Starting Six: Conegliano 1a in Regular Season, Piva talento emergente

ROMA-Appuntamento con Starting Six al femminile che ripercorre la 10a giornata di ritorno di A1 che ha fatto registrare, contro l’Igor Gorgonzola Novara, la 23a vittoria consecutiva della Prosecco Doc Conegliano. Le pantere con questo successo, per la sesta volta consecutiva, hanno vinto, con tre giornate di anticipo, la Regular Season, L’Allianz Milano cade in casa della Trasporti Pesanti Casalmaggiore e permette alla Savino Del Bene Scandicci, vittoriosa sulla Wash4Green Pinerolo, di salire al secondo posto in solitaria. Rebecca Piva, figlia d’arte e talento emergente della UYBA Busto Arsizio, è la protagonista della rubrica Talent Scout. Giulia Pisani, celebrata protagonista dei palazzetti, per tutti ‘Miss Murone’, oggi apprezzata commentatrice RAI delle partite di pallavolo, in Social Club mette a disposizione la sua competenza tecnica per spiegare schemi e tattiche d’attacco.