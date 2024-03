La UYBA esonera Cichello, squadra ad Enrico Barbolini

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Stagione tribolata per la UYBA Busto Arsizio che, dopo la sconfitta casalinga di ieri sera contro Chieri, ha deciso di esonerare il tecnico Juan Manuel Cichello e di affidare la squadra ad Enrico Barbolini in vista del rush finale per la salvezza. Si tratta del secondo cambio di panchina per le 'farfalle' che avevano iniziato la stagione con Julio Velasco, che poi ha firmato con la Federazione per guidare la nazionale femminile, per poi promuovere, fino a ieri, Juan Manuel Cichello al comando prima squadra. Ora l'ennesima svolta per salvare il salvabile.