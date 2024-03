"Starting Six", focus sulla corsa verso i Play Off

ROMA-“Starting Six”, a quattro giornate dalla fine della Regular Season di A1, entra, grazie al puntuale focus di Pasquale Di Santillo, sulla lotta per conquistare le migliori posizioni nella griglia Play Off, dalla quale è esentata ovviamente Conegliano che, dall’alto di un’imbattibilità che nessuno riesce a scalfire, guida la classifica con dieci punti di vantaggio sulle seconde. Tutta da seguire anche la lotta per la salvezza nella quale Cuneo, nell’ultimo turno, ha guadagnato tre punti importanti ed ha lasciato il penultimo posto a Bergamo. Erblira Bici, schiacciatrice di Roma, è l’atleta su cui si puntano le attenzioni in Prima Fila. La giocatrice giallorossa nell’ultimo turno ha rivaleggiato in bravura con Paola Egonu realizzando 34 punti e portando la squadra di Cuccarini ad un passo dalla vittoria contro Milano. Overthestat regala un interessante approfondimento attraverso i numeri e le classifiche di rendimento delle protagoniste del torneo.