del Bene Volley a segnare: la squadra di Barbolini, dopo un colpo di Ruddins, arriva infatti fino al 13-11. Busto Arsizio non si arrende mai e perviene al pareggio con Bracchi (13-13), mentre è invece un attacco di Sartori che porta la formazione lombarda in vantaggio per 13-14. Barbolini ricorre ad un time out, ma dopo la pausa segna ancora Bracchi, che addirittura porta Busto sul +2. Con il punteggio sul 13-15 coach Barbolini decide di sostituire Zhu Ting con Britt Herbots, ma la UYBA allunga ancora e con un muro di Sartori si spinge fino al 13-17. Per Barbolini non c’è altra scelta che chiamare un nuovo time out e durante il break il tecnico della Savino Del Bene Scandicci inserisce Ognjenovic per Di Iulio e Alberti per Carol. Dopo sette punti consecutivi di Busto Arsizio, la formazione di Barbolini torna a segnare con Herbots, che firma il mani out del 14-18, e con Alberti, che realizza l’ace del 15-18. La rimonta della Savino Del Bene Volley però non si concretizza e anzi Busto Arsizio conquista il secondo set per 18-25, pareggiando sull’uno a uno il conto dei set.

Dopo aver concesso la seconda frazione alle avversarie la Savino Del Bene Scandicci inizia alla grande il terzo set e si porta al comando sul 4-1. Coach Cichello decide di giocarsi subito un time out, ma quella che si trova di fronte alla sua squadra è una Savino Del Bene Volley diversa da quella vista nel secondo set. Antropova segna un ace e porta la squadra di Barbolini sul 7-3, mentre il 9-4 è ad opera di Ruddins. La Savino Del Bene Volley allarga ulteriormente il vantaggio con due punti consecutivi di una Carol che, a muro, produce il 13-7. Per non farsi scappare la partita la UYBA ricorre ad un time out, la Savino Del Bene Volley però, nonostante Zhu Ting sia costretta a uscire in seguito ad un colpo al gomito sinistro, continua ad allungare. Gran parte del merito della fuga decisiva è di Antropova, che segna tre ace consecutivi e porta il risultato sul 19-11. Nel finale di set Carol realizza il muro del +9, mentre il punto che decide la terza frazione lo mette a terra Herbots, che anche con un pizzico di fortuna segna il 25-15.

La Savino Del Bene Scandicci va subito avanti per 3-1, ma Busto Arsizio ha la forza di pareggiare sul 3-3. Il pareggio dura un attimo, dato che gli attacchi di Nwakalor e Ruddins, seguiti da un errore di Lualdi, portano la squadra di Barbolini sul 6-3. Un numero di magia di Ognjenovic porta il risultato sull’8-4 e per Cichello è nuovamente il momento di un time out. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley tocca anche il +6 con un muro di Carol (11-5), Busto comunque non si arrende e lo dimostra vincendo un lungo scambio (11-7). La formazione bustocca, nonostante la grinta, non riesce a riavvicinarsi ed un ace di Carol (14-8) obbliga coach Cichello ad un’altra chiamata di time out. Il vantaggio della formazione di Barbolini continua ad aumentare e Zhu Ting, rientrata in campo nel corso della quarta frazione, piazza il colpo del 18-11. Il +10 della Savino Del Bene Volley è frutto di un errore di Carletti (21-11), mentre il 25-11 che chiude la sfida arriva grazie ad una schiacciata di Ruddins.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)-« Siamo stati bravi a stare tranquilli nel momento in cui loro hanno preso il sopravvento e a rimettere in gioco la partita, e soprattutto nel terzo e quarto set a tenere un margine tale che ci ha permesso di giocare in scioltezza. È ovvio che il nostro campionato è questo, se caliamo un attimo, e nel secondo set abbiamo sbagliato tanto e fatto parecchia fatica in attacco, dopo gli altri sono in grado di vincere. Ricordiamo che Busto Arsizio è una squadra che nell’ultima partita prima di oggi aveva fatto tre a uno con Milano. Noi abbiamo fatto bene il terzo e quarto set, ma dobbiamo ancora migliorare ».

Giuditta Lualdi (UYBA Busto Arsizio)- « Non basta giocare bene metà della partita, anche se certamente prendiamo i lati positivi della prima parte della gara. Dobbiamo essere più ciniche nella seconda parte ed essere più aggressive. E' andata come con Milano: quando squadre così grandi ci concedono qualcosa dobbiamo provare a stare in campo provando a giocarcela ad armi pari per più tempo ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-11)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 1, Herbots 4, Zhu Ting 11, Ruddins 16, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 3, Carol 10, Antropova 21, Diop 1. All.: Barbolini M.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Bracchi 10, Fini n.e., Piva 4, Fields, Lualdi 8, Sartori 7, Carletti 8, Frosini 9, Giuliani 1, Zannoni (L1), Sobolska, Valkova 2, Rojas Martinez n.e., Boldini 2. All.: Cichello J.M.

ARBITRI: Cavalieri, Pasin

Durata Set: 31′, 29′, 24′, 23′ Tot: 118’

MVP: Maja Ognjenovic (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1445