Trento sostituisce Valentina Zago con Iris Sholten

TRENTO- L’avvento del mese di febbraio porta con sé due importanti novità per la rosa dell’Itas Trentino di Serie A1 femminile. Da oggi l’allenatore Davide Mazzanti non potrà più contare sull’opposto Valentina Zago , che ha risolto proprio mercoledì sera il suo contratto con il Club gialloblù e a cui va il ringraziamento della società per l’impegno profuso nei mesi in cui ha vestito la maglia di Trentino Volley.

Il suo posto nel roster gialloblù verrà preso dall’olandese Iris Scholten, atleta ventitreenne reduce da un’esperienza nel campionato cinese (conclusa pochi giorni fa) con la maglia dello Shenzhen Zhongsai, società di una delle principali metropoli della Cina sud-orientale.

L’attaccante di posto 1 e 2, originaria di Nijmegen, in passato ha militato nelle formazioni tedesche dello Straubing (nel 2020/21), del Vilsbiburg (dal 2018 al 2020) e del Münster (dal 2021 al 2023). Proprio nella sua ultima apparizione in Bundesliga (stagione 2022/2023) è risultata essere la miglior marcatrice del torneo, confermandosi martello di livello internazionale. Dal 2021 veste con regolarità la maglia della Nazionale olandese.

Iris Scholten vestirà la maglia numero 14 e sarà la quinta giocatrice straniera del settore femminile di Trentino Volley dopo DeHoog, Shcherban, Gates e Acosta.

Le parole di Iris Sholten-

«Terminata la stagione nel campionato cinese il mio primo desiderio era quello di tornare in Europa e potermi confrontare con un campionato prestigioso come quello italiano sono davvero felice di aver ricevuto la proposta di un Club importante come Trentino Volley e di poter concludere la stagione con la maglia dell’Itas Trentino. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff tecnico e societario e di iniziare a lavorare in palestra con le nuove compagne».



Le parole del tecnico Davide Mazzanti-

«Iris è un’atleta di valore che ci aiuterà in questo finale di stagione. Ha appena terminato la sua esperienza nel campionato cinese e a Trento potrà contribuire a dare qualità e ritmo di gioco alla squadra».