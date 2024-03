Si recupera Trento-Bergamo

TRENTO- Nemmeno il tempo per gustarsi il ritorno alla vittoria nel match casalingo di sabato scorso contro Busto Arsizio , che per l’Itas Trentino è già il momento di tornare in campo per la penultima uscita della stagione, l’ultima di fronte ai propri tifosi. Mercoledì sera alla ilT quotidiano Arena, infatti, il sestetto di Mazzanti ospiterà il Volley Bergamo 1991 nel recupero della decima giornata del girone di ritorno, originariamente prevista per il 6 marzo. La partita avrà un significato importante soprattutto per le orobiche che in questo recupero, e nel successivo impegno casalingo di domenica 24 marzo contro la Savino Del Bene Scandicci si giocheranno la salvezza. Rispetto alla sfida contro Busto Arsizio, le padrone di casa disporre di tutte le effettive della rosa (eccezion fatta ovviamente per Gates), comprese Guiducci e Acosta che hanno superato i guai fisici che le avevano costrette a seguire da bordo campo il match contro la Uyba.

L’unico precedente in gare ufficiali tra le due società è relativo al match d’andata dell’attuale campionato: il 3 dicembre scorso Bergamo si è imposta in tre parziali (28-26, 25-16, 25-16) nonostante i 10 punti di Zago e i 9 di Shcherban. Sono tre le ex dell’incontro, in campo con la maglia di Trento: Roslandy Acosta ha vestito la casacca di Bergamo tra il 2017 e il 2019, Rossella Olivotto nelle stagioni 2018/19 e 2019/20, Gaia Moretto nel 2020/21. Quarto ed ultimo ex è il tecnico gialloblù Davide Mazzanti che ha guidato Bergamo tra il 2007 e il 2009 e tra il 2010 e il 2012.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Volley Bergamo 1991)

EX: Nessuno



Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « La sfida di sabato ha evidenziato la nostra capacità tattica ad adattarci a situazioni nuove che avevamo provato in settimana. Nella partita di mercoledì dovremo migliorare alcuni aspetti tecnici legati soprattutto al primo e secondo tocco, per sfruttare al meglio le occasioni che riusciamo a ricavarci. Sarà il nostro ultimo impegno casalingo della stagione e ci teniamo a salutare al meglio i nostri tifosi e a regalarci un’altra soddisfazione che possa in parte addolcire il nostro cammino ».

Recupero 10ª Giornata Ritorno-

Mercoledì: 6 marzo 2024, ore 20.30-

Itas Trentino-Volley Bergamo 1991 Arbitri: Zanussi, Pozzato