Alessia Orro ancora due anni con la maglia di Milano

MILANO– Alessia Orro e l'Allianz Milano hanno prolungato l'accordo di collaborazione per i prossimi due anni. La palleggiatrice azzurra sarà ancora in regia della formazione di Gaspari fino al 30 giugno 2026.

Orro ha vinto con la squadra lombarda la CEV Cup 2021, nella quale è stata anche eletta MVP della finale. Un'importante notizia, quindi, per l'Allianz Vero Volley Milano, pronta a sfidare la Prosecco Doc Imoco Conegliano, domenica 4 febbraio alle ore 17:30, nel big match della sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà 2023-24.

Le parole di Alessia Orro-

« Sono molto contenta di continuare il mio percorso insieme all'Allianz Vero Volley Milano. Sono entusiasta di essere parte di questa squadra, in cui ogni anno si lavora per arrivare sempre più in alto e di cui sono onorata di essere il capitano. Mi sento molto fortunata ad essere parte di questa famiglia ».

Le parole del direttore sportivo Claudio Bonati-

« Siamo molto felici per il rinnovo di Alessia; è un nuovo, grande punto di partenza per la nostra società e per le ambizioni del club. Un connubio che va avanti da tempo e che spero continui ancora per molte stagioni! Alessia è il nostro capitano e sono sicuro ci darà un valore aggiunto per raggiungere i nostri obiettivi ».