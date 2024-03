Conegliano mantiene l'imbattibilità anche contro Vallefoglia

Vallefoglia parte con Dijkema-Mingardi. al centro Aleksic e Mancini, schiacciatrici Giovannini e Degradi, libero Panetoni. La Prosecco DOC Imoco inizia il match in ossequio al turnover di coach Santarelli (giovedì’ al Palaverde c’è la semifinale di andata di Champions con l’Eczacibasi Istanbul) con Bugg-Haak, Squarcini-De Kruijf, Lanier-Gennari , libero De Gennaro

Il primo set registra una delle ormai classiche partenze “diesel” delle Pantere che soffrono l’aggressività delle marchigiane brave a trovare subito modo di scattare in testa, aggressive in battuta e decise in difesa. Degradi e la centrale Aleksic danno punti (4 a testa nel set) e sostanza al gioco delle marchigiane e la Megabox tiene sempre un margine di sicurezza, approfittando di un inizio gara problematico (vedi ricezione) per la capolista. La Prosecco DOC Imoco infatti gioca a sprazzi, non è il caso però di Isabelle Haak (9 punti nel set), sempre costante ed efficace, brava a mantenere le sue compagne in scia a suon di attacchi vincenti (8-6, 16-14). Vallefoglia però approfitta con entusiasmo ed energia degli alti e bassi delle campionesse d’Italia che alla fine nonostante l’ultimo tentativo gialloblù incamerano il primo set chiudendo un parziale sempre tenuto in mano: 25-22.

Nel secondo set la pronta riscossa gialloblù, come da copione: Gennari e compagne migliora la ricezione, il muro-difesa torna a diventare un’arma implacabile per la Prosecco DOC Imoco che trovato il suo ritmo prende subito il largo e tiene a bada i tentativi di recupero di Dijkema e compagne. In questo set non c’è solo Haak, sempre comunque ben oltre il 50% in attacco (6 punti nel set), ma si fanno vedere anche le laterali (8 punti in coppia per la coppia Lanier-Gennari) e complessivamente tutte le ragazze in campo per le campionesse d’Italia offrono un contributo importante. Moki De Gennaro e Alessia Gennari sistemano le cose in seconda linea, Bugg alterna bene le sue bocche da fuoco e la Prosecco DOC Imoco fa esaltare i tifosi giunti anche a Pesaro per il pareggio con il 17-25.

Anche il terzo set sembra indirizzarsi presto dalla parte gialloblù, ma la Megabox ha bisogno di un punto ancora per la certezza dei playoff e ci prova senza mollare fino alla fine, nonostante una Conegliano che ha alzato bene il ritmo rispetto all’inizio.

Da 9-15 quando sembra che la Prosecco DOC Imoco possa scappare definitivamente verso la conquista del set grazie alle bordate di Bella Haak e alle belle combinazioni tra Madison Bugg e “The Queen” De Kruijf, arriva improvvisa la reazione della squadra marchigiana che, con coach Pistola che attinge alla sua panchina, trova punti importanti a muro dalla neo entrata Gross-Scharmann (7 punti nel set, ottimi il suo ingresso) e coach Santarelli deve chiamare time out con Vallefoglia tornata vicina: 12-15. Fortuna vuole per Conegliano che Isabelle Haak (10 punti nel set!) continui ad essere una polizza assicurativa in attacco per le Pantere, poi De Gennaro e compagne tengono lunghi gli scambi e riescono a rintuzzare i tentativi di aggancio di Vallefoglia con i colpi vincenti di Alessia Gennari (4 punti, 2 muri nel set) e Squarcini. Proprio la centrale toscana sigla il nuovo ì4 (17-21) dopo che le padrone di casa erano risalite fino a -2 (15-17). Ma non è finita, Panetoni fa gli straordinari in difesa e ancora Gross-Scharmann micidiale a muro riporta in scia le matchigiane (2022). Haak è milimetrica e allunga, poi De Kruijf mette al sicuro il risultato, prima del definitivo 22-25 firmato da una imperiale Bella Haak.

Per la Megabox coach Pistola conferma in campo a inizio quarto set Gross-Scgarmann, Cecconello e Gardini che hanno fatto bene, sestetto invariato per coach Santarelli soddisfatto del rendimento delle sue Pantere. L’inizio del set è da ko tecnico però per Vallefoglia, parte in battuta Isabelle Haak, che sente aria di Eczacibasi e affila le armi; una serie di missili uno dietro l’atro indirizzano chiaramente il set, impossibile fermarle con efficacia da parte della Megabox (anche due aces nell’impressionante sequenza della svedese) che si trova in un amen sotto 0-8. Tramortite da una Prosecco DOC Imoco implacabile, che può contare anche su una Moki De Gennaro sempre attenta e su buoni segnali anche da Lanier, Gennari (14 punti alla fine per Alessia) e da una vivacissima De Kruijf (11 punti), la rientrante Degradi e le sue compagne provano a rimettersi in cammino, ma contro una Conegliano che ha preso ormai ritmo e sicurezza c’è poco da fare. Il finale serve solo a dare ulteriori certezze a Bugg e compagne che insistono fino alla fine per chiudere poi in carrozza il quarto set (13-25 con il muro finale della MVP Isabelle Haak, prestazione stellare con 30 punti, 4 aces e 1 muro) e mettere in cassaforte altri tre punti in una stagione ancora immacolata.

I PROTAGONISTI-

Beatrice Gardini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Volevamo essere aggressive e attaccare quando possibile per metterli in difficoltà nei loro pochissimi punti deboli. Nel primo set la cosa è riuscita e loro ci hanno anche aiutato un po' con qualche errore. Poi siamo calate come aggressività e loro ne hanno approfittato ».



Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo lavorato molto in questo mese, all'inizio abbiamo faticato un po' all'inizio ad entrare in partita, poi siamo riuscite a stabilizzare il nostro rendimento e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria ».

IL TABELLINO-

MEGABOX VALLEFOGLIA-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-22, 17-25, 22-25, 13-25)

MEGABOX VALLEFOGLIA: Aleksic 7, Mingardi 5, Giovannini 4, Mancini 4, Dijkema 5, Degradi 11, Panetoni (L), Grosse Scharmann 10, Kosheleva ne, Cecconello 4, Provaroni, Kobzar, Gardini 4. All. Pistola.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Haak 30, De Gennaro, ,Bugg 2, Robinson Cook ne, Plummer ne, Gennari 14, Squarcini 9, Wolosz ne, Fahr ne, Bardaro, Lubian ne, Lanier 8, De Kruijf 11, Piani. All.Santarelli



ARBITRI: Santoro, Piana

Durata set: 27’25’,28′,23′

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1155