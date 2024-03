Vincono Novara, Vallefoglia e Cuneo

ROMA- Dopo le vittorie di Milano e Scandicci nei due anticipi della domenica, altri tre incontri validi per la 22^ giornata della Serie A1 Tigotà. Tiene il passo delle contendenti alla CEV Champions League 2025 l'Igor Gorgonzola Novara, che supera Il Bisonte Firenze soffrendo solo nel secondo set, vinto dalle bisontine. Sono Kipp (20 punti) e Alsmeier (17) le principali spine nel fianco della squadra di coach Bernardi che, dal canto suo, dopo il successo della CEV Challenge Cup rinuncia ad Akimova e Danesi. Buijs gioca come opposta e non sfigura realizzando 15 punti, in banda brillano Markova e Bosetti: 20 punti (3 muri) per l'inarrestabile russa, 14 con 3 ace per la capitana azzurra, MVP dell'incontro. In contemporanea, tre punti per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro il fanalino di coda Itas Trentino. Nonostante il 3-0 finale, le ragazze di coach Mazzanti lottano nei primi due set, contendendo alle biancoverdi i parziali fino agli scambi finali. In entrambi i giochi, le ragazze di coach Pistola hanno la meglio, perfezionando il successo nel terzo set. Sono 19 i punti di Mingardi a referto, 11 con 5 muri per Aleksic mentre il premio MVP va al libero Panetoni. Shcherban (12) e Dehoog (10) in doppia cifra per le ospiti. Il risultato più importante del weekend arriva però dal Piemonte: l'Honda Olivero S.Bernardo Cuneo trionfa nel posticipo contro la UYBA Volley Busto Arsizio e scavalca Bergamo al dodicesimo posto, uscendo dalla zona retrocessione. Tre punti che arrivano al termine di una partita ben gestita dalle ragazze di coach Micoli, al primo successo sulla panchina delle gatte: al di là della macchia del secondo set in favore delle bustocche, le ragazze di Cuneo dominano il primo parziale e non tremano nei successivi due. Mattatrici della serata Enweonwu, top scorer con 24 punti, e Stigrot, MVP con 19 punti, ma ben figurano anche Molinaro (12) e Kubik (14). Solo Sartori (12 con 4 muri) si salva tra le bustocche, in una serata non brillante in attacco (14% di efficienza).

LE TRE SFIDE-

IL BISONTE FIRENZE - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Altra vittoria da tre punti per la Igor Gorgonzola Novara, che supera in quattro set Il Bisonte a Firenze e si garantisce, in attesa dei prossimi scontri diretti, la certezza matematica di chiudere tra le prime quattro squadre, migliorando con 4 giornate d’anticipo il risultato della scorsa stagione. Meritato premio di MVP per Caterina Bosetti (a consegnarglielo anche il famoso cantautore toscano Marco Masini), decisiva nel terzo e quarto set in attacco e in battuta, top scorer del match in coabitazione (20 punti) per Marina Markova e la bisontina Kendal Kipp.

Firenze con l’ex Battistoni in regia e Kipp in diagonale, Graziani e Mazzaro al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e Leonardi libero; Novara con Buijs opposta a Bosio, Chirichella e Bonifacio centrali, Markova e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero.

Markova fa il primo break in pallonetto (2-4), Bosetti con l’ace fa il vuoto e costringe al timeout Parisi, mentre Buijs e Bonifacio allungano ancora sul 5-11; Battistoni in battuta prova la reazione (ace, 7-11) ma Novara non rallenta e il muro di Markova vale già il 10-19 e poco dopo Buijs in diagonale avvicina il traguardo sul 15-23. Chiude un muro di Chirichella per il 16-25.

Si riparte con Bosetti che fa subito 1-3 e Buijs che in parallela firma il +3 azzurro, mentre Firenze ricuce lo strappo a muro (5-5) e innesca un bel punto a punto rotto da un muro di Buijs (8-9) e da una diagonale dell’olandese, sul 10-13. Firenze rientra ancora 16-16, Graziani a muro trova il sorpasso (18-17) e il turno in battuta di Ribechi fa danni portando le toscane da 19-18 a 23-18 mentre Bernardi ferma invano il gioco. Un muro di Firenze chiude il parziale (25-19) e sancisce la nuova parità.

Novara reagisce, Bosetti chiude in diagonale uno scambio lunghissimo (1-4) ma Markova pasticcia a rete e Firenze si riavvicina (5-6) pareggiando poi poco dopo con Alsmeier sul 9-9; Markova scappa (11-13), Kipp risponde a tono (13-13), ancora Alsmeier per l’ace del 14-13 ma due muri di Markova su Kipp valgono il 15-17 mentre Firenze ferma il gioco. Ace di Chirichella (15-18) e un altro di Bosio (16-21) e Novara ipoteca il set, chiuso da due punti in successione di Buijs sul 20-25.

Markova concretizza una gran difesa delle compagne e fa 4-6, Firenze risponde (6-6) e il punto a punto successivo tiene a lungo. Battistoni (ace, 11-10) duella con Chirichella (fast vincente, 12-12) e Markova sorpassa in diagonale con una magia dopo due difese azzurre, poi Bosetti sale in cattedra: diagonale del 16-17 e replica per il 16-19 prima di una parallela eccezionale per il 16-20. Firenze ricuce e rientra 20-20 con Battistoni al servizio ma Novara non si ferma più: due ace di Bosetti e Buijs e Markova a segno in attacco per il 20-24, preludio al 20-25 che chiude set e incontro, regalando i tre punti a Novara.

I PROTAGONISTI-

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Il primo set è andato male, però poi le ragazze sono state brave a riprendere il filo del discorso: nei successivi tre parziali siamo sempre stati in partita, ma purtroppo, come ci capita spesso in questo periodo, ci blocchiamo in una rotazione, che fra l’altro non è mai la stessa, altrimenti ci potremmo anche lavorare. Invece dipende dal momento e dalla situazione, e questi black out ci costano tanto, perché poi per recuperare devi spendere il doppio delle energie e basta una palla non giocata come si deve per soccombere definitivamente. Nel complesso si è vista una squadra viva, lo era anche prima ma con le prestazioni non lo avevamo dimostrato: ora prendiamo quello che di buono è venuto fuori in questo match e pensiamo a mercoledì e a Vallefoglia ».

Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo tutte orgogliose della Challenge Cup vinta ma abbiamo obiettivi importanti e quel traguardo raggiunto è il caso di metterlo da parte e di guardare al futuro, anche perché il campionato italiano dimostra ogni domenica di essere di altissimo livello e di non ammettere distrazioni di sorta. Firenze gioca bene e veloce, non puoi lasciarle spazio altrimenti trova sempre il modo di metterti in difficoltà. Per noi è un altro passo avanti ma queste due settimane sono un vero e proprio tour de force, dunque è già tempo di guardare avanti, mercoledì ci aspetta una sfida tostissima in casa di Conegliano ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (16-25, 25-19, 20-25, 20-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Ribechi 1, Ishikawa 7, Tedeschi (L) ne, Leonardi (L), Battistoni 3, Alsmeier 17, Montalvo, Kipp 20, Lazic ne, Mazzaro 10, Graziani 8, Agrifoglio, Kraiduba. All. Parisi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Szakmary, Guidi (L), Bosio 2, Bartolucci, De Nardi, Buijs 15, Fersino (L), Bosetti 14, Chirichella 9, Danesi, Bonifacio 10, Akimova ne, Markova 20, Kapralova ne. All. Bernardi.

ARBITRI: Carcione, Papadopol

Durata set: 22’, 24’, 25’, 27’ Tot: 99’

MVP Caterina Bosetti

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - ITAS TRENTINO-

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia trova i tre punti che cercava ai danni del fanalino di coda Itas Trentino che, come previsto, ha dato grande filo da torcere alle tigri per due terzi di partita, prima di crollare di schianto nel terzo parziale. La squadra di Pistola ha praticamente condotto la partita dall’inizio alla fine, ma nei primi due set non è mai riuscita a staccare definitivamente le avversarie, sempre capaci di rientrare a tiro anche se quasi mai in grado di andare in vantaggio. Nei finali punto a punto, decisivo il numero di errori delle ospiti (22 contro 14) e la maggior esperienza della Megabox. Nel terzo set le ospiti si sono arrese, improvvisamente prostrate dall’inutile sforzo.

Nel primo set parte bene la Megabox: un errore di Acosta e un ace di Degradi portano le tigri sul 4-1 e Mazzanti spende subito il time-out. Aleksic firma l’ace del 5-1, entra Shcherban per Acosta. La Megabox allunga ancora (7-2, al termine di uno scambio combattutissimo). Sull’8-3 Mazzanti chiama il secondo time-out, Shcherban riporta sotto le compagne (10-8) e stavolta è Pistola a fermare il gioco per parlare alla squadra. Trento impatta su un errore di Degradi (10-10), che si rifà subito dopo. Le tigri riallungano 14-11 con Aleksic e Dijkema, Kosheleva punisce una ricezione lunga per il 17-13. Entrano Stocco per Guiducci e Giovannini per Kosheleva, Olivotto firma l’ace del -2 (19-17). Il muro di Aleksic (22-18) dà fiato alle tigri, l’attacco out di Shcherban vale il 23-18, poi Marconato firma un attacco e un muro su Aleksic. Pistola chiama il secondo time-out, Mingardi strappa il 24-20 e chiude 25-21.

Nel secondo set guadagna subito un break la Megabox, ma Degradi sbaglia ricezione e attacco e un muro di Shcherban su Mingardi portano per la prima volta avanti Trento. Michieletto allunga 7-5 (4-0 di parziale), Pistola chiede time-out, ma ora Trento ha preso fiducia. Due errori in fila di De Hoog bloccano la fuga delle ospiti, che però tornano avanti con Olivotto (11-10). Entra Scholten per De Hoog, Scholten manda out e la Megabox torna a +2 (14-12). Shcherban sorpassa di nuovo (15-14), si procede punto a punto. Mingardi strappa il +2 (18-16, Mazzanti chiama time-out), Degradi firma il successivo +3 (19-16) ma De Hoog riporta sotto le compagne (19-18). Pareggia Shcherban, Pistola richiama a sé le sue atlete. Degradi e Mingardi guadagnano l’ennesimo break (21-19, time-out per Mazzanti), ma la Itas non molla. Michieletto ha la palla del 22 pari, ma la manda out. Mancini mette a terra una fast cruciale (24-22), chiude Degradi 25-23.

Nel terzo set parte nuovamente bene la Megabox con Kosheleva e Aleksic (3-0, subito time-out per Mazzanti). Degradi allunga a +4, Kosheleva trova d’astuzia il 6-1 (altro time-out del coach ospite, che non vuole fare scappare via la partita). Degradi è scatenata e trova il 7-1 con una pipe, Mazzanti toglie Michieletto per Acosta e Mingardi allunga ancora. L’ace di Aleksic sigla il 9-1, De Hoog interrompe il break, torna in campo Michieletto, entra anche Moretto per Marconato. La Megabox arriva al +13 (19-6, tre punti in fila di Aleksic), Trento ormai non ne ha più dopo due set giocati a buon livello. Chiude Degradi sul 25-15.

I PROTAGONISTI-

Sara Panetoni (Megabox Ond.Savio Vallefoglia )- « Sono molto contenta a livello personale e di squadra perchè questa era una partita difficile, loro combattono sempre e non mollano mai. Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, è vero, ma è arrivata la vittoria che cercavamo ed ora proseguiamo il nostro impegno: abbiamo davanti a noi altre partite difficili, a cominciare da mercoledì a Firenze ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)-« Abbiamo giocato due buonissimi set con probabilmente i nostri migliori numeri dell’anno, sia in ricezione che in attacco, sprecando qualcosa in avvio del primo parziale e sul finale del secondo set. In quei frangenti dovevamo solamente rischiare un po’ di più, perché Vallefoglia ci ha concesso dello spazio ma ne abbiamo approfittato solo a sprazzi. Nel terzo set siamo calati in ricezione soprattutto per demerito nostro, perdendo lucidità anche negli altri fondamentali».



IL TABELLINO-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-21, 25-23, 25-15)

MEGABOX ONDULATI SAVIO VALLEFOGLIA: Dijkema 2, Mingardi 19, Kosheleva 9, Degradi 10, Mancini 2, Aleksic 11, Panetoni (L); Giovannini 0. N.e. Cecconello, Grosse, Kobzar, Gardini, Badioli (L). All. Andrea Pistola.

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Acosta 0, Olivotto 7, DeHoog 10, Michieletto 9, Marconato 5, Mistretta (L); Shcherban 12, Stocco 0, Scholten 1, Moretto 0, Parlangeli (L). N.e. Angelina. All. Davide Mazzanti.

ARBITRI: Canessa di Bari e Autuori di Salerno.

Durata set: 28’, 29’, 23’ Tot. 147'

Mvp: Sara Panetoni (Megabox Ondulati Savio Vallefoglia)

Spettatori: 793.

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO - UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Torna a vincere la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo e lo fa davanti al caloroso pubblico di casa battendo il Busto Arsizio per 3 a 1.

Si muove quindi la classifica per le ragazze di Micoli che hanno dominato per tutto il match tranne nel secondo parziale quando la prestazione è stata condizionata da qualche errore di troppo.

Un primo parziale iniziato e finito bene con le bustesi messe subito in difficolta, un terzo set cominciato in salita, ma recuperato con carattere dalle gatte trascinate da un’ottima Stigrot e un quarto parziale cominciato con la convinzione di chi sente di poter combattere e vincere.

Ottima prestazione della MVP tedesca, ben supportata però da capitan Signorile e dalle compagne e da una superlativa Enweonwu che chiude con 24 punti.

Micoli parte con Signorile in palleggio con Enweonwu opposta, Stigrot e Kubik in banda Sylves e Molinaro in centro Scognamillo libero. Cichello sceglie Boldini – Fields, Lualdi – Sartori, Bracchi – Piva, Zannoni libero.

L’incontro si apre con un attacco vincente di Enweonwu, Cuneo accumula qualche punto di vantaggio grazie a due errori in battuta delle bustesi e a due ace delle gatte 8 a 3, Cichello ferma il gioco. Un problema con la lente a contatto costringe Micoli al cambio e così che fa il suo esordio il neo acquisto Ter Brugge. Le padrone di casa danno continuità al gioco, difendendo e inalizzando gli attacchi in modo positivo 11 a 5. Due muri vincenti portano le ragazze di Micoli 13 a 5 ed è ancora Busto a chiedere time out. Capitan Signorile mette a segno due ace e trascina le sue sul 15 a 6. Sul 17 a 7 le ospiti tentano la carta Sobolska, mentre Micoli rafforza difesa e ricezione con Tanase per Stigrot. E’ ancora Enweonwua mettere in difficoltà la ricezione bustese 20 a 9. Uno scambio lunghissimo che infiamma il palazzetto sancisce però il punto a favore delle padrone di casa a causa di un’invasione cuneese, ma Kubik riconquista subito il cambio palla 21 a 10. Il coach bustese tenta di muovere le sue mettendo cambiando la regia, entra Valkova. Cuneo però è forte nel cambio palla e tiene bene la zona uno. Il set si chiude con un muro da manuale dei Molinaro 25 a 11. Ù

Tabellino: Enweonwu 6, kibik e Stigrot 4.

Il secondo set comincia con due errori di Enweonwu che però si riscatta subito con un monster block 2 pari. Un altro lungo scambio vinto dalle ospiti sancisce un piccolo breack 3 a 5. Le bustesi cominciano a prendere le misure a muro e si portano sul 5 a 9, Micoli ferma il gioco. Le ospiti diventano efficaci anche da zona uno e Cuneo commette qualche errore di troppo sulla rigiocata 7 a 12. Molinare cerca di togliere le sue dall’empasse, ma le gatte sono ancora in difficoltà, Micoli chiama in campo Haak per Kubik 9 a 15. Le gatte recuperano un paio di lunghezze con Sylves al servizio e con un bel muro di Stigrot 13 a 16, stavolta è l’allenatore ospite a fermare il gioco. L’UYBA mette ancora a segno un paio di muri vincenti e riprende quota 14 a 19 costringendo Micoli a richiamare le sue. Ci pensa Stigrot a suonare la carica con un attacco efficacie da seconda linea seguito da un ace 17 a 19, le ospiti interrompono il gioco. La tedesca spreca però la battuta successiva lasciando campo libero alle bustesi che si riportano in vantaggio 17 a 22. Kubik rientra in campo e recupera un punto 20 a 24, ma è Enweonwu ancora fallosa in battuta regala il set alle avversarie 20 a 25.

Tabellino: Sartori 8 , Stigrot 6.

Nel terzo parziale Inizia in salita il terzo set con una serie di brutti errori in attacco delle gatte 1 a 3. Micoli chiede time out sul 4 a 8 dopo due brutti errori ancora da zona 4, mentre dall’altra parte Piva e Fields non perdonano. In campo entrambe le squadre non offrono un gioco molto pulito, ma Cuneo riesce grazie alla solita Stigrot a raggiungere le avversarie sul 10 pari, Busto chiede time out. Una ace di Molinaro porta in vantaggio Cuneo 11 a 10. Capitan Signorile smarca bene le sue giocatrici 15 a 12 ed è ancora Cichello a richiamare le sue in panchina. Busto perde ancora terreno e prova a cambiare regia buttando dentro Valkova 17 a 12. Piva sbaglia troppo e il coach ospite la sostituisce con Bracchi 18 a 14. E’ ancora la tedesca cuneese a trascinare le sue compagne con due attacchi da manuale sino al 21 a 15. La seguono Molinaro, Kubik e Enweonwu 23 a 15. Cichello prova la carta Giuliani per Carletti e recupera un paio di lunghezze 23 a 17. Sono troppi gli errori in attacco delle lombarde e le gatte raggiungono il 24 a 18. Le ospiti ritrovano un guizzo di orgoglio e trascinate da Fields si portano sul 24 a 19, ma Enweonwu chiude il conto 25 a 19.

Tabellino: Enweonwu e Fields 6, Stigrot 5.

Nel quarto set Cuneo parte forte con 4 punti e Busto è costretto subito ad un cambio esce Fields ed entra Carletti.

Qualche problemi in ricezione per le gatte riporta le ospiti sotto 6 a 3, ma Molinaro tira fuori dal cilindro un doppio ace 8 a 3. Cichello mette dentro Giuliani per rafforzare la ricezione e riconquista il cambio, ma Enweonwu riconquista palla sprecando però la battuta 9 a 5. Pasticcia Busto Arsizio in difesa e Cuneo ne approfitta per macinare punti 13 a 5. Due brutti errori cuneesi in attacco spingono Micoli richiamare le sue sul 14 a 9. Un paio di capolavori di Stigrot in ricezione e attacco e le padrone di casa si portano 18 a 12. Molinaro mette ancora in difficoltà la ricezione bustese e Kibik finisce il lavoro 19 a 13. Sylves con un muro capolavoro porta le sue 21 a 15 , ma Soboslka ferma la serie positiva cuneese con un ace 21 a 16. L’esperienza di Stigrot fa ancora la differenza e il suo mani e fuori porta cuneo sul 23 a 17. Le ragazze di Micoli chiudono la partita grazie ad un muro ancora di Molinaro 25 a 18

Tabellino: Stigrot , Kubik, Carletti, Bracchi 4.

I PROTAGONISTI-

Lena Stigrot (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Mvp è stata la squadra oggi, abbiamo giocato veramente tutto bene e sono davvero felice di quello che abbiamo dimostrato in campo. Abbiamo battuto bene mettendo sotto pressione la loro ricezione e siamo riuscite a dominare il match commettendo anche pochi errori. Questa vittoria ci voleva proprio dopo tanto tempo, quindi sono molto contenta, ma dobbiamo mantenere questa concentrazione e determinazione anche per la partita di mercoledì, perchè dobbiamo proseguire questo cammino che abbiamo cominciato con la vittoria di questa sera ».

IL TABELLINO-

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO- UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 3 – 1 ( 25-11, 20-25, 25 – 19, 25-18)

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO: Signorile 2 , Haak , Stigrot 19, Sylves 5 , Hall, Scognamillo (L), Tanase , Scola, Kubik 14 , Molinaro 12 , Enweonwu 24, Ferrario , Ter Brugge , Thior All. Micoli.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Piva 9, Lualdi 7, Boldini , Bracchi 7, Sartori 12, Carletti 8, Zannoni (L), Fields 8, Frosini, Valkova, Fini, Giuliani 2, Sobolska 4. All. Cichello.

ARBITRI: Verrascina, Vagni

Durata set: 23’, 26’, 27’, 23’ Tot: 110’

MVP : Lena Stigrot (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

Spettatori 1257



I RISULTATI-

Trasportipesanti Casalmaggiore - Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-17, 15-25, 16-25, 19-25);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (22-25, 19-25, 25-22, 22-25);

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (16-25, 25-19, 20-25, 20-25);

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-11, 20-25, 25-19, 25-18);

Volley Bergamo 1991 - Wash4green Pinerolo 1-3 (20-25, 25-11, 18-25, 24-26);

Allianz Vero Volley Milano - Aeroitalia Smi Roma 3-2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-21, 18-16);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-23, 25-15).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 63, Allianz Vero Volley Milano 53, Igor Gorgonzola Novara 53, Savino Del Bene Scandicci 52, Reale Mutua Fenera Chieri '76 39, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 31, Aeroitalia Smi Roma 31, Il Bisonte Firenze 24, Trasportipesanti Casalmaggiore 23, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 16, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 7.

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì: 6 marzo 2024, ore 16.00

Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Pinerolo



Mercoledì: 6 marzo 2024, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Trasportipesanti Casalmaggiore - Allianz Vero Volley Milano

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Uyba Volley Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Aeroitalia Smi Roma



Mercoledì: 20 marzo 2024, ore 20.00

Itas Trentino - Volley Bergamo 1991