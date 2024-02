Roma vincente e convincente contro Casalmaggiore

ROMA - Nell’anticipo delle 20.30 , l’Aeroitalia Smi Roma ferma la corsa della TrasportiPesanti Casalmaggiore, in striscia positiva da quattro partite. Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, super primo set delle casalasche, che scappano con un turno in battuta di Lohuis (14 punti, 4 ace e 5 muri a fine partita) e le solite accelerate di Smarzek (17) e Lee (25). Nel secondo parziale scende però in campo un’altra Roma, che approfitta di qualche errore di troppo delle avversarie (saranno 30 a fine partita) per rimettere in piedi l’incontro. Capitan Bechis innesca perfettamente Correa (15 punti con il 57%) ma soprattutto la solita Bici, MVP e top scorer con 26 punti, che permettono prima il pareggio in un secondo gioco equilibrato e poi di chiudere la gara nel quarto set.

La palla out di Smarzek dalla seconda linea apre il match, Bici allunga, Rivero ribadisce in diagonale, 3-0 Roma. Ci pensa Lohuis in fast a trovare il primo punto rosa, 1-3, il suo ace poi accorcia nuovamente, 2-3. Lee piega le mani del muro e fa 3-4. Ancora la schiacciatrice americana in maglia rosa mette il pallone tra muro e rete, 4-5. Bel primo tempo di Manfredini che lascia la difesa immobile, 5-6, il murone di Smarzek poi su Rivero pareggia i conti, 6-6. Hancock salva un gran pallone, Lee trasforma, 9-8 Vbc, Lohuis allunga e trova il 10-8. Lee spara a tutto braccio la sua diagonale, 11-9, Melli poi ci prova ma il monster block di Hancock manda tutti al time out per coach Cuccarini sul 12-9 Casalmaggiore. Si torna in campo e Lohuis sigla il suo secondo ace personale beffando Rivero e Melli, la battuta seguente è ancora un altro ace su Melli, 14-9 ancora time out Roma. Il ritorno in campo è ancora di tinte rosa, mani out di Lee, 15-9. Due super salvataggi delle rosa e Lee trasforma, 16-10. Smarzek prende l’ascensore e mette giù dal cielo la sua parallela, 17-10, poi con un’altra gran botta l’opposta polacca allunga 18-10 e Colombo con un tocco a muro completa il break, 19-10. Manfredini in seconda battuta costringe la difesa a mandare il pallone in tribuna, 20-11. Rivero manda out il suo tentativo, 21-12, il murone di Smarzek poi sulla spagnola fa 22-12, Lohuis chiude il break, 23-12. Smarzek trova la palla del set abbattendo Bechis in diagonale, 24-16, ma Ciarrocchi annulla. La battuta out di Rivero chiude 25-17. Top scorer: Bici 7, Lohuis, Smarzek e Lee 6.

Lee apre il secondo parziale e allunga con un murone, 2-0. Lohuis poi trova l’ace del 3-0, Lee allunga 4-0 Vbc Trasporti Pesanti. Monster block di Lee che ferma anche l’aria, 5-2. Smarzek piazza il suo colpo e fa 6-3. L’opposta polacca mette la palla tra rete e muro e allunga 7-4. La Vbc sbaglia qualche attacco ma Smarzek rimette tutto in parità, 8-8, e Lohuis con un muro riporta avanti le sue, 9-8. Capitan Perinelli picchia forte e piega le mani del muro, 10-11. Roma spinge ma Simone Lee ferma la corsa, mani out, 11-13. Smarzek spara la bomba e Rivero manda la difesa out nel campo rosa, 12-14, arriva poi l’ace di Hancock che accorcia nuovamente, 13-14. Ci pensa una gran botta di Lee a pareggiare 14-14, time out per coach Cuccarini. Melli manda out il suo tentativo, 16-17, Manfredini poi costringe all’errore la difesa e pareggia 17-17. L’ace della centrale modenese porta avanti le rosa 18-17. Si lotta punto a punto, Roma si porta sul 21-19 e coach Pintus chiama time out. Si torna in campo e la battuta di Correa è out, 20-21. Lohuis costringe Rivero a mandare la palla sull’asticella, il quarto tocco fischiato alle padrone di casa pareggia i conti, 22-22. La palla a rete di Hancock regala la palla del set a Roma, 24-23, coach Pintus è costretto al time out. Bici chiude 25-23. Top scorer: Bici 7, Lee 7

Roma apre il terzo parziale e Correa allunga in fast, 2-0. Smarzek chiude in parallela dalla seconda linea un’azione combattuta e trova il primo punto rosa, 1-3. Le padrone di casa si portano sul 5-1, coach Pintus chiama time out. Si torna in campo e la palla di Bici è out, 2-5. Lee spara sulle mani del muro e trova il punto del 3-7. Smarzek è attenta sotto rete e sfrutta la difesa errata di Roma, 4-8. Perinelli trova con una bomba il pallone del 5-9. Lohuis conclude un’azione davvero complicata, fast e 6-10, Bici poi manda out, 7-10. Schwan manda fuori il suo tentativo, 8-10, time out per coach Cuccarini. Lee slega il braccio ed interrompe la corsa capitolina, 9-13. Lee manda fuori di poco il suo tentativo, le padrone di casa si portano sul 15-9, time out per coach Pintus. Lee, con una palla morbida, trova il 10-16. Smarzek si inventa una super diagonale e fa 11-17. Rivero manda out, 12-18. Smarzek sfrutta il piano di rimbalzo del muro capitolino, 13-20. Cagnin piazza la sua parallela e Schwan non contiene, 14-22, la gran botta di Obossa accorcia nuovamente, 15-22, Lee chiude il break con un missile su Valoppi, 16-22. Correa stacca ad un piede e trova il pallone del set, 24-16, la battuta out di Bici annulla. La battuta out di Colombo chiude 25-17. Top scorer: Bici e Rivero 4, Lee 5

Si riparte con Cagnin per Perinelli. Lee apre la frazione con una diagonale a tutto braccio, Bici pareggia subito i conti, 1-1, è ancora Lee poi a portare avanti le sue, 2-1. Roma si riporta avanti ma Smarzek ristabilisce l’equilibrio, 3-3, per poi costringere all’errore Bici e mandare le rosa sul 4-3. Le lupacchiotte si portano sull’8-4, coach Pintus deve chiamare time out. Si torna in campo e la pipe di Lee è devastante, 5-8, Lohuis poi blocca il tocco di seconda di Bechis, 6-8. Arriva anche l’ace di Manfredini, 7-8, time out per coach Cuccarini. Si torna in campo e Smarzek piazza la diago che la difesa non contiene, 8 pari. Arriva il murone di Lohuis che blocca l’incursione giallorossa e manda avanti Casalmaggiore 9-8, ma la battuta out di Manfredini ripareggia i conti 9-9. Le padrone di casa iniziano a spingere forte ma il muro rosa blocca l’incursione, 10-14, Cagnin in rincorsa poi accorcia, 11-14. Mani out di Lee, 13-16. Gran botta di Simone Lee, il muro non contiene e fa 14-17 , poi la schiacciatrice americana accorcia, 15-17. Schwan ci prova ma Smarzek è ben appostata, muro e 16-17, time out per Roma. Si torna in campo e il muro di Lee su Correa è imperioso, 17 pari. Correa fa 20-17 e coach Pintus chiama time out. Manfredini spara il suo primo tempo e fa 18-23 poi, con lo stesso fondamentale accorcia nuovamente, 19-23, Bici manda out e regala il 20-23 a Casalmaggiore. Correa trova la palla del match, 24-20, ma la battuta della stessa centrale finisce a rete. Cagnin annulla un’altra volta, 22-24. Bici chiude 25-22.

I PROTAGONISTI-

Erblira Bici (Aeroitalia Smi Roma)- « Sì è stata sicuramente una bella partita. Un primo set in salita, ma poi siamo state brave a ingranare. Ci aspettavamo un avversario forte con tanta grinta data la scia di successi in campo e così è stato. Sono arrivate con la voglia di prendere punti, ma al Palazzetto dello Sport non è facile per nessuno. Giocare qui è sempre bello e il pubblico è veramente il settimo uomo in campo ».

Linda Manfredini (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « Abbiamo giocato molto bene nel primo set aggredendole fin da subito, negli altri parziali forse è salita la stanchezza delle gare precedenti e non siamo riuscite a metterle in difficoltà. Abbiamo ancora diverse partite davanti e le affronteremo al meglio lavorando tanto anche in palestra ».

IL TABELLINO-

AEROITALIA SMI ROMA – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-1 (17-25 25-23 25-17 25-22)

AEROITALIA SMI ROMA: Rivero 13, Ciarrocchi 4, Bici 26, Melli 1, Silva Correa 15, Bechis, Valoppi (L), Schwan 3. Non entrate: Ferrara (L), Muzi, Madan Rosales, Rucli. All. Cuccarini.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 2, Lohuis 14, Hancock 2, Lee 25, Manfredini 8, Smarzek 17, De Bortoli (L), Cagnin 3, Colombo 1, Obossa 1, Faraone, Avenia. Non entrate: Baccarini (L), Edwards. All. Pintus.

ARBITRI: Pozzato, Cavalieri.

Durata set: 26′, 30′, 28′, 32′; Tot: 116′.

Spettatori: 1615

MVP: Erblira Bici (Aeroitalia Smi Roma)