Conegliano-Scandicci grande anticipo della 5a di ritorno

Nell’anticipo in diretta Rai Sport a partire dalle 21, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita in un Palaverde vicino al sold out la Savino Del Bene Scandicci. Un big match a tutti gli effetti, tra due delle quattro partecipanti alla Final Four di Coppa Italia e al momento prima e terza del campionato con 7 punti di distanza. All’andata, vinsero le pantere a Palazzo Wanny per 1-3, ma l’anno scorso furono le toscane ad esultare nel palazzetto trevigiano.

Un’occasione d’oro per l’Allianz Vero Volley Milano che, a -3 da Conegliano e a +4 su Scandicci, potrebbe approfittare dello scontro diretto per strappare punti preziosi alle dirette contendenti. Per farlo, imperativo vincere contro una Volley Bergamo 1991 che è tornata a respirare dopo l’importante successo della scorsa settimana a Cuneo. Sempre alle 17, tre partite che potrebbero dare nuove motivazioni alle squadre tra il quinto e il decimo posto. Dopo aver ceduto rispettivamente a Milano, Conegliano e Scandicci in Coppa Italia, l’Aeroitalia Smi Roma e Il Bisonte Firenze si scontrano nella Capitale, mentre la Wash4Green Pinerolo fa visita alla UYBA Volley Busto Arsizio. Match da non sottovalutare per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che, dopo la grande festa per la qualificazione alla Final Four, accoglie al PalaFenera una Megabox Ond. Savio Vallefoglia da non prendere sottogamba.

Due i posticipi in programma. L’Igor Gorgonzola Novara dovrà scrollarsi di dosso la delusione di coppa ed affrontare con impegno la trasferta in casa dell’Itas Trentino, ancora ultima a quota 4 punti, in diretta Sky Sport Uno e NOW dalle ore 18.30. Mezz’ora più tardi, per il secondo appuntamento del weekend su Rai Sport, scontro diretto in zona salvezza tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la TrasportiPesanti Casalmaggiore: con un successo pieno, le gatte scapperebbero a +5 dal penultimo posto delle casalasche, che invece vincendo potrebbero scavalcare le piemontesi.

TUTTE LE SFIDE-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Quinta di ritorno e big match al Palaverde in anticipo-Rai domani, sabato, alle ore 21.00 tra la capolista Prosecco DOC Imoco Conegliano e la Savino del Bene Scandicci terza forza del campionato. Entrambe le squadre sono qualificate imbattute ai quarti di finale di Champions League e sono qualificate per la Final Four di Coppa Italia a Trieste, e finora in campionato marciano spedite, le campionesse d'Italia prime con 48 punti (17 vittorie e 0 sconfitte) e le toscane terze con 41 punti (14 vittorie e 3 sconfitte). Squadra al completo per coach Daniele Santarelli. All'andata a Scandicci vinse per 3-1 la Prosecco DOC Imoco.

PRECEDENTI: 28 (23 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Fabio Gabban a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Raggiunto l'obiettivo della Final Four di Coppa Italia adesso possiamo concentrarci su queste due sfide in sequenza con le due nostre più immediate inseguitrici, prima Scandicci domani sera e poi Milano. Sono due squadre fortissime, tra le top del Mondo, saranno partite stellari che daranno spettacolo ed emozioni al nostro pubblico che ha già riempito il Palaverde per entrambe le gare. A partire dal match di domani saranno due test molto importanti per capire a che punto siamo rispetto a loro, come procede la nostra crescita e credo che saranno partite equilibrate ed entusiasmanti. Non sono sfide decisive, ma sono importanti per il morale e la convinzione nei propri mezzi, al di là dei punti in classifica. Però sappiamo bene che queste squadre le affronteremo anche quando ci saranno in palio i trofei, quindi daranno indicazioni ben precise per il lavoro futuro sia a chi vince che agli sconfitti. Quello che è certo è che domani sarà un match di grande spettacolo per tutti, bello da vivere in una cornice che si preannuncia caldissima. Scandicci è una squadra molto fisica, potente, con alternative di alta qualità in ogni ruolo, il loro attacco ha tante armi e non è da sottovalutare nemmeno il loro muro, un team di altissimo livello che sarà un gran banco di prova per la nostra squadra. Ci vorrà un passo in avanti in più rispetto alle ultime gare, ma so che la mia squadra in questi appuntamenti tira fuori motivazioni extra per dare battaglia contro le avversarie più forti ».

Britt Herbots (Savino Del Bene Scandicci)- « In questo campionato ogni partita è da affrontare nel giusto modo. È ovvio che Conegliano è una squadra di alto livello, altrimenti non sarebbe così in alto in classifica. Con il poco tempo che abbiamo a disposizione, dobbiamo preparare al meglio la partita. Andiamo al PalaVerde come sempre: cariche e grintose ».

ITAS TRENTINO - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Dopo la sconfitta maturata a Firenze, le gialloblù torneranno in campo domenica 28 gennaio per ospitare alla ilT quotidiano Arena l’Igor Gorgonzola Novara in un match dall’elevato coefficiente di difficoltà, considerato che le piemontesi del coach trentino Lorenzo Bernardi occupano attualmente la quarta posizione in classifica a quota 39 punti. Il fischio d’inizio del match, valido per la quinta giornata di ritorno di Regular Season del campionato di Serie A1 Tigotà, è previsto per domenica alle ore 18.30, con diretta televisiva su Sky Sport 1 e diretta streaming su Volleyball World Tv. Oltre a Valentina Zago non sarà della partita nemmeno la centrale americana Madeleine Gates, che nel corso del match di Firenze ha riportato la lussazione della spalla sinistra. L’unico ex della sfida è il tecnico trentino dell’Igor Gorgonzola Lorenzo Bernardi, che ha vestito da giocatore la maglia del Club di via Trener dal 2002 al 2004.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Igor Gorgonzola Novara)

EX: Nessuno



Giulia Marconato (Itas Trentino)- « Ritorniamo dalla trasferta di Firenze insoddisfatte perché era una partita in cui c’era l’opportunità di conquistare dei punti che sarebbero stati importantissimi per la nostra classifica. In settimana avevamo lavorato molto sul cambio-palla che effettivamente è funzionato molto bene, mentre abbiamo incontrato qualche problema di troppo in fase di contrattacco con qualche scelta sbagliata. Ripartiamo dagli errori commessi per preparare al meglio la difficile sfida con Novara, per arrivare più preparati possibili e cercare di giocarci le nostre carte. La speranza è l’ultima a morire, sappiamo che salvarsi sarà dura ma dobbiamo crederci sempre e continuare a lavorare in palestra al meglio » .

Anne Buijs (Igor Gorgonzola Novara)- « In questo momento ovviamente in noi c'è un misto di tristezza e delusione per la sconfitta con Chieri che ci impedirà di partecipare alle finali di Coppa Italia, obiettivo cui tenevamo molto. A questo punto abbiamo il dovere di concentrarci al massimo su campionato e Challenge Cup, obiettivi altrettanto importanti per la nostra squadra, sfruttando la partita di domenica per reagire e dimostrare di aver assorbito quel passo falso, senza che lasci scorie. Sicuramente Trento farà di tutto per metterci in difficoltà ma dobbiamo tornare a fare la nostra pallavolo, perché davanti c'è tanta strada da fare e, come detto, ci sono obiettivi importanti per cui lottare. Nello sport capita di perdere ma bisogna far sì che una sconfitta non intacchi quanto di buono, in termini di risultati ma anche di consapevolezza e fiducia, è stato costruito nel tempo ».

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

Cuneo-Casalmaggiore - quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà – è in programma domenica 28 gennaio con fischio d’inizio alle ore 19:00. Occorre uno scossone immediato alle gatte biancorosse per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. E domenica il fato propone una sfida importantissima in chiave salvezza per Cuneo che al Palazzetto dello Sport ospita la ‘pericolante’ Casalmaggiore. L’incontro mette di fronte penultima e terzultima della classe. Con Cuneo che vincendo può arrotondare il +2 attuale in classifica che ha nei confronti delle lombarde distanziandole ulteriormente per poi veleggiare su acque decisamente più tranquille. Analizzando i risultati del campo, l’ultimo incontro vinto dalle ragazze del club piemontese risale al derby di Santo Stefano contro Pinerolo, poi molta sfortuna e qualche errore di troppo hanno portato in dote tre insuccessi di fila. Nemmeno Casalmaggiore se la passa troppo bene con una sola vittoria acciuffata nelle ultime cinque gare disputate in campionato. La gara avrà un grande risalto a livello mediatico perché verrà trasmessa in diretta sul canale Rai Sport HD.

PRECEDENTI: 10 (5 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 5 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Francesca Scola a Casalmaggiore nel 2022/2023



Massimo Bellano (Allenatore Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « La partita con Casalmaggiore per noi è un po’ lo spartiacque della stagione. Dopo un inizio di campionato dove avevamo fatto vedere buone cose è evidente che il nostro andamento poi è stato troppo altalenante e ci ha portato poi a vivere questa partita in una situazione di classifica che non è certo quella che avremmo voluto. Questa settimana abbiamo cercato di concentraci molto soprattutto sulla nostra metà campo per cercare di arrivare ad avere domenica la miglior qualità possibile nel nostro gioco. Poi, di conseguenza, viene tutto il lavoro tattico svolto rispetto alla squadra avversaria. Ma la prima cosa da fare è cercare di avere una buona qualità in tutte e due le fasi del gioco per cercare di contrapporci al meglio alla squadra di Casalmaggiore che comunque è una buonissima squadra con atlete di spessore e grande esperienza. Siamo consapevoli di avere tutte le carte in regola per giocare una partita importante e per fare quello che tutti vogliamo, sapendo anche che l’aspetto mentale e quindi il controllo delle emozioni sarà decisivo, come sempre succede, all’interno di queste sfide ».

Josephine Obossa (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Ci avviciniamo a questa partita sapendo che sarà molto importante, dovremo giocarcela come una finale perchè in ballo c'è una posizione importante in classifica. Mi aspetto che sarà così anche per loro quindi non sarà per niente una gara semplice. Dovremo lottare molto e avere pazienza continuando a spingere dato che loro sono una squadra con un buon sistema muro-difesa. Veniamo da due gare importanti che ci hanno dato buoni segnali ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - VOLLEY BERGAMO 1991-

Torna subito in campo l'Allianz Vero Volley Milano attesa dopodomani, domenica 28 gennaio, alle ore 17:00 (diretta Volleyballworld.tv) tra le mura amiche dell'Allianz Cloud, dalla Volley Bergamo 1991 per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà 2023-24. Dopo il netto 3-0 di metà settima nei Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, contro l'Aeroitalia Smi Roma, la prima squadra rosa del Consorzio punta a continuare il filotto di vittorie nella massima competizione nazionale, che vede le ragazze di coach Gaspari imbattute da dodici match consecutivi. Orro e compagne cercheranno dunque di continuare la rincorsa alla capolista Conegliano e aumentare il gap in classifica nei confronti delle inseguitrici. Nella partita d'andata, le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sfruttato al meglio la positiva partita dell'MVP del match Alessia Orro, preziosa con la sua regia, la sua grinta ed il carisma da vero capitano. Nel primo confronto punti equamente distribuiti tra quattro giocatrici con Rettke, Heyrman, Bajema e Daalderop tutte a quota 11. L’obiettivo delle meneghine è quindi quello di continuare a trovare continuità e sorrisi, consapevoli che vincere permetterebbe di approcciare con maggiore fiducia ed entusiasmo anche allo scontro diretto contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, fissato per domenica 4 febbraio al PalaVerde.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Allianz Vero Volley Milano, 1 successo Volley Bergamo 1991)

EX: Anna Davyskiba a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Laura Melandri a Vero Volley nel 2018/2019



Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « E' molto importante mettere subito in soffitta la vittoria in Coppa Italia, per rituffarsi nuovamente in campionato. La lotta per i primi posti sempre più agguerrita, così come quella per la salvezza. Vogliamo i tre punti in casa, ma sappiamo che Bergamo è in lotta per uscire dalle zone calde della classifica e viene da una vittoria importante a Cuneo. Conosciamo i loro punti di forza e sarà molto importante aggredire forte in battuta come contro Roma; questo ci da la possibilità di essere sciolti anche in attacco, cosa che ci è mancata a Chieri. Noi dobbiamo proseguire la rincorsa in campionato, per arrivare pronti alle prossime due impegnative partite nelle miglior condizioni mentali e di classifica ».

Giulia Gennari (Volley Bergamo 1991)- « Siamo consapevoli della difficoltà della partita, ma dovremo in ogni caso restare lucide, come abbiamo fatto nei momenti caldi della gara con Cuneo. La partita di domenica scorsa ci ha permesso di dare un buon segnale, soprattutto a noi stesse: la vittoria, ma soprattutto il nostro modo di stare in campo e di rialzarci quando ci siamo trovate sotto, sono un punto di ripartenza per il percorso che dobbiamo compiere da qui a fine stagione. Con Vero Volley sarà comunque tosta, ma sarà importante scendere in campo con il giusto approccio. E poi dovremo divertirci, che è un po’ il segreto per dare il meglio e per uscire dal campo certi di aver dato tutto ».

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Secondo impegno casalingo consecutivo di campionato per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che dopo aver affrontato Milano al Pala Gianni Asti di Torino torna al PalaFenera per la partita con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. L’incontro, valido per la quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, si gioca domenica 26 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17. Imbattute nelle coppe, con ancora negli occhi l’impresa della qualificazione alla final four della Coppa Italia Frecciarossa a spese di Novara, in campionato le biancoblù muovono la classifica da tre giornate di fila ma sono a caccia di una vittoria che manca dal 7 gennaio (3-0 a Roma). Vallefoglia da parte sua perdendo domenica scorsa a Pinerolo ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive e punta a riprendere a macinare punti. Nella gara d’andata a Pesaro le ragazze di Bregoli si sono imposte 1-3, centrando il quarto successo nei cinque precedenti con le marchigiane. L’unica ex è Claudia Provaroni.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Claudia Provaroni a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017



Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Domenica torniamo a giocare una partita molto importante di campionato contro Vaeeofoglia. È una squadra che forse non ha iniziato la stagione come sperava ma anche per loro questo è un periodo di ascesa, togliendo l’ultima partita contro Pinerolo. Mi aspetto di affrontare una squadra diversa dall’andata. Sicuramente hanno voglia e bisogno di vincere quindi arriveranno a Chieri con questa mentalità. Noi dall’altra parte saremo pronte ad affrontare questa situazione, in casa è più semplice avere questo tipo di attitudine, il nostro pubblico fa parte del sestetto. È molto importante in un periodo così caotico di partite riuscire a spostare velocemente l’attenzione alla sfida successiva, cosa che noi sappiamo fare molto bene quindi per domenica mi aspetto un bel match ».

Sara Panetoni (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « C’è tanta voglia di rifarci da parte nostra dopo la partita di Pinerolo, dove siamo state sempre in corsa ma siamo tornate a casa a mani vuote. Con Chieri non sarà facile, noi daremo tutto in campo per fare qualche punto. Loro sono una squadra molto tosta, specie sul loro campo dove non è facile giocare, perché l’atmosfera è molto calda. Ripartiremo dall’atteggiamento, dobbiamo scendere in campo sin dall’inizio con più coraggio ».



AEROITALIA SMI ROMA - IL BISONTE FIRENZE-

Altro giro altra corsa per l’Aeroitalia SMI Roma che, dopo la trasferta a Milano per i quarti di finale di Coppa Italia, è pronta a tuffarsi nella prossima sfida di campionato contro Il Bisonte Firenze. L’appuntamento è fissato per domenica 28 gennaio, alle ore 17, sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Roma con la diretta streaming disponibile su Volleyball World TV, solo per abbonati. La squadra di coach Cuccarini è concentrata sulla prossima partita di campionato. L'obiettivo è chiaro: dimostrare il proprio valore in campo e provare a conquistare punti preziosi, potendo contare sul sostegno appassionato dei suoi tifosi. Attualmente sesta forza del campionato con 24 punti all’attivo, Firenze non sarà da meno, determinata a lottare con la stessa tenacia per proseguire la scalata della classifica in chiave playoff.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Il Bisonte Firenze)

EX: Marta Bechis a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018



Erblira Bici (Aeroitalia Smi Roma)- « Dopo i cinque set disputati con Conegliano sapevamo non sarebbe stato semplice affrontare una sfida infrasettimanale come quella di Coppa Italia. Però oltre la nostra stanchezza, c’è da dire che Milano ha fatto una partita perfetta, senza errori e a tutto fuoco. Tornate con la testa sul campionato, ci prepariamo a un incontro veramente importante. Giocarlo in casa con il pubblico al nostro fianco sarà il nostro asso nella manica. Ne è stata la dimostrazione contro Conegliano. Firenze sappiamo essere una buona squadra, speriamo di ribaltare l’esito dell’andata, ma soprattutto di giocarla con tanta voglia come quella che abbiamo messo in campo contro Conegliano ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Quello contro Roma è il quarto match di un ciclo molto importante per il nostro campionato, in cui affrontiamo avversarie difficili da battere ma al nostro livello, quindi dovremo giocare come abbiamo fatto nelle ultime partite. L’Aeroitalia è una squadra contro la quale è possibile giocare, ma bisogna saper interpretare bene i momenti, perché loro difendono veramente tanto e toccano molto a muro: noi dovremo avere tanta pazienza, come sempre quando si affrontano squadre con queste caratteristiche. In questo periodo stiamo facendo bene, quindi dobbiamo recuperare tutte le energie fisiche e mentali per cercare di giocare un’ottima gara e portare a casa ancora punti che ci servono per la nostra classifica ».

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - WASH4GREEN PINEROLO-

Si è dimostrata una delle formazioni più ostiche di tutto il torneo e domenica farà visita alle farfalle alla e-work arena: la Wash4Green Pinerolo, alla seconda stagione in serie A1, non è più una rivelazione ma una splendida realtà e i risultati ne sono la prova. Attualmente la formazione di Marchiaro è, in coabitazione con Firenze e Vallefoglia, al sesto posto in classifica, proprio dietro le super big, a 24 punti, 7 in più della UYBA. Nell'ultimo turno le piemontesi hanno sconfitto in casa proprio la Megabox Vallefoglia per 3-1, mentre mercoledì, nei quarti di Coppa Italia, hanno ceduto con onore per 3-1 al cospetto di Scandicci. Il team di coach Cichello, dopo lo stop di Novara, vuole di contro sfruttare il fattore campo per trovare un risultato importante, che all'andata aveva solo assaporato, vincendo bene il primo set ma subendo poi la rimonta delle avversarie. Nel match di andata la Wash4Green aveva trovato risorse importanti anche dalla panchina, con l'ingresso dell'opposto Nemeth che aveva cambiato radicalmente il corso del match. Nessun problema di formazione segnalati per entrambe le formazioni, con la UYBA che potrebbe far ricorso a partita in corso a Skylar Fields, apparsa già tonica alla prima vera uscita stagionale, ex di turno Camera e Ungureanu da una parte, Carletti e Boldini dall'altra.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Wash4green Pinerolo, 2 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Jennifer Boldini a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021; Federica Carletti a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023; Letizia Camera a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015; Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Adelina Ungureanu a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022

Juan Manuel Cichello (Allenatore Uyba Volley Busto Arsizio)- « Pinerolo ha fatto un ottimo girone di andata ed ha ottenuto punti importanti. Noi daremo il meglio provando ad esprimere il nostro gioco in campo. Pinerolo ha una palleggiatrice molto brava, che durante la partita riesce a cambiare le situazioni di gioco e noi dovremo essere attenti ed adeguarci. Non solo: entrambi gli opposti possono metterci in difficoltà, come dimostra anche la gara di andata ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo) « Siamo usciti dalla Coppa riuscendo per gran parte del match a colmare i divari tecnici in campo con un grande impegno tattico e mentale. Giocando in questo modo si possono fare punti importanti anche in campi difficili come Busto. Il focus è riproporre dopo pochi giorni lo stesso livello di intensità ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 27 gennaio 2024, ore 21.00



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Goitre, Saltalippi



Domenica 28 gennaio 2024, ore 17.00



Aeroitalia Smi Roma - Il Bisonte Firenze Arbitri: Brancati, Brunelli

Uyba Volley Busto Arsizio - Wash4green Pinerolo Arbitri: Caretti, Carcione

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Verrascina, Rossi

Allianz Vero Volley Milano - Volley Bergamo 1991 Arbitri: Grassia, Boris



Domenica 28 gennaio 2024, ore 18.30



Itas Trentino - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Pozzato, Mesiano



Domenica 28 gennaio 2024, ore 19.00



Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Cavalieri, Cesare



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 48, Allianz Vero Volley Milano 45, Savino Del Bene Scandicci 41, Igor Gorgonzola Novara 39, Reale Mutua Fenera Chieri '76 30, Il Bisonte Firenze 24, Wash4green Pinerolo 24, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 24, Aeroitalia Smi Roma 19, Uyba Volley Busto Arsizio 17, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Trasportipesanti Casalmaggiore 11, Itas Trentino 4.