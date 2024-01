La maglietta speciale di Vallefoglia al Presidente Mattarella

PESARO- In occasione della visita a Pesaro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, la Megabox Volley Vallefoglia ha ideato una maglietta speciale, realizzata da Erreà, dedicata all’evento. La maglietta è stata consegnata questa mattina al Capo dello Stato, grande appassionato di pallavolo, dai Sindaci di Pesaro Matteo Ricci e di Vallefoglia Palmiro Ucchielli in occasione dell’inaugurazione del Teatro Giovanni Santi di Vallefoglia.

Le parole del Presidente Sergio Mattarella-

« Voglio complimentarmi con il Sindaco ha detto il Capo dello Stato ricevendo la maglietta “perché la squadra va veramente alla grande ».

Le parole del presidente Ivano Angeli nell’affettuoso biglietto che accompagnava il dono-

« La ringraziamo per il Suo servizio e per l’esempio di rettitudine che ci trasmette. Conosciamo la Sua passione per la pallavolo: la maglia della nostra società celebra Pesaro 2024 e ci ha accompagnato per tutto il precampionato. Un piccolo pensiero per un Grande Uomo. Con stima infinita ».