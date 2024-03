Con Conegliano non ce n’è per nessuno, Pinerolo battuto 3-0

VILLORBA (TREVISO)- In un Palaverde ancora elettrico per la grande serata europea di 48 ore fa, la Prosecco DOC Imoco Conegliano coglie la vittoria consecutiva numero 40, contro la Wash4Green Pinerolo, che rappresenta per l’orchestra di coach Santarelli un viatico importante verso la semifinale-bis di Champions in programma mercoledì.

Dopo le celebrazioni della giornata dedicata ad AVIS Treviso e alla donazione del sangue, entrano in campo i sestetti delle squadre: la Prosecco DOC Imoco Conegliano parte con Bugg-Lanier, Squarcini-Lubian, Gennari-Robinson Cook, libero De Gennaro. Pinerolo risponde con Cambi-Nemeth, Polder-Akrari, Mason-Sorokaite, libero Moro.

Più forte delle scorie di Champions, la squadra gialloblù parte con un piglio deciso, evidentemente la missione è di fare in fretta per poi dedicarsi anima e corpo al ritorno ad Istanbul, perchè l’atteggiamento perentorio in attacco di Plummer e Haak, le difese-spazzatutto di Moki De Gennaro, i muri di Lubian e gli aces di Squarcini mettono subito in chiaro le cose, nonostante Pinerolo cerchi di rispondere con grinta e le giocate di Sorokaite (4 puntinel set): 13-9, poi 16-10 il vantaggio delle Pantere. Si esalta anche capitan Wolosz, ricamando alzate spettacolari, va a una mano per Lubian che spara a terra il 19-14, poi ancora Plummer, Robinson Cook (9 punti in totale per le due USA nel primo set) e un ace della stessa regista polacca lanciano definitivamente Conegliano alla conquista del primo set. La chiusura 25-19 arriva con un errore al servizio di Mason.

La Wash4Green mostra le sue qualità ad inizio secondo set tenendo sulla corda la Prosecco DOC Imoco con Nemeth e i buoni colpi di Akrari. Le piemontesi provano a sorpassare sukk’8-9, ma Conegliano non lascia confidenza alle ospiti e tornano avanti con muro di Squarcini e due belle soluzioni di una Plummer spumeggiante (11-9). La Prosecco DOC Imoco non vuole correre rischi e gioca senza strafare con molto ordine e pochi errori (14-10). Cambi suona la carica per Pinerolo che si riavvicina, poi entrano Bugg e Lanier (dopio cambio) nell’inedito ruolo di opposta, ma sul 15-14 è ancora Lubian a muro a ristabilire il doppio vantaggio. Pinerolo paga lo sforzo e subisce la reazione delle Pantere con gli aces di un’ottima Kelsey Robinson Cook (sarà MVP del match) e le soluzioni di Lubian al centro e in battuta (21-15). E’ il break decisivo per scrollarsi di dosso la resistenza delle “pinelle”, De Gennaro e compagne chiudono anche il secondo set avanti 25-18 con il colpo finale proprio di “Kesh” Robinson Cook, grande protagonista con 8 punti nel set.

Anche il terzo set ha un andamento simile ai precedenti, con la Prosecco DOC Imoco sorniona ad attendere il momento propizio e Pinerolo che con la verve di Mason e Nemeth, ben supportate dall’esperta Sorokaite, finchè possono cercano di tenere il ritmo delle Pantere, ma quando si rompe l’argine (8-5) si fa dura. Marina Lubian picchia forte in attacco e in battuta (ace del 10-7), Robinson Cook prosegue con Plummer il “saturday night show” della squadra gialloblù, brava a tenere alta la concentrazione per risolvere in fretta la pratica.Haak trasforma l’assist di Wolosz nel +4 (13-9).

I PROTAGONISTI-

Kelsey Robinson Cook (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo soddisfatte di aver portato a casa un'altra vittoria in campionato, l'importante è stato non consumare troppe energie dopo la battaglia di due giorni fa in coppa e in previsione del ritorno in Turchia. Abbiamo confermato anche oggi il nostro buon momento, ma non possiamo fermarci ora guardiamo avanti ai prossimi obiettivi, mercoledì abbiamo una sfida cruciale a Istanbul e il match di oggi ci dà fiducia e convinzione ».



Indre Sorokaite (Wash4green Pinerolo)- « Io sono una combattente, quindi non sono mai contenta di una sconfitta anche se viene contro la squadra attualmente più in forma che sta dominando la stagione. Certo, non è qui che si gioca il nostro campionato, ma speravo potessimo offrire una maggiore resistenza, comunque ora vediamo di fare bene all'ultima giornata con Trento perchè ci servono gli ultimi punti ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-WASH4GREEN PINEROLO 3-0 (25-19,25-18,25-21)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Haak 12, Squarcini 7, Lubian 11, De Kruijf ne, Lanier 1, De Gennaro, Gennari, Fahr ne, Robinson Cook 15, Bardaro, Piani ne, Bugg, Plummer 15. All.Santarelli

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 7, Cambi 5, Polder 6, Nemeth 9, Mason 5, Akrari 4, Moro, Storck 5, Camera ne, Bussoli ne, Cosi ne, Di Mario. All. Marchiaro.

ARBITRI: Clemente e Zavater

Durata set: 24′,24′,26′ Tot: 74'

MVP: Kelsey Robinson Cook (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5130