Vallefoglia supera Busto in tre set

PESARO- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia coglie la vittoria che cercava al termine di una partita combattuta, contro una Uyba Busto Arsizio che ha pagato i troppi errori (22 in tre set), ma è stata sempre in corsa in tutti i parziali, nonostante il punteggio severo che ha chiuso il primo. Eccellenti tra le tigri la solita Mingardi (19 punti), la Mvp Maja Aleksic (11 punti, 72% in attacco e 2 muri) e Tatiana Kosheleva, determinante nel terzo set (11 punti, 55% in attacco). Quanto alla Uyba, ottime Giorgia Frosini (12 punti, 40% in attacco e 3 muri) e Benedetta Sartori (9 punti e il 58% in attacco).

Nel primo set Pistola parte con Kosheleva in sestetto al posto di Gardini. La Megabox parte subito forte sul servizio di Degradi (4-0), e Cichello spende il suo primo time-out. Un muro di Kosheleva sigla il 5-0, due attacchi out di Degradi fanno tornare a -3 Busto (9-6), che ora ha trovato continuità. Scambi piacevolissimi, Aleksic strappa il nuovo +5, Degradi allunga ancora (12-6). Entrano Valkova e Frosini, ed è lei stessa a strappare un mini-break e mantenere aperto il set, ma è sempre Mingardi a tenere avanti le tigri. Piva non molla, Busto torna a -3 (18-15, muro su Degradi) e Pistola chiama il primo time-out. Mingardi (10 punti a fine set) sigla il nuovo +5 (20-15, secondo time-out di Cichello), Due muri in fila su Bracchi e un ace chiudono il set per la Megabox (25-17).

Nel secondo set prende subito un break la Megabox (3-0), ma una ricezione lunga di Degradi consente a Sartori l’appoggio del -1 e Bracchi pareggia a 7. Ora si combatte, Degradi strappa il 10-8, ma la Uyba pareggia subito con Sartori e passa in vantaggio con Piva (11-10). Bracchi manda out una parallela e la Megabox ritorna in vantaggio (15-14, Cichello chiama time-out). Bracchi sbaglia anche il colpo successivo, entra al suo posto Carletti. Mingardi fa un miracolo in difesa e la Megabox vola a +3 (17-14). Entra Fields e manda fuori il suo primo attacco, e sul 19-15 Cichello spende il suo secondo time-out. Degradi sciupa l’attacco del +5 ma rimedia subito dopo su una palla non facile. Maja Aleksic mura l’attacco del 21-16, Degradi vince un duello a muro e allunga ancora per la Megabox. Frosini mura Mingardi e Busto torna a -4 (22-18, Pistola chiama time-out). Frosini annulla il primo set-point, un’infrazione a rete di Giovannini vanifica il secondo, ma Piva sbaglia l’attacco successivo (25-21). Per Busto, 11 errori nel set pagati carissimi.

Nel terzo set si comincia in equilibrio, ma Busto è sempre troppo fallosa in attacco. Kosheleva strappa un mini-break (6-4) e si prende sulle spalle la squadra, firmando l’11-8 (time-out Busto). Le ospiti non mollano, tre punti in fila di Frosini pareggiano il conto a 15 (time-out per Pistola). Un ace di Degradi strappa il nuovo mini-break, risponde Sartori con un servizio battezzato fuori (17-17). Entrano Valkova e Fields, Kosheleva tiene avanti le tigri, Piva manda out e Cichello rimette in cambo Boldini e Frosini. Un’infrazione di Piva fa scappare la Megabox a +3 (21-18, time-out per Busto). Bracchi sbaglia una parallela, la Megabox vola 23-19, ma la schiacciatrice delle farfalle si rifà subito dopo. Una ricostruzione di Boldini out consegna 4 match-point alle tigri, chiude Mingardi 25-22.

I PROTAGONISTI-

Maja Aleksic (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sono molto felice di questa vittoria, i complimenti vanno fatti a tutte le mie compagne, come sempre abbiamo vinto di squadra, giocando tutte assieme per un solo obiettivo. Volevamo assolutamente vincere questa partita, la vittoria ci serviva molto ma volevamo anche riscattarci dalla brutta partita che avevamo giocato all'andata ».



Giorgia Zannoni (Uyba Volley Busto Arsizio)- « Non siamo state all'altezza della situazione stasera, la chiave di questa partita era la nostra battuta, ma loro hanno ricevuto con percentuali alte e quindi il nostro servizio non ha funzionato; credo che abbiamo fatto fatica anche in attacco. Così è difficile giocare contro di loro, c'è mancato anche qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento, ne parleremo in settimana. Domenica con Casalmaggiore sarà una partita fondamentale e giocarla in casa sarà un valore aggiunto, ma dovremo fare sicuramente meglio di oggi ».



IL TABELLINO-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-17. 25-21, 25-22)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 9, Aleksic 11, Mingardi 19, Kosheleva 11, Mancini 3, Dijkema, Panetoni (L), Giovannini. Non entrate: Cannone (L), Grosse Scharmann, Gardini, Cecconello, Kobzar, Provaroni. All. Pistola.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Piva 7, Frosini 12, Boldini 1, Bracchi 10, Sartori 9, Carletti 1, Zannoni (L), Lualdi 7, Valkova, Fields, Giuliani. Non entrate: Rojas Martinez (L), Sobolska, Fini. All. Cichello.

ARBITRI: Cappello, Brancati.

Durata set: 22', 27', 24'; Tot: 73'.

MVP: Maja Aleksic (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 534