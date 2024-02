Conegliano non conosce ostacoli, Milano cede un punto a Pinerolo

ROMA- Nelle quattro partite domenicali dell’ 8° turno di ritorno non fa certo notizia il successo della Prosecco Doc Conegliano, sempre più prima e sempre più sola, dopo il netto successo sulla Volley Bergamo 1991. Chi perde un colpo è invece l’Allianz Milano che sul campo di Pinerolo va sotto due volte contro la Wash4Green prima di rimettere le cose a posto nel tie break. Colpo esterno della Reale Mutua Fenera Chieri '76 che va a vincere sul campo di una Itas Trentino sempre più sconsolatamente ultima della classe. Vittoria pesante in chiave salvezza quella della UYBA Busto Arsizio che infligge a Il Bisonte Firenze il quarto ko di fila.

TUTTE LE SFIDE-

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - IL BISONTE FIRENZE-

La UYBA Volley Busto Arsizio ritrova la vittoria e lo fa nel migliore dei modi, sconfiggendo per 3-1 il Bisonte Firenze e trovando 3 punti importantissimi in chiave salvezza. Un'autentica bolgia, quella della e-work arena, ha accompagnato le farfalle in questo splendido successo. La formazione di Cichello, per la prima volta in campo con Fields titolare in posto 2, ha approcciato in maniera molto aggressiva la gara, forzando dai 9 metri e disinnescando sin da subito il gioco veloce del team toscano degli ex Parisi e Leonardi. Avanti due set a zero la UYBA ha poi subito il ritorno delle toscane che, trascinate da Ishiwaka (22 punti per lei) hanno provato a riaprire il match. Nel quarto parziale le farfalle sono tornate a volare, sospinte da una Rebecca Piva in formato nazionale (MVP con 18 punti, 53% offensivo, 65% in rice e 2 muri) e da una Martina Bracchi sempre devastante in attacco. Da sottolineare anche la prova generosa di Boldini, capace di ben imbeccare anche le proprie centrali Lualdi (9 punti) e Sartori (11) e positiva anche in fase realizzativa (ben 9 i punti per lei, con 5 muri). Alla fine è grande festa per la squadra biancorossi e gli oltre 2000 dell'arena per una vittoria che profuma di salvezza, mentre il Bisonte riflette sul suo quarto ko consecutivo.

Cichello parte con Boldini - Fields, Lualdi - Sartori, Bracchi - Piva, Zannoni libero, Parisi sceglie Battistoni - Kipp, Mazzaro - Graziani, Ishikawa - Alsmeier, Leonardi libero.

Nel primo set Kipp parte col braccio caldissimo (2-4) e firma anche due ace consecutivi fino al 2-6 (time-out Cichello). Piva trova cambiopalla ma il Bisonte allunga ancora grazie al muro di Graziani (3-8); Fields e Piva (due volte) accorciano (7-9), Lualdi trova il -1 (8-9), Boldini mura (due volte) e la UYBA vola (11-9). La pipe di Fields vale il 13-10, Boldini è ancora protagonista con il tocco di prima del 14-10 e con due ace consecutivi (17-11 dentro Montalvo per Ishikawa). Anche Bracchi va a segno dai 9 metri per il 19-12, Sartori di forza fa 20-13. Nel finale Parisi inserisce Agrifoglio e Kraiduba ma il destino del parziale è segnato: finisce 25-16 (Bracchi).

A tabellino Bracchi e Boldini 5 a testa, Kipp 5.

Secondo set: Piva e Bracchi partono ancora forte (4-2), con la numero 2 che si esalta dopo il colpo del 7-3; Boldini mura il 9-5 e continua la sua serata magica, Lualdi la imita e poco dopo fa 10-5, Piva allunga e Parisi ferma il gioco sull'11-5. Il Bisonte fatica in rice e la UYBA arriva al 13-5 con Bracchi e Lualdi. Kipp e i muri di Graziani provano a dare la scossa al Bisonte (14-10 time-out Cichello); Carletti (dentro per Bracchi) dà sicurezza in seconda linea, Sartori è una sentenza dal centro, Piva trova il 19-12 che fa chiamare time-out a Parisi. Lualdi e il servizio di Fields portano al 21-13, poi Ishikawa e Kipp (muro) provano a riaprire i giochi (21-16). Fields chiude lo splendido scambio che porta al 23-16, Carletti di forza fa 24-19, Firenze regala il 25-20.

A tabellino: Ishikawa 6, Piva 5, Bracchi 4

Terzo set: Parisi gioca la carta Kraiduba, dentro in 2 per Kipp, e proprio la neo entrata si fa valere per il primo 2-4. Piva e Bracchi non ci stanno ma Alsmeier firma il nuovo vantaggio toscano (6-7); Ishikawa alza il suo ritmo (tre punti in fila fino al 10-11), ma la UYBA lotta e si gioca a braccetto fino al 12-12. Lualdi ben imbeccata da Boldini sorpassa, Kraiduba regala il 15-13. Zannoni vola, Boldini mura e la UYBA arriva al 16-14, ma Alsmeier con il mani-out impatta di nuovo. Fields invade ed è 16-17 (time-out Cichello, dentro Frosini fino a fine set in posto 2), Mazzaro infila l'ace del 16-18. Ishikawa allunga (16-19 ancora time-out UYBA), Bracchi risponde di forza (17-20) e poi lascia spazio a Carletti. Nel finale le ospiti allungano e chiudono 20-25.

A tabellino: Ishikawa 8, Piva 5

Quarto set: Firenze parte forte (1-4) sui servizi di Alsmeier, poi Sartori e 2 errori di Kraiduba rimettono in pari lo score (4-4). Parisi rimette in campo Kipp, ma la UYBA ora c'è: Lualdi e Piva trovano il break (8-6), Graziani spara sull'asta il 9-6 e Parisi ferma il gioco. Al rientro sbaglia anche Ishikawa ed è 10-6, Piva e Bracchi mantengono le distanze (12-8). Sempre Ishikawa prova a tenere vicina Firenze, ma Fields trova il 16-12 e Piva vince il contrasto a rete che vale il 17-13. Parisi ferma il gioco sul 18-13, ma la UYBA non si ferma: Piva mette a terra anche il 19-14, Bracchi ancora a tutto braccio firma la doppietta del 21-15. Boldini mura il 22-15 e chiude di fatto il match: finisce 25-18.

I PROTAGONISTI-

Rebecca Piva (UYBA Busto Arsizio)- « Una vittoria che premia il nostro lavoro in palestra. L'aggressività al servizio e in generale il nostro atteggiamento grintoso credo siano state le chiavi per aver la meglio su una squadra forte con Il Bisonte, a cui siamo riuscite a non far sviluppare il gioco veloce che all'andata ci aveva messo in grande difficoltà. Il pubblico oggi era caldissimo ed è stata davvero un'arma in più per noi ».

Giulia Leonardi (Il Bisonte Firenze)- « Siamo state ‘aggredite’ da questo palazzetto, nonostante avessi avvertito le compagne del clima che avremmo trovato, e anche loro ci hanno subito aggredite: sono state molto brave a muro, toccando tanto, mentre purtroppo il nostro attacco è da un po’ che non è nel periodo migliore e anche a muro-difesa non siamo state brave. Avremmo dovuto battere sicuramente meglio per aggredirle di più, ma purtroppo abbiamo commesso anche tantissimi errori che non ci hanno mai permesso di esprimere il nostro gioco. Dobbiamo cambiare rotta perché veniamo da troppe partite in cui non riusciamo a concludere niente: bisogna cambiare qualcosa dal punto di vista caratteriale, essere più determinate e avere più fiducia in noi stesse perché ci facciamo aggredire un po’ troppo ».

IL TABELLINO-

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18)

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Piva 18, Lualdi 9, Boldini 9, Bracchi 16, Sartori 11, Carletti 1, Zannoni (L), Fields 5, Frosini, Valkova, Fini ne, Giuliani ne, Sobolska ne. All. Cichello, 2° Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Ribechi ne, Ishikawa 22, Leonardi (L), Battistoni, Alsmeier 10, Cesè Montalvo 1, Kipp 14, Lazic, Mazzaro 7, Graziani 6, Agrifoglio, Kraiduba 4. All. Parisi, 2° Cervellin.

ARBITRI: Cappello, Saltalippi

Durata set: 23, 25, 25, 23 Tot 96’

MVP: Rebecca Piva (UYBA Busto Arsizio)

Spettatori: 2038

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - VOLLEY BERGAMO 1991-

Altra domenica speciale per le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley che hanno regolato anche il Volley Bergamo mantenendo la striscia di imbattibilità che dura da inizio stagione e dopo la partita hanno dato vita a una suggestiva festa con i 5000 del Palaverde per celebrare assieme la sesta Coppa Italia vinta una settimana fa a Trieste. Applausi ed emozioni in una serata che ha confermato ancora una volta il connubio tra le Pantere e il popolo gialloblù, prima di darsi l’appuntamento a giovedì per uno snodo cruciale della stagione, il ritorno dei quarti di finale di Champions con il Vakifbank.

Nel pre gara premiata Monica De Gennaro quale meritata MVP del campionato per il mese di gennaio, poi si comincia e coach Santarelli in prospettiva-Vakif opta per un turnover spinto con in campo dall’inizio Bugg-Piani, Squarcini-De Kruijf, Alessia Gennari-Lanier, libero De Gennaro. Bergamo risponde con l’ex Giulia Gennari in diagonale con Da Silva, al centro altre due ex Melandri e Butigan, schiacciatrici Nervini e Davyskiba, libero Cecchetto.

Trascinate dal loro pubblico le Pantere partono a razzo mostrando grande energia difensiva, Moki De Gennaro galvanizzata dalla standing ovation del Palaverde indica la strada e le compagne la seguono: 5-1. Bergamo comincia ad ingranare, ma la Prosecco DOC Imoco non lascia spazio alle velleità orobiche continuando a giocare con ordine e grande intensità: Lanier e Piani assicurano un attacco di qualità e il vantaggio si dilata (12-5). La squadra di casa insiste, De Gennaro continua a coprire bene il campo dando a Madison Bugg la possibilità di innescare tutte le sue attaccanti, anche Squarcini e Gennari partecipano alla festa, poi Piani piazza l’ace del 16-7 e Conegliano dilaga, mentre a Bergamo non basta una vivace Nervini (5 punti). Oltre a una difesa super efficace arrivano anche gli aces di una Vittoria Piani molto efficace (5 punti nel set) e il muro di Fede Squarcini (5 punti nel set anche per la centrale toscana) che lanciano le campionesse d’Italia verso la facile chiusura: 25-17.

Il secondo set vede un’altra bella partenza della Prosecco DOC Imoco che vuole mettere subito in chiaro le cose. Squarcini mura, Piani fa gli straordinari anche in difesa, Khalia Lanier fa vedere tutto il suo repertorio in attacco (6 punti nel set con il 54%) e sotto la buona gestione in regia di Bugg le Pantere prendono subito il largo: 9-5. Le ex Gennari (Giulia) e Melandri provano a reagire, ma Fede Squarcini continua a imperversare in attacco e a muro e Conegliano vola via spedita: 15-8. C’è qualche guizzo bergamasco con Davyskiba e i tuffi di Cecchetto, ma le Pantere rispondono sempre con il loro vasto arsenale. Bugg serve palloni d’oro a Robin De Kruijf (5 punti nel set) e Alessia Gennari (4) che con potenza e precisione allungano il gap: 19-10. Arriva anche la comoda chiusura del secondo parziale con il perentorio 25-14 che premia la squadra di coach Santarelli, praticamente perfetta.

Il terzo set è il più combattuto, Pistolesi in campo dà equilibrio alla squadra ospite che ribatte colpo su colpo ai tentativi di fuga di De Gennaro e compagne. Bergamo recupera da 9-6 fino alla parità, ma ci pensa Alessia Gennari (ex bergamasca) a colpire con l’ace del 13-11 che rimette in corsia di sorpasso la squadra gialloblù. Si viaggia punto a punto per tutta la fase centrale del set, Lanier è un terminale affidabile per la connazionale Bugg che la sfrutta spesso e volentieri da posto 4 con successo: 17-15. Il punto del 20-16 a muro di Squarcini e la raffica finale di Alessia Gennari (top scorer con 14 punti) e Vittoria Piani (MVP con 10 punti) dà il quid in più alle Pantere che si impongono 25-21 e incamerano la 21° vittoria in fila in campionato, 32° comprese le coppe…e poi festa al Palaverde con Prosecco DOC!

I PROTAGONISTI-

Vittoria Piani (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Oggi noi che giochiamo di meno solitamente abbiamo fatto rifiatare il sestetto titolare in vista del ritorno di Champions e sono contenta perchè abbiamo portato a casa un'altra bella vittoria e siamo riuscite a tenere alto il livello di gioco contro Bergamo che è un'ottima squadra. Sono contenta anche della mia prestazione, è importante per me sfruttare bene le occasioni quando il coach mi chiama all'opera e sono soddisfatta di aver dato il mio contributo. Siamo un grande gruppo con grandi obiettivi e ora che viene il momento clou della stagione è importante che siamo tutte pronte a dare il massimo in partita o in allenamento ».

Anna Davyskiba (Volley Bergamo 1991)- « Sapevamo che venire qui contro la squadra che reputo più forte del Mondo sarebbe stato veramente difficile e così è stato. Ma non dobbiamo rammaricarci troppo, abbiamo fatto quello che potevamo, nel terzo set abbiamo anche tenuto bene, ma contro di loro c'è poco da fare, non per niente sono imbattute finora. Certamente però questa partita ci servirà come test per le prossime sfide contro avversarie alla nostra portata, abbiamo imparato tanto pur nella sconfitta, giocare contro squadre di questo livello aiuta a crescere ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-VOLLEY BERGAMO 3-0 (25-17,25-14,25-21)

PROSECCO DOC IMOCO: Squarcini 12, Lubian ne, De Kruijf 8, Lanier 11, De Gennaro, Gennari 14, Wolosz ne, Robinson Cook ne, Haak ne, Fahr ne, Bardaro ne, Piani 10, Bugg 2, Plummer ne. All.Santarelli

VOLLEY BERGAMO 1991: Rozanski 3, Butigan 6, Da Silva 5, Davyskiba 12, Melandri 8, Gennari 3, Cecchetto; Fitzmorris ne, Cicola ne, Nervini 6, Pistolesi, Pasquino,ne, Bovo ne All.: Bigarelli

ARBITRI: Colucci e Canessa

Durata set: 26', 23', 26'; Tot: 75'



MVP: Vittoria Piani (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4.803

ITAS TRENTINO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76-

Un inizio di gara sofferto a cui segue una prestazione in crescendo, coronata dal successo per 1-3. E’ la sintesi della vittoriosa trasferta della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Il T Quotidiano Arena di Trento nell’ultimo impegno di campionato di febbraio.

Con capitan Grobelna tenuta a riposo, contro un’Itas Trentino combattiva e in salute le chieresi sono alle corde nel primo set che le vede in svantaggio 22-14. Qui c’è la svolta dell’incontro: con tre muri consecutivi Weitzel scuote Chieri che compie un’incredibile rimonta e chiude 27-29. Secondo e terzo set, molto combattuti, prendono nei finali le strade di Trento (25-21) e Chieri (20-25). Senza storia la quarta conclusiva frazione che termina 14-25.

Servizio e muro-difesa sono probabilmente i fondamentali che più fanno la differenza a favore delle biancoblù. A livello individuale spiccano Weitzel, premiata MVP per il suo lavoro a muro (ben 9, su 12 punti complessivi) e in battuta, Skinner che con 27 punti realizza il suo miglior bottino stagionale, e Zakchaiou con 18 punti.

Trento prende subito qualche punto di vantaggio. Da 7-3 (Michieletto) Chieri risale a 8-7 (Skinner). Le padrone di casa guadagnano di nuovo un leggero margine che da 15-12 incrementano con forza a 22-14. Con tre muri consecutivi Weitzel scuote le biancoblù, che da 23-20 agguantano la parità a 23 con Skinner e passano a condurre 23-24 con Zakchaiou. Acosta annulla la prima palla set chierese. Le ragazzi di Bregoli ottengono altri tre set-point, tutti annullati, finché sul 27-27 altri due muri di Weitzel concludono la frazione 27-29.

Nel secondo set buona partenza chierese (2-5, Zakchaiou), Trento torna a contatto sul 7-8 (Marconato), segue una lunga fase di punto a punto con le due squadre sempre a contatto. Il set si decide quando sul 18-18 un’invasione e gli attacchi di Acosta e Michieletto portano le padrone di casa sul 21-18. Nel finale Trento non si fa più riprendere e chiude 25-21 con Michieletto.

Trento nel terzo parziale prova un paio di volte ad allungare, ma Chieri rientra sempre: 5-2, 5-5, 10-7, 10-10. Sul 16-16 Zakchaiou con un muro e Omoruyi con due attacchi danno alle biancoblù lo strappo decisivo (16-19). Chieri gestisce bene gli scambi conclusivi e si impongono 20-25 alla prima palla set con Zakchaiou.

Il quarto set è subito indirizzato a favore di Chieri che ha già 4 punti di vantaggio sul 4-8 (Omoruyi). Sul 9-13 le biancoblù scappano via a 9-18 (Zakchaiou), da lì in avanti è tutto semplice e alla prima palla match Skinner fa scendere i titoli di coda sul 14-25.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- «Per buona parte della gara abbiamo dimostrato di poter stare in Serie A1, mentre in altri frangenti abbiamo fatto il contrario di ciò che avremo dovuto fare, perdendoci soprattutto nei colpi di attacco che ci sono costati il primo parziale. Nel secondo set, tra cambio-palla e break, abbiamo offerto una buonissima prova, mentre nel terzo abbiamo sprecato alcune occasioni in fase break molto importanti che hanno portato poi allo strappo decisivo di Chieri. Per tre set siamo stati alla pari con Chieri e in diversi aspetti del gioco le ragazze mi sono piaciute davvero molto. Purtroppo, però, poi sporchiamo tutto con alcune mancanze che a questi livelli possono costare la vittoria di un set o di una partita » .

Camilla Weitzel (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Una partita molto difficile e combattuta, soprattutto nei primi set. Sono contenta e fiera della squadra per come siamo rientrate in partita. Abbiamo fatto un bel lavoro in battuta, in difesa e soprattutto a muro».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1-3 (27-29; 25-21; 20-25; 14-25)



ITAS TRENTINO: Guiducci 2, Scholten, Olivotto 7, Marconato 7, Acosta 13, Michieletto 15; Parlangeli (L); Shcheban 2, Stocco 3, Dehoog 2, Moretto, Mistretta (2L). N. e. Passaro, Angelina. All. Mazzanti

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 1, Anthouli 6, Weitzel 12, Zakchaiou 18, Skinner 27, Omoruyi 13; Spirito (L); Morello, Kingdon 3, Kone, Gray. N. e. Grobelna, Rolando (2L). All. Bregoli;

ARBITRI: Clemente, Florian.

Durata set: 33′, 27′, 31′, 24′ Tot 115’

MVP: Camilla Weitzel (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

WASH4GREEN PINEROLO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Emozioni a non finire nel posticipo del Pala Bus Company tra la Wash4Green Pinerolo e l’Allianz Vero Volley Milano. Le ragazze di coach Marchiaro, spinte dal sold out del palazzetto piemontese, vincono il primo e il terzo set contro le milanesi di coach Gaspari, prive di Egonu, Sylla, Folie e Rettke, lasciate a riposo dopo gli impegni della settimana e in vista del ritorno di CEV Champions League contro il Lodz. Puntuale il contributo di Akrari (16 con 3 muri) e Sorokaite (17) per le pinelle, ma dall’altro lato del taraflex arrivano ottime risposte dalla panchina delle ospiti, che riesce prima a conquistare un prezioso tie-break senza lasciar fuggire le padrone di casa e poi a perfezionare il successo nell’ultimo gioco. In particolare, applausi scroscianti per Malual, che aveva l’arduo compito di sostituire la top scorer del campionato: 26 i punti per l’azzurra e meritato premio di MVP. Dietro alla classe ’00, 21 punti di Cazaute, 15 di Bajema e 13 per Heyrman (2 muri) e Candi (5 muri), con 16 muri-punto di squadra

I PROTAGONISTI-

Indre Sorokaite (Wash4green Pinerolo)-« È bello dare delle emozioni al nostro pubblico. È un periodo in cui stiamo crescendo nel gioco e siamo belle da vedere e sostenere ma questo non basta perché facciamo ancora tanti errori. A livello tecnico ci sono state delle scelte per cui abbiamo lavorato bene in settimana e questo in partita l’abbiamo dimostrato. Ci sono stati alti e bassi ma ci stiamo avvicinando ad una parte importante del campionato e meno bassi ci saranno meglio è. È un risultato molto meritato ma ci meritavamo ancora di più perché un punto non vale ne meritavamo almeno due. Dobbiamo lavorare ancora e questo punto vale oro ».



Adhu Malual (Allianz Vero Volley Milano)- « Una vittoria importante, soprattutto in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Champions League. Una partita un po' altalenante, in cui non siamo state molto attente su alcuni fondamentali e questo ci ha reso il gioco più difficile. Alla fine abbiamo avuto la meglio e di questo sono molto soddisfatta ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 2-3 (25-23 18-25 25-22 19-25 10-15) - WASH4GREEN PINEROLO: Mason 9, Polder 13, Cambi 6, Sorokaite 17, Akrari 16, Ne'meth 8, Moro (L), Storck 8, Di Mario, Camera. Non entrate: Bernasconi, Cosi. All. Marchiaro.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Bajema 15, Candi 13, Malual 26, Cazaute 21, Heyrman 13, Orro 7, Castillo (L), Pusic. Non entrate: Rettke, Daalderop (L), Prandi, Egonu, Folie, Sylla. All. Gaspari.

ARBITRI: Rossi, Verrascina.

Durata set: 27', 22', 30', 25', 16'; Tot: 120'.

MVP: Adhu Malual (Allianz Vero Volley Milano),

Spettatori: 1500,

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano 2-3 (25-23, 18-25, 25-22, 19-25, 10-15);

Itas Trentino - Reale Mutua Fenera Chieri '76 1-3 (27-29, 25-21, 20-25, 14-25);

Aeroitalia Smi Roma - Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (17-25, 25-23, 25-17, 25-22) Giocata ieri;

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17, 25-14, 25-21);

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (21-25, 25-20, 25-15, 25-13) Giocata ieri;

Uyba Volley Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18);

Savino Del Bene Scandicci - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-14, 25-15, 25-14) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60, Allianz Vero Volley Milano 51, Igor Gorgonzola Novara 50, Savino Del Bene Scandicci 49, Reale Mutua Fenera Chieri '76 39, Wash4green Pinerolo 31, Aeroitalia Smi Roma 30, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 28, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 7.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 2 marzo 2024, ore 20.30

Trasportipesanti Casalmaggiore - Prosecco Doc Imoco Conegliano



Sabato 2 marzo 2024, ore 21.00

Volley Bergamo 1991 - Wash4green Pinerolo



Domenica 3 marzo 2024, ore 12.00

Allianz Vero Volley Milano - Aeroitalia Smi Roma



Domenica 3 marzo 2024, ore 15.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci



Domenica 3 marzo 2024, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Itas Trentino



Domenica 3 marzo 2024, ore 19.30

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Uyba Volley Busto Arsizio