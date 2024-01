Kendall Kipp, potenza USA a Firenze

FIRENZE- Prima il colpaccio in campo, con la vittoria esterna per 3-1 contro Pinerolo , poi quello sul mercato, con l’ingaggio di una delle giocatrici più promettenti del volley universitario americano. Il Bisonte Firenze ha messo sotto contratto l’opposto statunitense Kendall Kipp, classe 2000, reduce da cinque anni in Ncaa con la Stanford University: la ventitreenne californiana, campionessa nazionale nel 2019 e già protagonista con le nazionali giovanili del suo paese, era nel mirino di vari club europei, ma ha scelto Il Bisonte per cominciare la sua carriera pallavolistica fuori dagli Stati Uniti. Kipp, dall’alto dei suoi 196 centimetri, è una attaccante potente, ma è anche dotata di buona tecnica, tanto che fino al 2021 era una schiacciatrice ricevitrice, per poi trasformarsi definitivamente in un opposto: da domani si metterà a disposizione di coach Parisi per gli allenamenti, e già domenica potrà debuttare contro Bergamo con la sua nuova maglia numero 10.

LA CARRIERA –

Kendall Kipp nasce il 12 dicembre 2000 a Newport Beach, negli Stati Uniti, e mostra le sue qualità pallavolistiche, inizialmente come schiacciatrice ricevitrice, già negli anni trascorsi nella Corona del Mar High School, guadagnandosi anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili americane: nel 2016, non ancora sedicenne, vince l’argento ai campionati nordamericani Under 18, poi nel 2017 gioca i mondiali Under 18 e nel 2019 i mondiali Under 20. Nello stesso anno entra alla Stanford University, e durante il suo percorso di studi partecipa al campionato Ncaa di volley con le Stanford Cardinal, aggiudicandosi subito il titolo nazionale nel 2019, da Freshman, e venendo inserita nel ‘First Team All-America’ nel 2022 e nel 2023, dopo il cambio di ruolo da schiacciatrice a opposto effettuato nel 2021. Conseguita la laurea in biologia umana, è adesso il momento di vivere la sua prima esperienza europea con Il Bisonte Firenze.

Le parole di Kendall Kipp –

« Sono davvero entusiasta di poter giocare ne Il Bisonte e sono grata alla dirigenza per avermi dato l’opportunità di approdare in un posto magnifico come Firenze: ci sono stata in vacanza quest’estate, e mi sono letteralmente innamorata della città. Ho sempre sognato di giocare a pallavolo in Italia ed è difficile credere che questo sogno stia diventando realtà: mi hanno parlato benissimo della società e non vedo l’ora di iniziare, per aiutare il club a vincere e ad avere successo ».