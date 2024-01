Casalmaggiore vince a Trento al tie break

TRENTO -L’ Itas Trentino si ferma sul più bello, ad un passo dal successo. Avanti 12-9 al tie break, le gialloblù incassano lo sprint finale della Trasportipesanti Casalmaggiore, inchinandosi 15-17 e accontentandosi di un solo punto in classifica, utile certamente per il morale, meno per la classifica, con la zona salvezza che rimane distante. Rimane un pizzico di rammarico in casa trentina non solo per il quinto e decisivo set, ma anche per l’intera seconda parte di gara, in cui Trento non è riuscita a trovare le energie per dare seguito ai primi due parziali conquistati ai vantaggi. L’ingresso a partita in corso di Acosta (14 punti con 4 muri) ha regalato maggiore sostanza all’attacco trentino, mentre al centro della rete ha fatto la voce grossa Madeleine Gates, top scorer in casa Itas con 16 punti, frutto del 52% a rete, 2 muri e 4 ace. Partita super di capitan Elena Perinelli, che chiude con il premio di MVP e ben 26 punti messi a terra, seguita da Simone Lee con 21. Lohuis e Smarzek chiudono con 15 punti a testa di cui 4 e 3 muri personali.

Mazzanti, orfano di Stocco e Zago, si affida inizialmente a Guiducci in regia, DeHoog opposto, Michieletto e Shcherban in posto 4, Olivotto e Gates al centro e Parlangeli libero. Lorenzo Pintus, tecnico della Vbc da poche settimane subentrato a Musso, replica schierando Hancock al palleggio, Smarzek opposto, Lee e Perinelli laterali, Colombo e Lohuis al centro e De Bortoli libero.

Il muro trentino apre la gara, Simone Lee pareggia i conti abbattendo Shcherban, 1-1, Smarzek poi piazza la sua botta e porta avanti le sue, 2-1, l’attacco di Michieletto poi finisce out, 3-1 Vbc. Smarzek tira a tutto braccio e si va sul 4-1, time out per coach Mazzanti. Capitan Perinelli mette il suo mani out e il muro non può nulla, 5-2, Michieletto poi ci prova ma il muro di Smarzek-Lohuis ferma anche l’aria, 6-2. Altra gran botta di Smarzek che cade nei tre metri, 7-3. Smarzek la mette dove Parlangeli non può nulla, 8-4. Trento manda lunghe sia una battuta che un attacco e regala la doppia cifra alle rosa, 10-8. Hancock di seconda beffa la difesa avversaria, 11-9. Trento pareggia ma Colombo in primo tempo riporta avanti le sue, 12-11, Perinelli poi finalizza, 13-11. Capitan Perinelli è caparbia e costringe all’errore la difesa, 15-13. Trento pareggia un’altra volta ma la fast di Lohuis è positiva, 16-15. Trento con un ace fa 18-16 ed arriva il momento del primo time out per coach Pintus. Le padrone di casa si portano sul 19-16, coach Pintus cambia la diagonale inserendo Avenia e Obossa. Obossa sale e finalizza subito il suo primo attacco, 17-20, e poi raccoglie bene un errore in difesa delle padrone di casa, 18-20. Lee piazza la sua parallela e completa il break, 19-20, time out Trento. Al ritorno in campo l’attacco trentino è out, 20 pari, Perinelli poi alza per Lee che fa 21-20. Obossa mura l’attacco di Shcherban e si va sul 22-20. Obossa spara sulle mani del muro e trova il 23-21. Mason manda out la sua battuta, 24-23, ma Lee fa lo stesso, 24-24. Sul 25-24 Trento, entra Faraone per Lee, ben tornata Giorgia, Smarzek picchia e pareggia i conti 25-25. Capitan Perinelli trova il tocco del muro e fa 26-25, Angelina pareggia. Il muro trentino chiude 28-26. Top scorer: Shcherban e Gates 5, Smarzek 6

Perinelli apre le danze nel secondo pariale, il muro di Lohuis su Michieletto allunga per la Vbc Trasporti Pesanti, 2-0, Perinelli poi allunga ancora attenta sotto rete, 3-0, poi con una bella diagonale che passa tra le mani del muro, 4-0, time out Trento. Al ritorno in campo Dehoog spara fuori il suo attacco, 5-0 Vbc. Smarzek piega le mani del muro e trova il 6-1, Shcherban poi ci prova ma il muro di Lohuis è ben piazzato, 7-1. Altra gran botta di Capitan Perinelli, diagonale e 8-1. La fast di Lohuis è millimetrica, 9-2, Lee poi sfrutta il piano di rimbalzo e fa 10-2. Arriva anche l’ace di Lohuis, posizione di conflitto e 12-3, time out Trento. Le padrone di casa spingono e si portano sull’8-13, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e la botta di Smarzek è positiva, 14-8. Trento trova un filotto lunghissimo che Smarzek, alla terza ripresa, interrompe, 16-13. Bel mani out di Obossa, 17-14. Primo tempo sporco di Lohuis ma efficace, 18-15. Si lotta punto a punto, la battuta di Guiducci finisce a rete, 21-20. Rigore a porta vuota per Lohuis che non perdona, 23-21, Perinelli poi trova il tocco di Dehoog e fa 24-21. Trento annulla la prima palla del set, time out per coach Pintus, 22-24. Trento spinge fortissimo e si porta sul 25-24 e chiude 26-24. Top scorer: Acosta 6, Perinelli e Lohuis 6

Il muro rosa ferma il primo attacco di Trento nel quarto set, 1-0 Vbc, la battuta seguente di Lee finisce a rete, 1-1. Lee in pipe, in seconda battuta, fa 2-1, Dehoog poi spara fuori e fa 3-1 Vbc. Arriva anche l’ace di Colombo, 4-1, Acosta poi ci prova ma il muro di Lohuis è granitico, 5-1. Perinelli piazza il suo colpo e trova il 7-1, time out Trento. Primo tempo di Lohuis lunghissimo che trova la riga di fondo e fa 8-2. Perinelli sale in cielo e trova il 9-3, arriva poi l’ace del Capitano rosa, 10-3. Lee spara a tutto braccio sul muro e trova il mani out, 12-5. Arriva l’ace di Lee che trova il 14-7, time out per coach Mazzanti. Il muro trentino ferma Smarzek così coach Pintus chiama time out, 10-14. Si torna in campo e il touch out di Perinelli è efficace, 15-10. E’ ancora la Capitana rosa a trovare l’attacco giusto, palla tra muro e rete e 16-11, l’attacco seguente di Perinelli poi trova ancora il tocco del muro, 17-11. Primo tempo positivo di Lohuis che mette il pallone in mezzo al campo e fa 18-13. Missile di diagonale di Obossa che non perdona, 19-15. Trento chiude il break e si porta sul 18-19, time out per Casalmaggiore. Lee mette a terra la sua palombella al ritorno in campo e fa 20-18, l’invasione fischiata alle padrone di casa poi allunga 21-18. L’attacco di Trento è lungo, 22-18 e la palla seguente finisce contro l’asta, 23-18. Il pallonetto di Shcherban finisce a rete e fa 24-18, Obossa poi chiude con un ace, 25-18. Top scorer: Gates 5, Perinelli 6

L’errore di Hancock apre il quarto set, Perinelli con una parallela a tutto braccio pareggia, 1-1, il muro di Smarzek su Acosta fa 2-1 Casalmaggiore. Touch out di Smarzek che trova il 3-2. Fast efficace di Lohuis che sfrutta il muro e fa 4-3, la fast di Marconato poi è out, 5-3. Lee piazza bene il suo mani out e il muro non può nulla, 6-3. Ancora Lee, gran diagonale sulla quale Parlangeli non arriva, 7-4. Altra gran botta di Lee che punta la linea di fondo campo e fa 8-5. Pipe al tritolo di Lee che piega le braccia della difesa, 11-9. Diagonale toccata di Perinelli che non perdona, 12-10. Mani out a tutta forza di Lee, 13-11, il muro poi dell’americana e di Colombo ferma l’attacco trentino e fanno 14-11, Lee allunga, 15-11 time out coach Mazzanti. Infrazione fischiata alle padrone di casa, 16-13. Il tocco a muro delle rosa fa 17-13. Palla alta per Simone Lee, 18-15, il murone di Smarzek poi non perdona e allunga, 19-15, Perinelli poi chiude il break e fa 20-15. Manfredini prende l’ascensore e fa un buco per terra, 21-15. Diagonale di Smarzek che lascia ferma la difesa, 22-16. Palleggio magico di Perinelli che trova la riga del campo, 23-16, time out per Trento. Le padrone di casa si portano sul 19-23, time out Vbc. Si torna in campo e il mani out di Perinelli fa 24-19, Obossa chiude 25-19. Top scorer: Shcherban, Acosta, Marconato e Gates 2, Lee 8.

Nel tie break l’attacco delle padrone di casa finisce out e apre l’ultima frazione, il mani out di Smarzek allunga, 2-0 Vbc, Dehoog trova il primo punto per le sue. Perinelli mette il pallone tra muro e rete, 3-1, la super fast di Lohuis allunga 4-1. Gran botta di Perinelli sul muro, 5-3. Si lotta punto a punto, la battuta di Dehoog finisce a rete, 6-5 Vbc. L’attacco di Obossa finisce out, sorpasso Trento 7-6 time out per Casalmaggiore. Si torna in campo, palla alta per Lee, che con questo tipo di attacco è una sentenza, 7-7. Trento manda tutti al cambio campo sull’8-7. Avenia di seconda pareggia subito i conti 8-8. Errore in costruzione della Vbc, 11-8 Trento time out coach Pintus. L’attacco di Perinelli è potente ed efficace, 9-11. Palletta di Perinelli che cade appena dopo il muro, 10-12, la fast di Lohuis poi accorcia ancora, 11-12, time out per coach Mazzanti. Si torna in campo e l’ace di Smarzek pareggia i conti 12-12. Shcherban ci prova ma Lohuis è una saracinesca, 13 pari. Mani out di Simone Lee che fa 14-13, time out per Trento. L’Itas pareggia i conti 14-14, Lohuis ritrova il vantaggio in fast, 15-14. Lee spara fortissimo e fa 16-15, Lee chiude 17-15.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- «Nella seconda parte di gara siamo calati soprattutto in attacco, mentre nei primi due set avevamo trovato l’equilibrio giusto, con un buon break e una buona fase di attacco; nel terzo e quarto parziale solamente in parte abbiamo fatto ciò che volevamo e abbiamo sprecato troppe occasioni favorevoli che avremmo dovuto sfruttare meglio, perché in una gara così delicata ed equilibrata poi certi errori si pagano. Ora dobbiamo tenerci le sensazioni giuste e positive e guardare avanti, continuando a lavorare sulla nostra identità, consapevoli che abbiamo ampi margini e possiamo ancora dire la nostra»

Elena Perinelli (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Siamo davvero super contente perchè abbiamo vissuto questa gara come una finale, peccato per il secondo set che ci è sfuggito ma forse ci ha dato la scossa per riprendere in mano la gara. Sono davvero molto molto contenta ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 2-3 (28-26, 26-24, 18-25, 19-25, 15-17)

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Shcherban 14, Gates 16, DeHoog 12, Michieletto 5, Olivotto 5, Parlangeli (L); Acosta 14, Marconato 4, Angelina 2, Moretto 0, Mason 0, Passaro 0. N.e. Mistretta (L). All. Davide Mazzanti.

TRASPORTIPESANTICASALMAGGIORE: Hancock 1, Smarzek 15, Lee 21, Perinelli 26, Lohuis 15, Colombo 6, De Bortoli (L); Manfredini 0, Avenia 1, Obossa 8, Faraone 0. N.e. Edwards, Cagnin, Barilli (L). All. Lorenzo Pintus.

ARBITRI: Caretti, Verrascina

DURATA SET: 36’, 32’, 27’, 25’, 23’; tot. 157’.

MVP: Elena Perinelli (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 998