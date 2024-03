Si chiude la Regular Season, in ballo Play Off e salvezza

ROMA - Dopo venticinque giornate di Regular Season, domenica 24 marzo si concluderà ufficialmente la prima parte della Serie A1 Tigotà. Il ventiseiesimo turno aprirà infatti la strada alla stagione più bella dell’anno, quella dei Playoff. Prima però, una domenica che si preannuncia scoppiettante e che risolverà diverse questioni ancora in sospeso. Unico match che non influenzerà in alcun modo la classifica sarà quello tra la UYBA Volley Busto Arsizio, sicuramente undicesima, e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, prima e in cerca del campionato perfetto con zero sconfitte in ventisei gare.

Partendo dal basso, l’emozionante rincorsa salvezza tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la Volley Bergamo 1991 giungerà al termine, decretando la seconda retrocessa dopo l’Itas Trentino. Le due squadre sono entrambe a 18 punti, ma le orobiche hanno due vittorie in meno delle cuneesi: per rimanere nella categoria, la squadra di coach Bigarelli sarà quindi obbligata a fare un punto in più delle avversarie nel match contro la Savino Del Bene Scandicci, con la formazione di coach Micoli impegnata invece a Palazzo Wanny contro Il Bisonte Firenze in diretta Sky Sport Uno e NOW.

Un confronto che sarà inevitabilmente legato anche agli altri due temi caldi della giornata: la sfida per il secondo posto e quella per l’accesso ai Playoff. La squadra di coach Barbolini infatti, seconda a 61 punti e di conseguenza con il fattore campo sia ai Quarti che nell’eventuale Semifinale, dovrà guardarsi le spalle dall’Allianz Vero Volley Milano, un punto dietro, impegnata in trasferta sul campo della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. In caso di pari punti, Milano salirà al secondo posto solo con un successo e contemporanea sconfitta di Scandicci (tie-break vincente e tie-break perdente), mentre con esito corrispondente (doppia vittoria o doppia sconfitta) le toscane sarebbero avanti grazie al quoziente set.

Proprio le biancoverdi saranno protagoniste dell’eccitante battaglia per accedere alla post season. La squadra di coach Pistola è al momento settima, con gli stessi punti della Wash4Green Pinerolo (sesta), che affronta l’Itas Trentino, e dell’Aeroitalia SMI Roma (ottava), avversaria dell’Igor Gorgonzola Novara in diretta RaiPlay. Tre punti dietro, pronta a rovinare i piani delle squadre che la precedono, la TrasportiPesanti Casalmaggiore che giocherà fuori casa contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vincitrice in settimana della CEV Cup. Le combinazioni sono molteplici, quel che è certo è che in caso di arrivo a pari punti con un successo pieno delle rosa e contemporanea tripla sconfitta delle altre, le casalasche avrebbero il miglior quoziente set e potrebbero quindi salire persino fino alla sesta posizione (Pinerolo resterebbe davanti solo vincendo un set nel caso in cui Casalmaggiore vincesse 3-1, Vallefoglia e Roma sarebbero dietro con qualsiasi combinazione). Inoltre, Roma può superare Pinerolo e Vallefoglia solo facendo un punto in più, mentre Vallefoglia sorpasserebbe Pinerolo in qualsiasi caso di miglior risultato, anche 3-0 contro 3-1. Tante variabili, una sola certezza: dare tutto e conquistare più punti possibili.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

Gran finale di regular season alla e-work di Busto Arsizio dove la UYBA Volley accoglie le campionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano, già matematicamente prime ed ancora imbattute in campionato, reduci dal successo di mercoledì in Turchia sull'Eczacibasi che vale la finale di Champions League. Il match, con le farfalle già salve, non ha dunque interessi per la classifica, ma presenta due formazioni che hanno voglia di onorare l'impegno davanti ad un pubblico importante. Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050 mentre le casse dell'impianto di viale Gabardi saranno aperte alle 15.30. Grande festa prevista alla e-work arena, in primis per festeggiare la salvezza della squadra di Barbolini, arrivata senza troppi patemi a suggello di un percorso che, nonostante gli imprevisti, ha ottenuto il suo goal e ha messo in evidenza giovani giocatrici che saranno alla base del roster del nuovo anno. Come da progetto. Non solo: sarà grande festa di sport, con il pubblico pronto ad applaudire le azioni di Lualdi e compagne, ma anche delle campionesse di coach Santarelli, capaci di un'altra stagione sensazionale.

PRECEDENTI: 38 (28 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 10 successi Uyba Volley Busto Arsizio)

EX: Giorgia Frosini a Imoco Volley Conegliano nel 2021/2022; Alessia Gennari a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Vittoria Piani a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023; Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018



Enrico Barbolini (Allenatore Uyba Volley Busto Arsizio)- « Sicuramente vogliamo che domenica sia una bella festa per la pallavolo e che la partita sia fonte di stimolo: ci troviamo di fronte una squadra che non ha bisogno di presentazioni, noi potremo giocare con serenità e far sì che ci sia un giusto epilogo a questa stagione che è finita come ci auguravamo in partenza ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' l'ultima di regular season, andiamo a Busto contro una squadra che ha fatto una bella stagione e vorrà chiudere in bellezza, ma anche noi vogliamo coronare la stagione regolare con un'altra bella partita. Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto finora, come abbiamo fatto per tutta la stagione ora è ancor di più il momento di guardare avanti, partita dopo partita, per raggiungere i nostri obiettivi. Busto è squadra giovane ed esuberante, in casa daranno tutto per salutare i loro tifosi, noi vogliamo chiudere imbattuti ma non per il risultato in sè, ma per confermare la nostra mentalità vincente che ci servirà per il prossimo mese, un mese in cui ci giochiamo tutto tra playoff e Champions e dove dovremo assolutamente mantenere il nostro stato di forma sempre al top ».

VOLLEY BERGAMO 1991 - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

E’ il giorno dei giorni. Domenica 24 marzo, è il giorno del cuore rossoblù. Per provarci, fino alla fine. L’anima del Volley Bergamo 1991, composta da tanti, preziosi e indispensabili tasselli, scenderà in campo al PalaFacchetti di Treviglio tenendo accesa la speranza. Sarà l’occasione per difendere la storia. Per dare al pianeta rossoblù la possibilità di continuare a splendere tra le stelle. E tutti dovranno essere in campo, ognuno a modo suo, ognuno con le sue forze. Attaccando la corazzata Savino Del Bene Scandicci per difendere la serie A1 di Bergamo. Si dovrà guardare anche fuori da Treviglio, si dovrà sperare di riuscire a mettere un mattoncino in più nella casella della classifica rispetto a Cuneo. Dovrà insomma essere un’impresa, dentro e fuori dal campo di gioco, una di quelle a cui la Bergamo della pallavolo si è abituata e ha abituato gli appassionati: c’è ancora tempo per lottare, c’è ancora tempo per essere Bergamo. TV E WEB. Il match in programma domenica 24 marzo alle 17, sarà trasmesso in diretta streaming da volleyballworld.tv. Sul web gli aggiornamenti saranno in tempo reale con il Live Score di volleybergamo1991.it che scandirà l’andamento della gara, punto dopo punto. ARBITRI. Saranno Alessandro Rossi e Marco Zavater a dirigere la gara, coadiuvati al video check da Davide Ugolotti.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Volley Bergamo 1991)

EX: Isabella Di Iulio a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia riceve in un PalaMegabox tutto esaurito la visita della Vero Volley Milano, terza in classifica, nell’ultimo turno della stagione regolare. La squadra di Andrea Pistola è settima in classifica, alla pari con Wash4Green Pinerolo e Aeroitalia Smi Roma a 34 punti, mentre la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, nona, segue a tre lunghezze. Le tigri si qualificherebbero ai play-off, riservati alle prime otto in classifica, vincendo almeno due set contro Milano. In caso di sconfitta senza fare punti, ci sono altre due possibilità di qualificazione per la Megabox: la prima, se Casalmaggiore non conquistasse tre punti a Chieri; la seconda, con la vittoria da tre punti di Novara a Roma. Se Casalmaggiore facesse sua l’intera posta a Chieri e Roma facesse punti con Novara, la Megabox finirebbe nona, fuori dai play-off.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Nessuno

Alessio Simone (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- «Sarà una partita molto difficile per noi, l’avversario è quello che è e ci giochiamo la qualificazione ai play-off con altre tre squadre. Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo con le nostre forze, senza dover fare conto sui risultati delle altre partite. Milano ha conquistato un traguardo storico, magari saranno un po’ stanche e daranno riposo a qualche atleta, ma hanno un organico capace di battere tutti, chiunque facciano scendere in campo. Si giocano ancora il secondo posto con Scandicci, e quindi non regaleranno nulla. Da parte nostra, ce la metteremo tutta: gli ultimi due set giocati con Casalmaggiore ci hanno lasciato l’amaro in bocca. Abbiamo disputato tutto il girone di ritorno tra le prime otto, sarebbe una beffa veder sfumare il traguardo all’ultima giornata ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Una partita che chiude la regular season, in cui dobbiamo cercare di ottenere il massimo possibile. Il discorso secondo posto non è ancora chiuso, anche se non dipende da noi. Dobbiamo chiudere bene la stagione regolare, dopo l'ottimo risultato conseguito in Champions League in settimana. Sarà importante gestire bene il gruppo e continuare a spingere perché da mercoledì cominciano i Playoff ».

AEROITALIA SMI ROMA - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

Ultimo appuntamento della stagione regolare per l’Aeroitalia SMI Roma, che domenica 24 marzo alle ore 17 torna fra le mura casalinghe per continuare a sognare. Nell’incontro che potrebbe valere l’accesso ai playoff scudetto, Bechis e compagne si preparano ad affrontare la corazzata dell’Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Play con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. L’avversaria di turno è la forte squadra piemontese che, dopo aver conquistato la Cev Challenge Cup lo scorso febbraio, vorrà sicuramente ben figurare anche davanti al pubblico giallorosso per poi concentrarsi al massimo in vista dei quarti di playoff in programma mercoledì 27 marzo contro Chieri. Per la squadra di coach Cuccarini si tratta invece di un “match verità”. Conquistata con largo anticipo la salvezza e quindi il mantenimento di categoria, le Wolves sono a un passo, o meglio a un punto, dai playoff scudetto. Sarà dunque un incontro acceso che le vedrà scendere in campo motivate e agguerrite alla conquista dell’ultima lunghezza, per provare a collezionare un altro traguardo storico. Ma quello in programma questo fine settimana è un match speciale per più di un motivo: con l’ultimo turno di regular season, infatti, il Palazzetto dello Sport di Roma torna finalmente a ospitare fino a 3500 tifosi grazie all’apertura dell’ultimo anello. Un passo importante per il club e per tutto il movimento sportivo del territorio, che d’ora in poi potrà vivere sempre più da protagonista il grande sport giocato, ancora una volta nel cuore di Roma.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Igor Gorgonzola Novara)

EX: Erblira Bici a Igor Novara nel 2018/2019



Dezirett Madan Rosales (Aeroitalia Smi Roma)- « Novara è una delle squadre più forti del campionato e per questo è un valido avversario. Dobbiamo essere preparate, ben concentrate sulla partita e non lasciare che prendano il controllo del gioco. A sostenerci e ad affiancarci anche in quest’impresa ci sarà un pubblico meraviglioso che ci segue sempre in tutto. Il calore dei nostri tifosi ci incoraggia e sarà fondamentale per la prossima sfida ».

Enrico Marchioni (Direttore generale Igor Gorgonzola Novara)- « A Roma si chiude la nostra regular season che, a prescindere da come andrà la partita, è stata a tutti gli effetti molto positiva. Siamo stati in corsa fino all'ultimo per il secondo e terzo posto, che probabilmente era più di quanto ci si potesse aspettare in estate, considerando i roster allestiti dalle prime tre del campionato e anche la nostra necessità di costruire ripartendo quasi da zero, con un roster rinnovato e un allenatore nuovo. A Roma metteremo un punto, poi inizieranno a stretto giro i playoff con tutto quello che comportano. E' un altro campionato, ma è anche un terreno ricco di insidie ma anche fertile di opportunità, visto che le serie di quarti di finale e semifinali saranno al meglio delle tre gare, dunque corte ».



REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

L'ultima giornata della regular season della Serie A1 Tigotà andrà in scena domenica 24 marzo. L'appuntamento è alle ore 17 al PalaFenera per la partita fra la Reale Mutua Fenera Chieri '76 e la Trasportipesanti Casalmaggiore. Per la famiglia biancoblù sarù sicuramente l'occasione per stringersi alla squadra e allo staff e celebrare la fresca conquista della Coppa Cev. In campo sarà però partita vera. In palio ci sono 3 punti importantissimi per Casalmaggiore che, reduce da tre vittorie di fila (fra questa spicca il 3-2 su Milano), è ancora in corsa per un posto nei play-off. Chieri da parte sua oltre a voler chiudere nel migliore dei modi il suo campionato al PalaFenera sfrutterà la partita per preparare gli imminenti play-off con Novara. Nella gara d'andata a Cremona le ragazze di coach Bregoli si sono imposte 1-3, portando a sette le vittorie nei dieci precedenti.Nella formazione casalesca spiccano le ex biancoblù Elena Perinelli e Chiara De Bortoli, mentre nel roster di Chieri l’unica ex è Ilaria Spirito.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Trasportipesanti Casalmaggiore, 7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Ilaria Spirito a Casalmaggiore nel 2018/2019, 2019/2020; Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Elena Perinelli a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Elena Rolando (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sarà di sicuro una gara difficile. Casalmaggiore è in un momento positivo, sta vincendo partite importanti e ha trovato un buon ritmo di squadra. La partita è importante anche per noi. Vincere la Coppa Cev, con tutto che è successo prima e dopo, è stato bellissimo, un'esperienza unica. Ma dietro l'angolo ci sono già i play-off. La partita di domenica ci serve per riprovare il sestetto e ritrovare il ritmo ».

Lorenzo Pintus (Allenatro Trasportipesanti Casalmaggiore)- « La gara con Vallefoglia è l'ennesima dimostrazione che questa squadra voglia prendere sempre di più le distanze da quella brutta copia che è stata fino alla fine del girone di andata, ancor di più ha voluto confermare di saper reagire alle difficoltà ribaltando con parziali netti il primo set perso, conquistandosi anche i complimenti delle stesse ragazze di Vallefoglia a fine gara; ora ci aspetta Chieri, neo campionesse di Coppa Cev, alle quali facciamo i nostri complimenti, l'ultimo scalino è sempre quello più alto e in questo caso è alto come il loro posizionamento in classifica, hanno programmato (questa è la parola chiave) una stagione incredibile consolidando il quinto posto, ruotando tutto l'organico e arrivando in piena forma al momento più importante (...e permettimi per questo di fare i miei complimenti personali a Giulio Cesare Bregoli e al suo staff), sarebbe a prescindere grande motivo di orgoglio riuscire a concludere la stagione giocando una buona gara a questo livello e se dovessimo guadagnarci il passaggio del turno, sarebbe ancora più grande l'orgoglio di giocare e riportare al Palaradi una delle due finaliste di champions, se lo meriterebbero le ragazze, il club e i tifosi che da 11 anni vivono gare di questa caratura ».

IL BISONTE FIRENZE - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

La stagione de Il Bisonte Firenze è giunta al suo atto conclusivo: domani alle 17, a Palazzo Wanny, si gioca il match dell’ultima giornata della Serie A1 Tigotà contro la Honda Olivero San Bernardo Cuneo, e l’occasione è quella giusta per provare a congedarsi al meglio davanti al proprio pubblico. D’altronde, obiettivi di classifica non ce ne sono: le bisontine sono già matematicamente certe del decimo posto, né migliorabile né peggiorabile, ma dall’altra parte della rete troveranno una squadra che invece è affamata di punti, visto che Cuneo si gioca la salvezza con Bergamo, ma in caso di successo pieno per 3-0 o 3-1 manterrebbe aritmeticamente la categoria. Per questo la squadra di coach Carlo Parisi ha tutta l’intenzione di lottare fino all’ultimo pallone, con l’obiettivo di onorare il campionato fino alla fine e di regalarsi anche un’ultima vittoria da dedicare a Ilaria Battistoni, che contro Milano si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro.

PRECEDENTI: 13 (7 successi Il Bisonte Firenze, 6 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)

EX: Beatrice Agrifoglio a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; Anna Adelusi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Terry Ruth Enweonwu a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Amandha Sylves a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Siamo arrivati all’ultima partita della stagione, che per noi riveste un’importanza particolare, perché vogliamo finire bene questo campionato: lo dobbiamo fare per noi, per il lavoro che abbiamo fatto quest’anno, per Ilaria Battistoni a cui faccio un grande in bocca al lupo e per i nostri tifosi. È stata un'annata di alti e bassi, probabilmente avremmo potuto anche fare meglio, ma una squadra giovane come la nostra, con tante esordienti in A1, ha fisiologicamente dovuto affrontare diverse difficoltà, che però non ci devono distogliere dall’obiettivo di battere Cuneo per finire bene la stagione e onorare fino in fondo il campionato ».

Alice Tanase (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Sicuramente per noi sarà una partita molto importante. La definirei “la partita”. Dovremo entrare in campo concentrate e focalizzate su quello che è l’obiettivo senza pensare a cose esterne ma solo a quello che noi dobbiamo fare. Ci siamo allenate bene, è stata una settimana intensa e abbiamo lavorato sulle cose da migliorare rispetto all’ultima gara. Importante sarà l’atteggiamento con cui scenderemo in campo e affronteremo la partita. Loro sicuramente hanno un gioco molto veloce, per provare a limitarlo dovremo battere in modo efficace per provare a staccare la palla da rete e provare a giocare con il muro e difesa. Dobbiamo comunque focalizzarci sui noi stesse e sulla voglia che abbiamo di fare punti ».





WASH4GREEN PINEROLO - ITAS TRENTINO-

Domenica 24 marzo, al Pala Bus Company, si disputerà l’ultima gara di Regular Season. La Wash4Green chiuderà dunque il campionato sul campo amico ospitando l’Itas Trentino. Una giornata che definirà la classifica finale per accedere ai playoff ma anche la seconda squadra costretta a retrocedere. Per le pinelle l’obiettivo è chiaro: conquistare i playoff. Missione non sicuramente facile perché l’avversaria di domenica, guidata dall’ex ct della nazionale Mazzanti, nonostante la matematica retrocessione sta disputando un ottimo finale di stagione. Bussoli e compagne sono pronte a difendere il sesto posto dall’assalto di Roma e Vallefoglia (tutte a 34 punti) che domenica affronteranno rispettivamente Novara e Milano. Casalmaggiore, dietro di tre lunghezze, sarà invece ospite di Chieri. Quattro squadre, dunque, per tre posti nei playoff.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Wash4green Pinerolo)

EX: Chiara Mason a Trentino Volley nel 2022/2023, 2023/2024



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Abbiamo costruito il nostro campionato e il nostro percorso di crescita lavorando partita dopo partita e adesso siamo giunti alla conclusione. Si tratta di prendere l’uscita giusta dell’autostrada ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Con la partita di domenica sul campo di Pinerolo si chiude una stagione per noi difficile, ma continua un percorso in cui la visione di quello che vogliamo realizzare è il motore per riportare Trentino Volley in Serie A1 ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA DI RITORNO-



Domenica 24 marzo 2024, ore 17.00



Il Bisonte Firenze - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Arbitri: Florian, Lot

Wash4green Pinerolo - Itas Trentino Arbitri: Santoro, Cappello

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Caretti, Verrascina

Aeroitalia Smi Roma - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Canessa, Cavalieri

Volley Bergamo 1991 - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Rossi, Zavater

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Saltalippi, Vagni



Uyba Volley Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Mesiano, Giardini





LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 72, Savino Del Bene Scandicci 61, Allianz Vero Volley Milano 60, Igor Gorgonzola Novara 56, Reale Mutua Fenera Chieri '76 45, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 34, Trasportipesanti Casalmaggiore 31, Il Bisonte Firenze 27, Uyba Volley Busto Arsizio 24, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 18, Itas Trentino 11.